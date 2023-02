Travail à domicile ou au bureau ? Certains Canadiens pèsent

La nouvelle qu’elle retournerait au bureau a été très accueillante pour l’enseignante d’anglais Kathy Andvaag, après plus de deux ans d’enseignement depuis son sous-sol « sombre » et « froid ».

Contrairement à de nombreuses Canadiennes qui disent préférer un horaire de travail flexible, Andvaag était très heureuse lorsqu’elle a reçu l’avis de son employeur en octobre l’informant de retourner au bureau.

Après deux ans et sept mois de travail à domicile, elle se rend désormais au bureau la plupart du temps.

“Je reçois beaucoup d’énergie de mes étudiants en personne et aussi de voir certains collègues en personne tous les jours”, a déclaré Andvaag à CTVNews.ca.

Andvaag, qui enseigne l’anglais comme langue supplémentaire (ALA) en Saskatchewan, a déclaré : « Je me sentais parfois isolé à la maison et comme si je ne pouvais pas supporter d’aller un jour de plus dans mon bureau sombre et froid au sous-sol. »

Une étude récente suggère que le travail à domicile est une priorité absolue pour les femmes, 42 % d’entre elles déclarant qu’elles renonceraient à un salaire plus élevé si cela signifiait qu’elles pouvaient travailler à domicile autant qu’elles le souhaitaient.

Bien que retourner au bureau ne soit pas toujours pratique pour Andvaag, elle préfère toujours cela, affirmant que travailler avec des étudiants et des collègues en personne est plus efficace et productif.

“En tant qu’instructeur EAL, c’est beaucoup mieux pour mes apprenants de bas niveau. Nous pouvons faire tellement plus d’activités interactives. Nous avons plus une communauté en personne qu’en ligne », a-t-elle déclaré.

Bien qu’Andvaag se sente plus productif lorsqu’il n’est pas à la maison, en ce qui concerne la productivité réelle, l’endroit d’où vous travaillez n’est pas vraiment important, selon Paula Allen, leader mondiale et vice-présidente senior de la société de ressources humaines LifeWorks.

Dans une interview avec CTVNews.ca, Allen, basé à Toronto, a déclaré qu’il y avait d’autres choses à considérer.

« Vraiment, cela dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur est la nature du travail. Il y a des emplois pour lesquels vous avez besoin de cette collaboration, et vous devez avoir cet endroit essentiel, et [others where it] n’est pas aussi critique et vous faites le travail par vidéoconférence et par d’autres moyens », a-t-elle déclaré.

« L’autre facteur majeur est la nature de l’individu. Certaines personnes travaillent très bien seules. Ils sont capables de se concentrer, ils sont capables de s’organiser et ils sont capables de tendre la main aux autres quand d’autres ont besoin d’aide.

En hiver, les températures froides et le temps neigeux peuvent être un gros problème si vous travaillez en personne. Mais pour Tim, directeur d’une société d’État de la Saskatchewan qui a refusé de donner son nom complet, la température ne le dérange pas, pas plus que se lever tôt le matin et se rendre au bureau.

Bien que la plupart du travail de Tim puisse être effectué en ligne et qu’il ait de la flexibilité au travail, il préfère aller au bureau et dit qu’il bénéficie des aspects sociaux du travail en personne.

“Il est plus difficile d’apprendre à connaître les autres membres de l’équipe sans travailler avec eux en personne”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca. « J’ai l’impression que les nouveaux employés dans les entreprises peuvent avoir du mal à se familiariser avec leur groupe de travail sans les voir et interagir avec eux en personne. Je pense qu’un mélange de travail en ligne et en personne peut offrir les avantages des deux méthodes s’il est utilisé correctement.

Un autre élément qui préoccupe certains est leur santé. Les Canadiens retournent au bureau au milieu de la pandémie de COVID-19, qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, demeure une urgence sanitaire mondiale.

« Mon sentiment de sécurité change de temps en temps. Lorsque des rapports de taches plus virulentes de [COVID-19] sortir, je me sens plus incertain. Je pense que les problèmes de sécurité dus à la pandémie persisteront pendant des années », a déclaré Tim.

Un récent sondage montre qu’en moyenne, les Canadiens ont déclaré vouloir travailler à domicile 58 % du temps.

“Le temps de trajet et l’argent sont la principale raison pour laquelle les gens voulaient vraiment avoir cette option de travail à domicile”, a déclaré Allen.

Allen suggère que les employeurs devraient trouver une solution pour ceux qui veulent de la flexibilité dans le travail et les écouter.

“Vous n’obtiendrez jamais une bonne productivité si vous vous battez avec vos employés. Quelle que soit la solution que vous avez, vous devez développer cette solution conjointement », a-t-elle déclaré. “Soyez transparent et écoutez également vos employés.”



