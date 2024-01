Travail prolongé assis, mortalité, les pauses quotidiennes peuvent aider

Selon une nouvelle étude, les personnes qui restent principalement assises au travail augmentent leur risque de mourir d’une maladie cardiovasculaire (MCV) de plus d’un tiers par rapport à leurs pairs qui ne restent généralement pas assis au travail.

Cependant, les pauses quotidiennes en position assise et les activités de loisirs peuvent contribuer à atténuer les risques « sérieux » associés à une position assise prolongée au travail, affirment les chercheurs.

“Dans le cadre des modes de vie modernes, la position assise prolongée au travail est considérée comme normale et n’a pas reçu l’attention voulue, même si son effet délétère sur la santé a été démontré”, ont écrit les auteurs, dirigés par Wayne Gao, PhD, du Taipei Medical University College of. Santé publique, ville de Taipei, Taiwan.

“L’importance de l’activité physique et du mouvement ne peut jamais être surestimée”, a déclaré Michelle Bloom, MD, directrice du programme de cardio-oncologie à NYU Langone Health à New York, qui n’a pas participé à l’étude. lecœur.org | Cardiologie Medscape.

“En tant que cardiologue, j’en parle à presque chaque visite avec chaque patient, quelle que soit la raison pour laquelle ils me voient, parce que je pense que les patients réagissent mieux lorsque leur médecin le dit que lorsqu’ils le savent simplement au fond de leur “, a déclaré Bloom, qui est également professeur à la division de cardiologie de la NYU Grossman Long Island School of Medicine, à New York.

L’étude a été publiée en ligne sur le 19 janvier à Réseau JAMA ouvert.

Assis prolongé sur le cœur

En 2020, c’est la première fois que les lignes directrices sur l’activité physique de l’Organisation mondiale de la santé recommandent de réduire les comportements sédentaires en raison de leurs conséquences sur la santé. On en sait moins sur l’association spécifique entre la position assise prolongée au travail et les conséquences sur la santé, en particulier dans le contexte d’une faible activité physique.

Pour leur étude, Gao et ses collègues ont quantifié les risques pour la santé associés à une position assise prolongée au travail et ont déterminé si un certain seuil d’activité physique pouvait atténuer ce risque.

Les participants comprenaient 481 688 adultes (âge moyen : 39 ans ; 53 % de femmes) participant à un programme de surveillance de la santé à Taiwan. Des données sur la position assise au travail, l’activité physique pendant les loisirs, le mode de vie et les paramètres métaboliques ont été collectées.

Au cours d’un suivi moyen de près de 13 ans, 26 257 participants sont décédés ; plus de la moitié (57 %) des décès sont survenus chez des personnes qui étaient principalement assises au travail. Il y a eu 5 371 décès liés aux maladies cardiovasculaires, dont 60 % sont survenus dans le groupe principalement assis.

Dans une analyse multivariée ajustée en fonction du sexe, de l’âge, de l’éducation, du tabagisme, de la consommation d’alcool et de l’indice de masse corporelle, les adultes qui étaient principalement assis au travail présentaient un risque 16 % plus élevé de mourir, quelle qu’en soit la cause (risque relatif [HR], 1,16 ; IC à 95 %, 1,11-1,20) et un risque accru de 34 % de mourir d’une maladie cardiovasculaire (HR, 1,34 ; IC à 95 %, 1,22-1,46) par rapport à ceux qui, pour la plupart, ne restaient pas assis au travail.

Les adultes qui alternaient principalement entre assis et non assis au travail ne présentaient pas un risque accru de mortalité toutes causes confondues par rapport aux individus qui ne travaillaient généralement pas (HR, 1,01 ; IC à 95 %, 0,97-1,05).

Chez les adultes qui étaient principalement assis au travail et pratiquaient peu (15 à 29 minutes) ou aucune (< 15 minutes) d'activités de loisirs quotidiennes, augmenter l'activité de 15 et 30 minutes par jour, respectivement, réduisait le risque de mortalité à un niveau semblable à celui des individus inactifs qui, pour la plupart, ne sont pas assis au travail.

“Dans l’ensemble, nos résultats issus d’une large cohorte prospective contribuent à renforcer les preuves de plus en plus accumulées liant un mode de vie sédentaire et les risques pour la santé”, ont écrit les auteurs.

“Des changements systémiques, tels que des pauses plus fréquentes, des bureaux debout, des zones de travail désignées pour l’activité physique et des avantages pour l’adhésion à un gymnase, peuvent contribuer à réduire les risques”, ont-ils ajouté.

Message simple mais profond

Contacté pour commentaires, Anu Lala, MD, de l’école de médecine Icahn du Mount Sinai et du Mount Sinai Fuster Heart Hospital à New York, a déclaré que cette étude fournit un « message simple mais profond » sur les dangers d’une position assise prolongée.

La constatation d’une mortalité toutes causes confondues 16 % plus élevée chez ceux qui étaient principalement assis au travail après ajustement pour tenir compte des principaux facteurs de risque est « assez remarquable. Et pour la mortalité par maladies cardiovasculaires, c’est le double », a déclaré Lala. lecœur.org | Cardiologie Medscape.

“Je pense que nous sous-estimons l’importance du mouvement, aussi simple soit-il. Même des actions simples, comme s’accroupir et se lever, ont des bienfaits pour le cœur”, a ajouté Lala.

Bloom a déclaré qu’elle disait à ses patients : « Vous n’êtes pas obligé de sortir demain et de courir un marathon. Levez-vous simplement plusieurs fois par jour, faites quelques tours dans votre bureau, faites des allers-retours depuis la boîte aux lettres, montez et descendez vos marches plusieurs fois – faites simplement quelque chose de plus que ce que vous faites déjà.

L’étude n’avait aucun financement commercial. Gao et Bloom n’ont aucune divulgation pertinente. Lala a été administrateur, dirigeant, associé, employé, conseiller, consultant ou fiduciaire pour Novartis, AstraZeneca, Merck, Bayer, Novo Nordisk, Cordio, Zoll et Sequana Medical.