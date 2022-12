Travail à l’interne : troquer la flexibilité contre l’incertitude, le risque et le racisme

Par Zak Vescera, reporter de l’Initiative de journalisme local

La carrière de Kevin Park dans l’économie des concerts en tant que coursier alimentaire a commencé comme un projet de recherche et s’est terminée par une main cassée.

Le monocycle électrique de Park est entré en collision avec un scooter électrique une nuit de fin septembre au coin de Smithe et Howe à Vancouver, après que l’autre cycliste a pris un virage à gauche trop tôt. L’accident a envoyé Park voler dans l’intersection.

Au début, l’étudiant diplômé de l’Université Simon Fraser espérait que sa main n’était qu’une entorse. Mais ce n’était pas le cas. Et puis il s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus faire son travail.

« Il n’y a pas d’assurance pour cela. Il n’y a rien que je puisse faire. Il n’y a pas de compensation ici », a déclaré Park. “Alors je suis déjà comme, f—-.”

Park est l’un des milliers de travailleurs qui transportent de la nourriture, des personnes et des marchandises dans la région métropolitaine de Vancouver grâce à des applications basées sur des plateformes comme Uber, SkipTheDishes et DoorDash. Les chauffeurs et les coursiers ne sont pas considérés comme des employés mais comme des entrepreneurs indépendants, sans protection du travail que beaucoup tiennent pour acquis. Les données de Lyft suggèrent que la grande majorité de leurs employés en Colombie-Britannique sont des personnes racialisées, ce que Park croit également être vrai depuis son temps au travail. Ils ne sont pas garantis le salaire minimum, les indemnités de maladie ou même un profit.

Beaucoup sont attirés par le travail pour sa flexibilité – les chauffeurs choisissent leurs propres heures – et le potentiel de gagner beaucoup d’argent. Ils ont leurs propres formules pour tirer le meilleur parti de leur temps, des stratégies pour jongler avec les commandes entre les applications et économiser sur l’essence et les longs trajets.

Mais le travail est plein de périls. Park a été agressé une fois pendant un quart de travail, une attaque qui, selon lui, était à motivation raciale. D’autres conducteurs ont des histoires de coups de pied dans leur voiture, de violence verbale et de quarts de travail où ils perdent de l’argent au lieu d’en gagner.

“En ce qui concerne ce que je fais pour un concert parallèle de courte durée, ça va”, a déclaré Peter, un coursier alimentaire à temps partiel. « Je mets du kilométrage sur ma voiture. Certaines nuits, aucune livraison n’arrive et je perds mon temps. Je dirais que c’est OK comme concert parallèle. Mais je connais des gens qui font ça à plein temps, et c’est complètement fou.

La Colombie-Britannique envisage comment et si elle pourrait imposer des règlements à ces entreprises. Le député provincial Adam Walker, qui a été chargé de créer une stratégie sur le travail précaire dans la province en 2020, a tenu une série de réunions avec des travailleurs à la demande de toute la province le mois dernier. Ces consultations pourraient mener à de nouveaux avantages sociaux ou régimes de retraite gouvernementaux pour les travailleurs et à de nouvelles réglementations pour les entreprises.

Mais Walker a refusé de présupposer ce que le gouvernement fera.

Les travailleurs interrogés pour cette histoire ont déclaré qu’ils appréciaient la commodité et la flexibilité du travail. Certains hésitaient à être réglementés en tant qu’employés, sauf dans des circonstances particulières. Mais tous ont convenu que le statu quo – pas de salaire minimum, pas d’indemnités de maladie, pas d’avantages sociaux – n’était pas durable.

“Nous ne sommes tous que des numéros ici”, a déclaré le coursier alimentaire Harley Rose. « Skip, Uber, DoorDash – ils s’en foutent complètement de nous. Ils se soucient de faire parvenir leurs commandes à la maison.

L’étrange cas de Kevin Park

Park n’était pas censé devenir un coursier de premier ordre. À l’origine, ses livraisons faisaient partie d’un projet de recherche lancé par un professeur de l’Université Simon Fraser sur l’utilisation d’appareils comme les vélos électriques dans le secteur de la messagerie alimentaire. Ils ont approché Park pour effectuer lui-même les livraisons, enregistrer les observations et distribuer des dépliants aux autres coureurs à la recherche de participants.

Park aimait le travail, et il était bon dans ce domaine – si bon qu’il l’a poursuivi lui-même à la fin du projet de recherche. Il suivait méticuleusement ses commandes et estimait qu’il gagnait en moyenne plus de 40 $ de l’heure, soit environ 2 000 $ par semaine. C’est en partie parce que son monocycle électrique nécessite peu d’entretien et pas d’essence. Mais Park a également trouvé un système – un système qu’il hésite à partager dans son intégralité.

“Il y a tout ce problème de ne pas divulguer d’informations”, a déclaré Park. De nombreux chauffeurs et coursiers traitent leurs formules comme des secrets commerciaux. Mais ils ont beaucoup en commun : les coursiers qui réussissent utilisent souvent plusieurs téléphones et plusieurs applications. Ils sélectionnent des commandes plus importantes et de meilleure qualité avec un salaire plus élevé. Cela signifie souvent faire des calculs mentaux en une fraction de seconde sur les commandes qui rapporteront et celles qui ne valent pas le coup.

“Si ça ne vaut pas au moins un dollar par kilomètre, je le laisse tomber”, a déclaré Rose, un rappeur et ancien candidat à la mairie de Vancouver. Rose aime conduire pour les applications, car cela correspond à son emploi du temps, qui comprend la prise en charge d’un parent le soir, et signifie qu’il n’a pas à se présenter à un patron qui regarde par-dessus son épaule.

« J’ai créé des entreprises, je les ai fermées, j’ai échoué, j’ai réussi. Pour moi, ce n’est qu’une autre entreprise », a déclaré Rose. Il a estimé qu’il gagnait entre 20 $ et 25 $ de l’heure en moyenne. Mais tout le monde a de mauvais quarts de travail, et certaines personnes en ont beaucoup.

« J’ai perdu de l’argent l’année dernière. Mon comptable a dit que je n’avais pas gagné d’argent », a déclaré Peter. Il a demandé que son vrai nom ne soit pas partagé. Plusieurs coursiers et chauffeurs interrogés pour cette histoire ont fait cette demande par crainte que leurs comptes soient désactivés, ce qui peut signifier instantanément que leurs revenus sont coupés.

“Si quelque chose arrive – mon pilote me donne une étoile, ou n’importe quel rapport, ils peuvent nous suspendre à tout moment”, a déclaré John, qui conduit un Uber. John dit que la réactivation de ce compte peut prendre des semaines de marchandage avec le personnel du centre d’appels de l’entreprise.

« Même pour faire ses preuves, il faut deux ou trois semaines. Vous perdez de l’argent tous ces jours », a déclaré John. Un autre chauffeur d’Uber, Barry, a décrit un incident où un client a donné un coup de pied sur le côté de sa voiture après avoir refusé de porter un masque – même si c’était la politique de l’entreprise d’Uber à l’époque.

Contrairement aux applications de messagerie alimentaire, Barry dit qu’Uber ne dit pas aux conducteurs quelle est leur destination lorsqu’ils effectuent un ramassage, ce qui signifie qu’ils n’ont aucun moyen de savoir s’ils peuvent gagner 2 $ ou 20 $. En fonction de la distance qui les sépare du restaurant et du prix de la nourriture commandée, ils doivent deviner s’il vaut la peine d’accepter la mission.

“N’importe lequel des conducteurs intelligents, leur taux d’acceptation pourrait être aussi bas que 10%”, a déclaré Barry.

Ce ne sont pas les seuls périls du travail. Lors d’une livraison au centre-ville, Park a déclaré qu’un homme plus âgé l’avait confronté, en colère parce qu’il était brièvement allé sur le trottoir pour livrer une commande. Park a déclaré que l’homme l’avait poussé vers la rue; il a réussi à s’appuyer contre un arbre, mais sinon il aurait pu entrer directement dans la circulation.

Ce fut un moment choquant pour Park, dont la recherche universitaire actuelle porte sur l’utilisation de l’espace public et qui y a droit. Il ne pense pas que cela se serait produit s’il avait été blanc.

« J’ai commencé à pleurer cette nuit-là. Parce que c’était juste un rappel », a déclaré Park.

À Vancouver, des sources interrogées pour cet article ont déclaré que de nombreux travailleurs sont des étudiants internationaux ou des professionnels dont les titres de compétences étrangers ne sont pas reconnus au Canada.

Des entreprises comme Lyft et Uber ont souvent soutenu que la plupart de leurs chauffeurs travaillaient à temps partiel pour compléter d’autres revenus ou leurs études. Mais certaines études suggèrent que de nombreux travailleurs le font parce qu’ils ont été exclus d’autres secteurs de l’économie.

« J’ai l’impression que certaines personnes ne peuvent pas vraiment trouver un emploi à temps plein. Ils doivent faire ce travail parce qu’ils n’ont pas les papiers nécessaires », a déclaré Peter.

Et puis il y a la question des blessures. Plus d’un conducteur a des histoires d’accident ; une porte de voiture heurtant leur vélo ; un vol ou une chute brutale qui les empêche de travailler. Il n’y a pas d’indemnité de maladie ou de congé sur Uber, et ils ne sont pas couverts par WorkSafeBC.

Lorsque Park s’est cassé la main, il savait qu’il irait bien. Mais ensuite, il a pensé aux travailleurs qui ne le seraient pas.

« Je suis dans un endroit financièrement sûr. Mais cela me fait penser aux gens qui ne sont pas dans cette position », a déclaré Park.

Personne n’est vraiment d’accord sur ce qu’il faut faire du secteur. D’un côté, les entreprises ont réclamé le statu quo ou demandé au gouvernement de financer les programmes d’avantages sociaux et de retraite. D’autre part, certains groupes de travailleurs ont demandé aux conducteurs de ces applications d’être considérés comme des employés.

Les travailleurs interrogés pour cet article avaient un éventail de points de vue. La plupart étaient favorables à des avantages plus importants et estimaient que les entreprises devraient les payer. Beaucoup souhaitaient plus de transparence sur le fonctionnement des algorithmes de l’application et sur la manière dont leur rémunération est déterminée.

Rose aime l’idée d’un salaire minimum, mais pense que ce serait difficile à mettre en œuvre étant donné que de nombreux conducteurs utilisent plusieurs applications, parfois en même temps. “Comment instituer un salaire minimum si quelqu’un arrive et travaille pendant 45 minutes?” il a dit.

Le résultat, pour l’instant, est un système dans lequel des milliers de travailleurs faisant la même chose ne sont pas des collègues mais des concurrents, chacun essayant de soutirer de l’argent à un patron invisible qu’il ne verra jamais pour une entreprise pour laquelle il ne travaille pas techniquement.

“Parfois, vous l’anthropomorphisez”, a déclaré Park. “Vous pensez ‘Je vais rendre l’algorithme heureux aujourd’hui.'”

