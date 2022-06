Travail à distance : comment commencer à vivre en tant que nomade numérique ?

Avec l’ouverture du monde, il y a eu un regain d’intérêt pour voyager et travailler dans différents pays en tant que nomade numérique.

Être un nomade numérique se fait généralement en tant qu’individu ou avec un partenaire ou un ami, mais même des familles entières peuvent participer à l’action.

Je suis un nomade numérique à plein temps depuis 2019 et j’ai vécu et travaillé dans six pays différents.

Voici quelques estimations de la somme d’argent dont vous aurez besoin pour vivre en tant que nomade numérique dans différents pays :



Pays à moindre coût : Ce sont des pays d’Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam, ou d’Amérique du Sud comme la Colombie et l’Argentine. Il y a aussi des endroits comme le Mexique, la Turquie, la Géorgie et la Bulgarie. J’ai vu des gens vivre pour aussi peu que 800 dollars par mois dans ces pays, mais j’ai vécu confortablement à environ 1 500 dollars par mois.

Ce sont des pays d’Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam, ou d’Amérique du Sud comme la Colombie et l’Argentine. Il y a aussi des endroits comme le Mexique, la Turquie, la Géorgie et la Bulgarie. J’ai vu des gens vivre pour aussi peu que 800 dollars par mois dans ces pays, mais j’ai vécu confortablement à environ 1 500 dollars par mois.

Pays à coût moyen : Le niveau suivant de pays comprend des endroits tels que le Costa Rica, le Portugal, l’Espagne, l’Italie et la Grèce. Je prévoirais beaucoup plus de budget ici, environ 2 000 à 3 000 dollars par mois, et un voyageur à petit budget pourrait le faire pour 1 500 dollars ou moins par mois.

Le niveau suivant de pays comprend des endroits tels que le Costa Rica, le Portugal, l’Espagne, l’Italie et la Grèce. Je prévoirais beaucoup plus de budget ici, environ 2 000 à 3 000 dollars par mois, et un voyageur à petit budget pourrait le faire pour 1 500 dollars ou moins par mois.

Pays chers : Les États-Unis, l’Australie, le Japon, Singapour, la France et l’Allemagne en sont quelques exemples. Mon budget serait d’environ 3 000 à 4 000 dollars par mois, et un voyageur à petit budget pourrait le faire pour 2 000 dollars ou moins.

Voici quelques choix critiques à faire lors de la budgétisation d’un voyage de nomade numérique :



Le pays dans lequel vous vivrez : Comme vu ci-dessus, le pays que vous choisissez est le facteur le plus crucial quant à ce que vos dépenses finiront par être. De nombreux nomades numériques commencent dans des pays moins chers d’Asie, d’Europe de l’Est ou d’Amérique du Sud. Si vous pouvez vous permettre un budget plus important, de nombreuses autres options sont disponibles.

Comme vu ci-dessus, le pays que vous choisissez est le facteur le plus crucial quant à ce que vos dépenses finiront par être. De nombreux nomades numériques commencent dans des pays moins chers d’Asie, d’Europe de l’Est ou d’Amérique du Sud. Si vous pouvez vous permettre un budget plus important, de nombreuses autres options sont disponibles.

Considérations relatives au mode de vie : Si vous avez besoin de voyager avec style dans des hôtels ou des appartements de luxe, ce sera très différent du routard qui veut vivre dans une auberge.

: Si vous avez besoin de voyager avec style dans des hôtels ou des appartements de luxe, ce sera très différent du routard qui veut vivre dans une auberge.

À quelle fréquence voyagerez-vous : Plus vous voyagez, plus vous dépensez en raison des frais de transport. Quand j’ai commencé, je voulais faire le tour de différentes villes ou pays chaque semaine, mais j’ai depuis changé mon approche. Je préfère maintenant la route la plus lente, et je reste au moins un mois dans chaque lieu.

Plus vous voyagez, plus vous dépensez en raison des frais de transport. Quand j’ai commencé, je voulais faire le tour de différentes villes ou pays chaque semaine, mais j’ai depuis changé mon approche. Je préfère maintenant la route la plus lente, et je reste au moins un mois dans chaque lieu.

Avec qui vous voyagerez : Si vous voyagez seul, cela vous coûtera plus cher que d’avoir un partenaire ou un ami avec vous. J’ai la chance de pouvoir voyager avec ma petite amie et nous budgétisons le partage des dépenses telles que les frais de location d’appartement et de transport.

Vos dépenses les plus importantes en tant que nomade numérique seront généralement les suivantes :



Frais de location d’appartement : Les coûts de location varient considérablement en fonction de la façon dont vous les trouvez. Airbnb pour les locations à long terme est généralement moins cher que les hôtels, et j’ai eu beaucoup de chance avec les groupes d’expatriés sur Facebook qui publient des listes de locations d’appartements.

Transport et vols : Combien coûteront vos billets d’avion ? A votre arrivée, comment vous déplacerez-vous dans la ville ? Louerez-vous un véhicule, prendrez-vous le bus ou le vélo ?

Aliments: Vous pouvez économiser beaucoup d’argent en faisant vos courses sur les marchés locaux et en cuisinant vos aliments, mais selon le pays, manger au restaurant peut être assez bon marché.

Espaces de coworking : Ce n’est pas toujours nécessaire, et beaucoup de gens s’en passent, mais c’est génial quand vous avez besoin de faire un travail sérieux ou que vous voulez réseauter avec des personnes partageant les mêmes idées.

Visas : Chaque pays a des exigences de visa différentes pour l’entrée, et toutes ne sont pas gratuites.

Assurance maladie et voyage : Si vous vous rendez dans un pays où les soins de santé sont coûteux, comme les États-Unis, envisagez de souscrire une assurance voyage.

Ma stratégie consiste à choisir mon pays cible et mon budget en fonction de tous les facteurs ci-dessus. Je fais des recherches approfondies sur ce pays et découvre le coût moyen de la vie en utilisant des sources telles que Numbeo pour avoir une idée approximative.

Je suis dans la moyenne en ce qui concerne les frais de déplacement ; Je n’ai pas besoin des logements les plus chics, mais je ne peux plus faire la vie d’auberge non plus.

Je recommande également fortement d’avoir un fonds d’urgence d’au moins six mois avant de commencer ce voyage, car de nombreux problèmes peuvent survenir lors de voyages de longue durée.

Combien d’argent il faut pour vivre en tant que nomade numérique dépend de la personne, des choix de style de vie et du pays dans lequel vous vivrez. Si vous pouvez comprendre ces choses, vous aurez une bonne idée de combien d’argent cela vous coûtera. prendre pour vivre confortablement.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.