Les députés ont appelé à un droit de se déconnecter numériquement du travail sans subir de répercussions négatives.

L’initiative législative, qui passé la semaine dernière au Parlement européen, par 472 voix pour et 126 contre, intervient alors que les infections à coronavirus augmentent à travers le continent et que les gouvernements réimposent les verrouillages, forçant les travailleurs à rester chez eux et à travailler à distance pendant une période plus longue.

Le soi-disant droit à la déconnexion envisagé par les députés européens permettrait aux travailleurs de «s’abstenir de se livrer à des tâches, des activités et des communications électroniques liées au travail, telles que des appels téléphoniques, des courriels et d’autres messages, en dehors de leur temps de travail», y compris pendant les périodes de repos, vacances annuelles et autres types de congés. Ce droit donnerait aux employés le droit d’éteindre leurs appareils « sans risque de conséquences négatives, telles que le licenciement ou d’autres mesures de rétorsion ».

Pour les députés, le droit de se déconnecter est une partie indissociable de l’ère numérique. Ils considèrent qu’il n’y a pas de législation européenne spécifique réglementant ce domaine particulier et que la législation varie d’un pays à l’autre.

« En fin de compte, nous nous trouvons dans une situation où la législation a été rédigée à une époque où la numérisation n’était pas si importante dans nos vies, c’est donc le bon moment et nous avons la poussée politique », a déclaré le député maltais Alex Agius Saliba, qui agit en tant que rapporteur pour la dossier, a déclaré à Euronews.

Afin de corriger cette fragmentation, les députés demandent à la Commission européenne de proposer une loi consacrant le droit de se déconnecter au niveau de l’UE, établissant des exigences et des conditions minimales pour le travail à distance.

Anxiété, « technostress » et épuisement professionnel

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, des millions d’employés à travers l’Europe ont été transférés de leurs bureaux à leurs propres maisons. Alors que la mesure était initialement temporaire, des vagues successives d’infections ont mis en suspens les projets de reprise de l’ancienne normale. De nombreux travailleurs européens se retrouvent désormais dans un état permanent de travail à domicile.

Ce nouvel arrangement de travail a conduit à ce que les députés considèrent comme une «culture permanente», la pression que les travailleurs ressentent pour être constamment disponibles pour les appels vidéo, les e-mails de dernière minute ou d’autres communications numériques, s’étendant souvent en dehors de leurs heures de travail contractuelles. Les députés avertissent que les heures supplémentaires pourraient ne pas être rémunérées. En conséquence, l’équilibre travail-vie personnelle des employés se détériore, tout comme leur santé mentale.

Les psychologues et les experts de la santé ont sonné l’alarme pendant des mois sur l’impact négatif du COVID-19 sur la santé mentale des gens. L’Organisation mondiale de la santé estime que «les niveaux de solitude, de dépression, de consommation nocive d’alcool et de drogues et d’automutilation ou de comportement suicidaire» augmenteront en raison d’une perturbation de l’activité normale de la vie.

Pour ceux qui travaillent à domicile, les effets de l’isolement social sont aggravés par l’attente d’être disponible à presque tout moment, produisant des conséquences dangereuses, telles que l’anxiété, la fatigue, le «technostress» et l’épuisement professionnel.

«Pendant les premiers mois de burn-out, il est vraiment important de se reposer. C’est vraiment très difficile pour les personnes en burn-out de se dire que je dois arrêter», a expliqué Stéphanie Leblanc, psychologue de Mensura, un service de santé belge, dans une interview avec Euronews. « Il y a aussi beaucoup de culpabilité. »

Longue route à parcourir

Les députés européens ne sont pas entièrement négatifs sur le travail à distance. Ils reconnaissent le rôle clé qu’il a joué dans la protection des travailleurs tout au long de la pandémie et reconnaissent la flexibilité et l’indépendance que permettent les outils numériques.

Cependant, ils s’attendent à ce que le nombre de personnes effectuant du travail à distance reste élevé – et même augmente – après la crise du COVID-19.

Les effets secondaires liés au travail à distance peuvent devenir si préjudiciables et injustes pour les employés que la situation nécessite une action urgente à l’échelle de l’UE, concluent-ils.

Les travailleurs stressés souhaitant invoquer le droit à la déconnexion devront attendre un certain temps avant de pouvoir éteindre leur smartphone sans craindre des représailles. L’initiative en est actuellement aux premiers stades du processus législatif et la Commission n’a pas encore soumis de projet de loi, qui serait ensuite négocié entre le Parlement européen et les ministres nationaux.

Les groupes politiques au Parlement ont déjà exprimé des positions divergentes sur le degré de rigueur des limites ou restrictions du temps de travail imposées aux employeurs. Une proposition d’amendement au rapport suggère de lier tout droit de déconnexion à la mise en œuvre d’un accord 2020 sur la numérisation de la main-d’œuvre de l’UE.

Isabelle Schömann, secrétaire confédérale de la Confédération européenne des syndicats, pense que cet amendement créerait un retard inutile. «Nous parlons de plus de 8 ans de retard pour que la Commission agisse et je pense qu’il est inacceptable de retarder la protection, la protection indispensable des travailleurs dans une telle situation de crise», a-t-elle déclaré à Euronews.