Traumatisme, éclairage au gaz, frontières : les limites du discours thérapeutique

Dans la salle de thérapie, le thérapeute conjugal et familial agréé Moe Ari Brown s’est récemment occupé de définitions. Un client pourrait dire : « J’ai la pire relation avec ma mère. Elle est totalement narcissique », auquel Brown inviterait le client à préciser ce que le terme « narcissique » signifie pour lui. Habituellement, le client décrit une personne qui peut être égoïste ou auto-impliquée, mais pas quelqu’un qui démontre la définition clinique du trouble de la personnalité narcissique, marqué par « un schéma de grandiosité, un besoin d’admiration et un manque d’empathie », selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Brown souligne ensuite les différences entre un membre de la famille difficile et l’utilisation d’un diagnostic de santé mentale pour juger quelqu’un, encourageant le client à utiliser plutôt un langage plus spécifique pour décrire la relation.

« Narcissique » n’est qu’un terme que les clients utilisent familièrement avec leurs amis et leurs thérapeutes. Les professionnels de la santé mentale reculent face à l’utilisation incorrecte de « traumatisme », « gaslighting », « limites », « déclencheur » – et même d’étiquettes fabriquées, comme « blessure maternelle », explique Jacquelyn Tenaglia, conseillère en santé mentale agréée. (« Cela fait référence au traumatisme de sa mère, si j’ai bien compris », dit-elle. « La psychologie pop manque parfois d’une définition claire. »)

Les termes habituellement confinés aux contextes psychologiques ont de plus en plus fait leur chemin dans le courant dominant. Alors que de plus en plus de personnes recherchaient un traitement de santé mentale, en particulier au plus fort de la pandémie, et que de plus en plus de thérapeutes partageaient des concepts psychologiques sur les réseaux sociaux, une plus grande partie de la société au sens large a été initiée à la thérapie vernaculaire. Surnommé thérapie-parler, le phénomène a introduit un nouveau vocabulaire pour les masses, mais de nombreuses définitions se sont embrouillées dans le processus. Bien que ces termes puissent s’avérer valides pour les personnes qui peuvent désormais mettre un nom sur une expérience, le langage thérapeutique peut éliminer toute nuance d’une conversation. En qualifiant votre mère de narcissique alors qu’elle ne l’est pas, par exemple, vous pourriez rejeter par inadvertance d’autres aspects importants de votre relation qui ne correspondent pas clairement à cette définition. En conséquence, votre relation peut être au point mort, aucune des parties ne sachant comment progresser pour la réparer.

La vie n’est pas aussi simple que le prétend la thérapie. « Il existe des gradations dans l’expérience humaine », explique la thérapeute Israa Nasir, et les termes thérapeutiques sont souvent les moyens les plus extrêmes de décrire ces expériences. Un ami peut être égoïste et non narcissique. Vous pouvez vous sentir stressé sans subir de traumatisme. Un partenaire peut mentir sans gaslighting. Au lieu de cela, les professionnels de la santé mentale vous conseillent vivement d’adopter des nuances et d’éviter de pathologiser un comportement normal, quoique ennuyeux ou douloureux.

Pourquoi le discours thérapeutique est si séduisant

La prévalence des termes de thérapie a été un net positif dans la normalisation de la santé mentale, dit Nasir. Au fur et à mesure que le vocabulaire de la santé mentale devenait courant, les gens pouvaient nommer leurs expériences en termes concrets. Cependant, le contexte de la langue vernaculaire a changé. Comme la plupart des termes qui touchent l’air du temps culturel, les définitions des mots thérapeutiques se transforment au fur et à mesure qu’ils traversent le lexique.

Grâce à un long jeu de téléphone, le mot « traumatisme », par exemple, est pratiquement passé de « une réponse émotionnelle à un événement terrible comme un accident, un viol ou une catastrophe naturelle » à un terme générique pour toutes les choses bouleversantes, selon Tenaglia . En réalité, les événements traumatisants sont souvent graves, comme les abus ou les fusillades de masse. Les gens rencontrent régulièrement des situations stressantes – et ces expériences ne doivent pas être ignorées – mais il existe d’autres façons de décrire une relation tendue avec la belle-famille au lieu du mot «traumatisme». « J’ai donné l’exemple d’arriver en retard à un entretien d’embauche et de se sentir énervé parce qu’il y avait du trafic », dit Tenaglia. « C’est une réponse au stress. C’est celui qui vous affecterait à un niveau physiologique. Mais ce n’est pas une réaction traumatique à moins que vous n’en fassiez des cauchemars, des flashbacks. Il y a donc une différence. Nous pouvons avoir des réponses corporelles normales sans que cela soit considéré comme un traumatisme.

Le langage thérapeutique fonctionne comme un raccourci pour un mot qui peut avoir un kaléidoscope de significations, explique Carolina Bandinelli, professeure agrégée en médias et industries créatives à l’Université de Warwick. Cependant, étiqueter les gens comme «toxiques», par exemple, n’est pas productif, dit-elle, car il n’y a pas de dialogue, pas d’interrogation sur ce que signifie «toxique» ou comment cela se présente chez une personne ou une situation. Au-delà de la dénomination initiale et de l’identification d’une personne ou d’une expérience, il est crucial de prendre en compte vos motivations à utiliser cette étiquette.

Armés d’un nouveau vocabulaire, les gens s’attachent à des termes qui encapsulent certains événements et personnes, à des degrés divers, afin d’étayer un argument ou de justifier une expérience. Avoir un langage commun pour décrire une situation difficile peut aider les gens à communiquer plus efficacement leurs préoccupations et à obtenir du soutien, mais ces termes peuvent tout aussi facilement être transformés en armes. Avez-vous accusé votre partenaire de gaslighting parce qu’il a manipulé des faits, vous amenant à remettre en question votre réalité, ou parce que vous vouliez avoir le dernier mot ? « Il y a des gens qui militarisent ces termes dans les relations personnelles », dit Nasir, « pas nécessairement toujours par malveillance, mais comme un moyen de » gagner « l’argument, comme un moyen de faire valoir leur point de vue. »

Tenez compte de votre intention lorsque vous utilisez le langage thérapeutique

Afin de corriger le cours en matière de langage thérapeutique, les thérapeutes disent que nous devons réfléchir à nos utilisations passées de ces termes. Pensez à une fois récente où vous avez utilisé le langage thérapeutique. Quelle était votre intention ? Quel message vouliez-vous faire passer ? Pourquoi êtes-vous attiré par les descripteurs émotionnels intenses ? Souvent, les gens utilisent un mot comme « traumatisme » lorsqu’ils ont une réaction de stress, dit Tenaglia. Ou « gaslighting » est utilisé pour décrire un désaccord, dit Nasir. Aventurez-vous au-delà de la sténographie émotionnelle que ces mots fournissent pour découvrir la véritable source de votre inconfort. « Être capable d’identifier une émotion est une partie très importante de notre capacité à la réguler », déclare Nasir. « Il y a une différence entre quelqu’un qui fait une erreur et quelqu’un qui fait intentionnellement une erreur. »

Interrogez les comportements que vous êtes enclin à juger « toxiques » ou « narcissiques », dit Bandinelli, pour expliquer pourquoi vous avez utilisé cette expression et pourquoi vous pourriez l’utiliser à nouveau à l’avenir. « Pourquoi est-ce que je dis que c’est toxique ? » elle dit. « Est-ce parce que ça me fait mal ? Et de quel genre de blessure s’agit-il ? Encore une fois, il est possible d’accepter qu’une personne ait infligé une douleur émotionnelle sans pathologiser ses actions.

Si vous avez déjà étiqueté une autre personne avec un langage thérapeutique, demandez-vous si vous avez déjà agi de la même manière, dit Bandinelli. Est-ce que l’annulation de plans à la dernière minute est une limite quand vous le faites, mais narcissique quand c’est fait par quelqu’un d’autre ?

Peut-être avez-vous l’habitude de recevoir une validation lorsque vous décrivez des désaccords ou des facteurs de stress de manière extrême, dit Tenaglia. « Si oui, qu’est-ce que cela dit sur notre système de soutien », dit-elle, « et nos besoins? » Vous trouverez peut-être que la thérapie est un endroit plus constructif pour rechercher une aide émotionnelle.

Utiliser plus de mots, pas moins, pour décrire une situation

Bien que le langage thérapeutique ne soit pas mauvais en soi, dit Tenaglia, la langue vernaculaire est mal utilisée. Nous devons prendre soin d’apprendre la signification de certains mots et utiliser un langage spécifique lorsque ces expressions ne s’appliquent pas correctement. Par exemple, « lien traumatique » ne signifie pas lien autour d’une expérience difficile partagée ; c’est lorsqu’une personne qui a été maltraitée ressent un lien émotionnel avec son agresseur.

Au lieu de parler par défaut de la thérapie, Brown suggère d’utiliser plus de mots pour décrire votre expérience. « Souvent, nous utilisons des termes pour résumer ce dont nous avons besoin pour avoir une compréhension globale de quelque chose », dit-il, « donc nous dirons gaslighting parce que nous pensons que tout le monde comprendra ce que cela signifie. » En réalité, votre perception de l’éclairage au gaz peut différer de celle d’un autre. Lorsque les clients utilisent le langage thérapeutique, Brown leur demande de décrire l’événement en détail. Au lieu d’un ou deux mots, expliquez la situation et ce que vous ressentez en quelques phrases. « Si vous voulez appeler quelqu’un un narcissique, » dit Brown, « qu’est-ce que je veux dire? Je veux dire que je les ai vécus comme importants et que je ne prenais pas vraiment le temps de remarquer les besoins des autres. Ce n’est pas grave de dire cela parce que cela exprime vraiment clairement ce que vous pensez.

Enregistrer la thérapie-parler pour la thérapie

Le discours thérapeutique est mieux réservé au contexte de la thérapie où un professionnel peut corriger les interprétations erronées et demander des précisions. L’utilisation excessive de ces termes peut émousser leur signification et minimiser l’expérience de quelqu’un qui a effectivement traité avec une personne atteinte d’un trouble de la personnalité narcissique, par exemple. Pour cette raison, Brown suggère de limiter votre utilisation des termes de santé mentale populaires en dehors d’un cadre de conseil. « La plupart des gens ne vivent pas l’éclairage au gaz au quotidien, à moins qu’ils ne soient dans une relation où cela se produit vraiment », dit-il. « Encore une fois, la thérapie est un bon contexte pour vraiment explorer ce qui se passe là-bas. »

Identifiez vos émotions, prenez l’espace pour les décrire adéquatement et validez votre expérience. Ce que vous ressentez est réel ; ce n’est peut-être pas nécessairement un traumatisme.