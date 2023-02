Travail technique macabre : comment se déroule une mission de recherche et de sauvetage après un tremblement de terre | Nouvelles du monde

Un bâtiment effondré est un endroit “hostile et horrible” pour être piégé, dit le pompier à la retraite Rob Davis.

Les personnes qui sont actuellement enterré vivant sous les décombres en Turquie et en Syrie subira des blessures traumatiques, la faim, la soif, des températures inférieures à zéro, de la poussière qui rend la respiration difficile, le risque d’incendie provenant de conduites de gaz endommagées ou de noyade dans l’eau de conduites d’eau éclatées.

C’est le travail de M. Davis de les faire sortir.

L’homme de 52 ans se rendra en Turquie aujourd’hui avec d’autres membres de SARAID, Search and Rescue Assistance in Disasters.

Au cours de ses 20 années avec SARAID, il a vu sa part de catastrophes : le tsunami du lendemain de Noël en 2004 au Sri Lanka, les tremblements de terre de 2010 et 2021 en Haïti, l’explosion de Beyrouth en 2020, les inondations au Mozambique en 2000 et le tremblement de terre au Pakistan en 2005.

Pour les personnes qui n’ont pas été témoins de ce type de catastrophes naturelles, l’ampleur est un choc “horrible”, a déclaré M. Davis à Sky News.

“Vous conduisez littéralement sur des routes et des bâtiments viennent d’être démolis. Vous voyez l’impact que cela a sur les survivants qui sont complètement sous le choc, effrayés, ne savent pas quoi faire ensuite.”

Rob Davis, chef d'équipe SARAID



Atteindre le piégé

L’ampleur de la dévastation en Turquie et en Syrie est énorme. L’Organisation mondiale de la santé estime que 23 millions de personnes ont été touchées et croient les décès pourraient s’élever à plus de 20 000.

Cela fait de la coordination une partie importante du travail. SARAID coordonnera d’autres équipes internationales de recherche et de sauvetage et procédera à des évaluations des bâtiments, en examinant à quoi servait le bâtiment au moment du tremblement de terre, combien de personnes se seraient trouvées à l’intérieur, quels dommages ont été causés et la probabilité de les gens étant vivants.

Les équipes priorisent les bâtiments où se trouvaient beaucoup de monde au moment du tremblement de terre, comme les hôpitaux.

2:25

Les sauveteurs tirent les enfants des décombres à mains nues



Ensuite, la recherche commence. Les équipes utiliseront des chiens de recherche, des équipements de localisation sonore sensibles, des systèmes de caméras qui regardent dans les vides, drones et radar à pénétration de sol – ainsi que leurs yeux et leurs oreilles.

M. Davis a déclaré qu’ils avaient eu un succès “surprenant” “juste en utilisant vos propres sens sur un bâtiment”.

“Au Pakistan, nous avons secouru un homme âgé en appelant simplement au silence complet et à l’écoute, et nous avons trouvé cet homme en train de tapoter sous les décombres.”

Les sauveteurs foreront un trou pilote pour localiser les personnes piégées, puis utiliseront des perceuses, des fraises à disque et des équipements de brèche lourds pour percer le béton de manière contrôlée, a déclaré M. Davis. Une fois la victime évacuée, elle est remise à l’équipe médicale pour évaluation et traitement.

Adana, Turquie. Photo : AP



La “fenêtre de survie”

Les chances de survie diminuent avec le temps, un certain nombre de facteurs affectant les chances des personnes.

« La personne est-elle traumatisée ? Cela aura un impact sur la durée de survie. Le vide dans lequel elle se trouve est-il stable ? La réplique va-t-elle provoquer plus d’effondrement et par la suite plus de blessures ?

“Les conditions météorologiques sont énormes – il fait très froid, l’hypothermie va s’installer pour certaines de ces personnes. Manque d’eau, de nourriture.

“C’est la règle des trois, n’est-ce pas ? Trois [minutes] par manque d’oxygène, trois jours par manque d’eau et 30 jours par manque de nourriture.”

3:33

Les sauveteurs « se précipitent pour rejoindre les survivants »



La “fenêtre de survie” est normalement de cinq à 10 jours, a déclaré M. Davis. Il appartiendra à l’agence nationale de gestion des urgences – en l’occurrence le gouvernement turc – de déterminer quand la phase de recherche et de sauvetage prendra fin.

Une fois celle-ci terminée, les équipes peuvent alors être appelées à travailler pour récupérer les morts et les rapatrier dans leurs familles.

La mère “voulait juste récupérer ses enfants”

Les décisions qu’ils doivent prendre concernant qui doit recevoir de l’aide peuvent être difficiles à communiquer.

M. Davis se souvient d’une scène émouvante au Pakistan en 2005 : “Un après-midi, j’ai eu une jeune maman qui me frappait la poitrine et disait que ses enfants étaient piégés sous le bâtiment, les sauverions-nous ? Et par l’intermédiaire de l’interprète, j’ai dû poser une question très difficile. , c’est-à-dire ‘Je suis vraiment désolé d’entendre cela, mais vos enfants sont-ils vivants ou morts ?’

“Et elle a dit : ‘ils sont vivants, je les entends’, alors nous lui avons demandé de nous conduire jusqu’au bâtiment. Quand nous sommes arrivés, les enfants étaient morts.

“Elle voulait juste récupérer ses enfants, et je ne l’en blâmais pas.

“Nous obtenons cela à chaque déploiement majeur. Nous devons parfois être très sensibles, mais assez forts et dire simplement” Je suis désolé, je ne suis pas ici en ce moment pour récupérer des cadavres. Je suis ici pour essayer et trouver des gens qui sont vivants.'”

7:15

La Grande-Bretagne envoie des équipes de secours en Turquie



Travailler dans des conditions “horribles”

Les sauveteurs travailleront dans des conditions incroyablement difficiles. Après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, M. Davis a passé 15 heures à travailler sur une école complètement détruite. Ils ont recherché des survivants entourés des corps d’environ 50 enfants âgés de 5 à 11 ans.

“Des gens ont été tués en masse sous ces bâtiments et, bien sûr, ils sont toujours là. Aussi horrible que cela puisse paraître, ils commencent à se décomposer.

“L’odeur de la mort était assez horrible.”

L’équipe SARAID arrivera en Turquie deux jours après le tremblement de terre, une partie des 76 spécialistes, quatre chiens de recherche et du matériel de sauvetage étant envoyé par le gouvernement britannique.

Il est probable qu’il y aura des sauvetages la semaine prochaine, a déclaré M. Davis, et ils travailleront “24 heures sur 24”.

“S’il y a des gens à trouver, nous les trouverons avec les compétences et l’équipement dont nous disposons”, a-t-il déclaré.