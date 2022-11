Travail à domicile : peut-il être supprimé définitivement ?

Après qu’Elon Musk a licencié sans ménagement environ 50% des effectifs de Twitter, il a annoncé cette semaine qu’il prévoyait de supprimer la politique de “travail de n’importe où” de l’entreprise et d’imposer un retour à plein temps au bureau pour tous ses employés.

Cela soulève une question importante sur l’avenir du travail à distance en Amérique du Nord dans la foulée d’une récession imminente et d’une pénurie de main-d’œuvre historique, qui, selon les experts, pourrait idéalement mettre les employés aux commandes pour négocier leurs conditions de travail.

“Les employeurs risquent absolument une avalanche de demandes d’indemnité pour licenciement injustifié lorsqu’ils apportent des changements fondamentaux à (la politique) pour leurs employés”, a déclaré vendredi à CTVNews.ca Mackenzie Irwin, un avocat spécialisé en droit du travail basé à Toronto.

Selon Irwin, si un emploi est annoncé comme un poste à distance et si le travail à distance est intégré dans le contrat d’un employé ou dans une politique de l’entreprise, on peut alors faire valoir que le travail à domicile compte comme une condition d’emploi convenue. .

Dans ces cas, les employés licenciés pour ne pas être retournés au bureau ou qui ont démissionné en raison du changement de politique peuvent intenter une action en justice pour licenciement déguisé, a-t-elle déclaré, ce qui signifie qu’un employeur ne respecte pas son accord initial avec un employé.

Cela pourrait conduire à une sortie plus forte ou à une indemnité de départ, ou dans de rares cas, à un nouvel emploi.

Mais, pour les travailleurs sans stipulation écrite et qui ont travaillé à distance en raison de circonstances sans précédent telles que COVID-19, il n’y a pas de «cadre législatif» en place pour protéger ceux qui refusent de retourner au bureau, Sundeep Gokhale, un Torontois avocat du travail,

“Cela dit, nous commençons à voir un mouvement très fort de la part des employés qui font cette condition d’emploi déterminée lorsqu’ils acceptent un nouveau travail”, a-t-il déclaré.

“Je pense que nous le voyons tous comme l’une des premières questions posées par les employés (lors d’un entretien d’embauche), telles que” Est-ce un environnement de travail flexible ?” ou “À quelle fréquence dois-je venir au bureau ? ‘”

La popularité du travail à distance au Canada a augmenté, et beaucoup sont prêts à démissionner s’ils sont forcés de retourner au bureau à plein temps, selon un sondage en ligne d’octobre réalisé par Hardbacon, une application de finances personnelles.

Il a révélé que plus de 80 % des télétravailleurs canadiens quitteraient leur emploi et en chercheraient un nouveau si leur employeur leur demandait de retourner au bureau cinq jours par semaine.

Une autre étude sur les préférences en milieu de travail a révélé qu’une proportion croissante de Canadiens se sont acclimatés au travail à distance depuis le début de la pandémie de COVID-19 et souhaitent que cela reste une option indéfinie.

“Je pense qu’il aurait été raisonnable de penser qu’après deux ans et demi, les gens en auraient assez et voudraient revenir. Et nous ne voyons tout simplement pas cela », a déclaré Andrew Parkin, l’un des principaux auteurs du rapport, à CTVNews.ca en septembre.

Mais de nombreuses entreprises au Canada ont commencé à baisser les bras et redoublent d’efforts pour réintégrer les employés dans les immeubles de bureaux.

Plutôt que des directives de retour volontaire au bureau, les employeurs imposent la présence au bureau par le biais de politiques d’entreprise. Certaines grandes banques et cabinets d’avocats de Bay Street semblaient mener la charge, publiant des notes de service imposant un nombre défini de jours par semaine au bureau en septembre.

Le cabinet d’avocats Osler, Hoskin & Harcourt LLP a déclaré dans un communiqué que le 6 septembre, ses bureaux passeraient à un modèle de travail hybride où la plupart des employés travailleront trois à quatre jours par semaine au bureau, sous réserve des exigences opérationnelles et des directives locales de santé publique. .

La Banque Royale du Canada (RBC) encourage le personnel à se rendre plus fréquemment au bureau, ce qui pourrait indiquer que les grandes banques canadiennes suivront leurs homologues américaines et réduiront le travail à distance.

Rafael Ruffolo, un porte-parole de RBC, a déclaré à BNN Bloomberg par e-mail que la plupart des emplois de bureau dans le cadre d’arrangements hybrides nécessiteraient deux à trois jours de travail en personne chaque semaine.

“Cela ne se fera pas de manière organique”, a déclaré le président et chef de la direction de RBC, Dave McKay, dans un article sur LinkedIn en septembre. “Nous demandons aux équipes de toute la banque de commencer à se réunir plus souvent en personne pour travailler et collaborer.”

Bien qu’ils soient en conflit sur l’avenir du travail à domicile, les experts estiment que les syndicats pourraient être en mesure d’offrir leur soutien pour négocier de meilleures conditions pour les travailleurs.

“Les syndicats peuvent certainement négocier le travail à distance pour qu’il soit inclus dans les conventions collectives des employés”, a déclaré vendredi à CTVNews.ca Valerio De Stefano, professeur à l’Université York et titulaire de la chaire de recherche du Canada de l’innovation, du droit et de la société de la Osgoode Hall Law School de Toronto. .

“Même si le travail à distance ne figure pas dans les conventions collectives, mais quelque chose qui a été mis en œuvre par un employeur, alors un syndicat peut prétendre que l’employeur ne peut pas révoquer la politique à moins qu’il n’ait des motifs commerciaux démontrables pour le faire.”

Les employeurs ne peuvent pas non plus annuler les politiques de travail à domicile sans un préavis raisonnable donné aux travailleurs, dit Irvin, arguant que souvent même un préavis d’une semaine ne serait pas considéré comme raisonnable après deux ans de travail à distance.

Bien qu’il n’y ait pas de règle ou de formule stricte et rapide, les employeurs qui suivent les meilleures pratiques devraient faire passer les travailleurs au bureau lentement avec un préavis suffisant et commencer avec un modèle hybride, a-t-elle déclaré.

Parkin prévient que les employeurs ayant des approches rigides peuvent avoir plus de mal à retenir le personnel que ceux qui sont plus flexibles.

“Bien que je ne puisse pas dire si (le travail à distance permanent) est durable ou non, je dirais que c’est inévitable”, a-t-il déclaré.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de CTV News