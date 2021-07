Travail à domicile ou au bureau ? Quoi qu’il en soit, il y a une start-up pour ça.

SAN FRANCISCO – Avant la pandémie, Envoy, une start-up de San Francisco, vendait un logiciel d’enregistrement des visiteurs pour le bureau. Son système signait les invités et suivait qui pénétrait dans le bâtiment.

Lorsque Covid-19 a frappé et forcé les gens à travailler à domicile, Envoy s’est adapté. Il a commencé à suivre les employés au lieu de simplement les visiteurs, avec un système de dépistage qui a interrogé les travailleurs sur les symptômes et les expositions potentiels de Covid.

Maintenant que les entreprises commencent à rouvrir leurs bureaux et à promouvoir plus de flexibilité pour les employés, Envoy modifie à nouveau sa stratégie. Son dernier produit, Envoy Desks, permet aux employés de réserver des bureaux lorsqu’ils se rendent sur le lieu de travail de leur entreprise, en pariant que les cabines attribuées et cinq jours par semaine au bureau appartiennent au passé.

Envoy fait partie d’une vague de start-ups qui tentent de capitaliser sur l’évolution de l’Amérique vers le travail hybride. Les entreprises vendent des aménagements de bureaux plus flexibles, de nouveaux logiciels d’appel vidéo et des outils pour la connectivité numérique au sein des équipes – et essaient de faire valoir que leurs offres combleront les écarts entre une force de travail en personne et à distance.