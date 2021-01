Sir Keir Starmer fera samedi un pas de plus pour tracer une ligne sous l’ère Corbyn en se déclarant «pro-américain».

Mais Sir Keir utilisera un discours à la Fabian Society pour dire qu’il est «pro-américain mais anti-Trump» et veut construire une Grande-Bretagne qui puisse servir de «pont entre les États-Unis et le reste de l’Europe».

Dans son premier grand discours sur la politique étrangère depuis son élection à la tête du parti travailliste, Sir Keir se déclarera attaché à une nouvelle relation américano-britannique, consistant en «un avenir solide ensemble, sur tout, de la sécurité, le changement climatique, l’aide et le commerce».

Et il poursuivra l’attaque contre le bilan des affaires étrangères de Boris Johnson, accusant le Premier ministre de s’être trop rapproché de Donald Trump, qui quitte ses fonctions mercredi en tant que premier président de l’histoire des États-Unis à être destitué à deux reprises et avec la menace de poursuites qui plane. lui.

M. Johnson a passé ces dernières années «à se rapprocher de personnes qui n’ont pas à cœur les intérêts de la Grande-Bretagne et à courtiser l’idée qu’il est le Trump britannique», dira Sir Keir.

Le dirigeant travailliste dira qu’il a une vision de la Grande-Bretagne en tant que «force morale du bien dans le monde» et accusera les conservateurs de superviser «une décennie de retraite mondiale».

Dans la perspective du jour de l’inauguration, il dira: «Ce n’est pas une transition normale du pouvoir d’un président à un autre. Les images sur nos téléviseurs ces dernières semaines le montrent clairement. Les États-Unis sont plus divisés qu’à tout moment dont je me souvienne.

«Au milieu de tout cela, c’est un moment d’optimisme énorme, d’espoir vaincu par la haine. Et cela peut aussi être un tournant. Pas seulement en Amérique, mais aussi pour les relations de la Grande-Bretagne avec les États-Unis et pour la politique mondiale.

Le dirigeant travailliste a suscité des critiques au sein de son propre parti pour avoir refusé de s’engager à renégocier l’accord de commerce et de coopération de M. Johnson, bien qu’il le décrive comme «mince».

Concernant les relations futures avec l’UE, il dira: «Je veux que ce soit une relation économique étroite, ancrée dans nos valeurs, basée sur des normes élevées et avec des protections pour les entreprises, pour les travailleurs et l’environnement.

«Bien sûr, Boris Johnson ne fera jamais ça, il veut quelque chose de complètement différent du Brexit. Et nous voyons déjà que les droits des travailleurs sont menacés, la semaine de 48 heures et la directive sur le temps de travail pourraient être déchirées.

Sir Keir demandera au gouvernement d’utiliser la présidence britannique du groupe G7 des principaux pays industrialisés en 2021 pour «sécuriser et reconstruire notre économie et redonner à la Grande-Bretagne le leadership mondial».

Faisant référence au travail effectué par les premiers ministres travaillistes Gordon Brown et Tony Blair à travers le G7 et le G20 sur la pauvreté mondiale et la crise financière, il appellera M. Johnson à adopter une approche audacieuse pour reconstruire après la pandémie.