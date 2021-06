Travail à domicile vs travail au bureau – la culture du travail évolue et comment ! | Actualités culturelles

New Delhi : Alors que COVID a frappé le monde l’année dernière, de nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer leurs bureaux et de travailler à distance. Maintenant, après un an, les gens ont lentement commencé à s’adapter à la culture du travail à domicile.

Partageant son expérience, Mohit Gupta, qui travaille dans une entreprise informatique, a déclaré qu’il y a à la fois des avantages et des inconvénients à travailler à domicile. « Bien que cela ait ruiné l’équilibre travail-vie personnelle, je suis reconnaissant car cela m’a protégé, moi et ma famille. »

D’accord avec l’indice de tendance du travail 2021 de Microsoft, qui dit qu’une productivité élevée masque une main-d’œuvre épuisée, il a déclaré : « J’avais tellement de travail aujourd’hui que je ne pouvais même pas prendre un bain. Les heures de bureau se sont tellement étirées que je suis occupé de De 9h à 23h environ, je ne peux donc pas donner de temps à ma famille. »

Gupta (35 ans), qui gère une équipe d’une quinzaine de personnes, a souligné que beaucoup d’employés manquent d’essentiels de bureau. « Étant dans le secteur informatique, nous avons été confrontés à plusieurs défis techniques. Certaines personnes ne sont pas douées en technologie, d’autres n’ont pas d’ordinateur portable, tandis que d’autres n’ont pas Internet.

« Maintenant, les gens ont pris conscience des technologies telles que les appels Zoom, VPN, Anydesk et cela nous a équipés pour travailler à distance si et quand le besoin s’en fait sentir à l’avenir », a-t-il ajouté.

Pour Payal, enseignante dans une école publique, gérer les tâches ménagères et s’occuper de sa fille de deux ans tout en suivant des cours en ligne devient extrêmement fastidieux.

Affirmant que le travail à domicile est très difficile pour une femme mariée, elle a expliqué : « Il y a beaucoup de tâches ménagères le matin et c’est à ce moment-là que je dois également suivre des cours en ligne. Parfois, je participe à des sessions de webinaire en ligne tout en travaillant dans la cuisine. »

Tuhina Pal, qui travaille dans le secteur des entreprises, a partagé les détails de son travail (travail + vacances), « L’année dernière, je suis allée au parc national de Satpura pendant une semaine et j’ai travaillé depuis le complexe. J’ai emporté mon ordinateur portable et je me suis assuré d’un bon Connexion Wifi. »

« Bien que la FMH m’ait offert des opportunités qui n’auraient pas pu être possibles lorsque je travaillais au bureau, elle a ses inconvénients », a-t-elle déclaré. « Auparavant, nous avions l’habitude d’avoir une pause d’une heure, mais maintenant, il n’y a plus de concept de pause. Parfois, je dois aussi travailler les week-ends et les jours fériés. »

Donnant le point de vue d’un employeur, Shikhar Chadha, PDG de la société de voyages The Tarzan Way, a déclaré : « Au début, la FMH était très difficile parce que nous ne la connaissions pas. La coordination par téléphone était difficile, mais nous nous sommes finalement adaptés au travail à distance.

Sur la voie à suivre, a-t-il déclaré: « Avec la levée du verrouillage, nous adopterons un modèle hybride dans lequel nous irons au bureau deux jours par semaine et les autres jours, nous travaillerons à domicile. Cela permettra également d’économiser les coûts. de louer un grand bureau. »

Notamment, maintenant que Covid s’est calmé et que les gens se font vacciner, plusieurs entreprises permettent aux employés de décider où ils veulent travailler – au bureau, à distance ou une combinaison des deux.

Selon le rapport de Microsoft, 73% des 30 000 travailleurs interrogés souhaitent que les options de travail à distance flexibles continuent. De plus, les offres d’emploi à distance sur LinkedIn ont été multipliées par cinq depuis la pandémie.

Chadha a décrit les avantages du travail à distance et a déclaré qu’ils pouvaient désormais embaucher des personnes du monde entier. « Maintenant, nous avons surmonté les obstacles typiques pour travailler comme être au même endroit. »

Conseillant sur la manière de s’adapter à la nouvelle culture de la FMH, Mimansa Singh Tanwar, psychologue clinicienne chez Fortis Healthcare, a déclaré : « Il est important de prendre soin des bases, comme maintenir des routines saines, prendre de courtes pauses, assurer un rythme veille-sommeil, s’engager -activités de soins, investir du temps dans les loisirs et passer du temps avec la famille. »

Elle a souligné que les organisations doivent étendre le soutien aux individus en se concentrant sur les résultats positifs en matière de santé mentale, en valorisant les employés, en prenant en charge la charge de travail et en renforçant le moral de l’équipe.