Travail d’étudiant en design industriel : une toilette gonflable pour la protection de l’environnement

La sangle Krapp, ci-dessous, est une conception innovante qui facilite les selles à l’extérieur. Il vous suffit de creuser un trou au bon endroit pour enterrer votre entreprise par la suite.

Cependant, étudiant en design industriel Kunrui Peng souligne qu’enterrer les excréments humains n’est plus inoffensif pour l’environnement, maintenant que nous sommes tous remplis de médicaments. Après avoir fait des recherches, Peng a découvert :

« Les excréments humains contiennent des substances de plus en plus complexes telles que des produits chimiques, des hormones provoquées ou déclenchées par des produits pharmaceutiques, des germes résistants aux médicaments, etc. Laura C. Scott, généticienne de l’US Geological Survey, a collecté des échantillons de sol et d’eau dans des parcs nationaux en 2016, et les résultats ont été assez surprenants. Tous les échantillons ont montré la présence de bactéries résistantes aux médicaments. Ce phénomène est directement lié à l’augmentation de l’activité humaine.