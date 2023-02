Traumatisés et effrayés, les habitants de Jénine sont encore sous le choc du raid israélien

Jénine, Cisjordanie

CNN

—



Mohammed Abu al-Hayja dormait aux côtés de sa femme et de ses deux jeunes filles le mois dernier lorsque de violents coups de feu les ont réveillés. Quelques minutes plus tard, des soldats israéliens ont enfoncé sa porte et ont fait irruption dans son appartement.

“Ils se sont propagés dans la maison en quelques secondes”, a déclaré al-Hayja, 29 ans, à CNN. “Deux soldats se sont approchés de moi, m’ont dit de me lever, l’un m’a dit : ‘Laisse ta fille avec sa mère’, puis il m’a pris et m’a menotté les mains derrière le dos.”

La rencontre traumatisante d’Al-Hayja avec les forces de sécurité israéliennes s’est produite alors qu’elles menaient ce qu’elles ont décrit comme une opération antiterroriste dans le centre du camp de réfugiés de Jénine le 26 janvier. Le bâtiment qu’elles visaient se trouve à quelques mètres de son domicile.

“Les forces de sécurité ont opéré pour appréhender une escouade terroriste appartenant à l’organisation terroriste du Jihad islamique”, ont déclaré les Forces de défense israéliennes (FDI), l’Agence de sécurité israélienne et la police des frontières israélienne dans un communiqué conjoint, quelques heures après le raid.

Dix Palestiniens ont été tués à Jénine, dont une femme âgée, selon des responsables palestiniens. Un autre Palestinien a été tué dans ce que la police israélienne a qualifié de « troubles violents » près de Jérusalem quelques heures plus tard, ce qui en fait le jour le plus meurtrier pour les Palestiniens en Cisjordanie depuis plus d’un an, selon les archives de CNN. Alors que la violence montait en flèche dans la région, au moins sept personnes ont été tuées et trois blessées dans une fusillade près d’une synagogue à Jérusalem le lendemain, selon la police israélienne.

A Jénine, Al-Hayja se souvient clairement des événements du 26 janvier, expliquant qu’après avoir été menotté, un soldat israélien l’a emmené dans la salle de bain et l’a fait s’agenouiller, avant d’enrouler une serviette autour de sa tête.

Attaché, les yeux bandés et coincé dans sa salle de bain, al-Hayja a alors commencé à entendre des coups de feu provenant de l’intérieur de son appartement. « Je pouvais l’entendre, et si je me concentrais, je pouvais entendre l’un des soldats parler à ma femme », dit-il.

Al-Hayja dit qu’il a réussi à convaincre les soldats de le laisser rejoindre sa femme. Toujours les yeux bandés, il a rampé jusqu’à son salon, alors que les balles volaient au-dessus de lui.

Les soldats israéliens avaient retiré l’un de ses canapés et installé une position de tir près de la fenêtre pour fournir une couverture à leurs unités qui affrontaient des hommes armés palestiniens à proximité. Utiliser des appartements comme celui d’al-Hayja pour fournir des tirs de couverture est une “procédure opérationnelle standard”, a déclaré un porte-parole de l’armée israélienne à CNN.

Des représentants de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) se sont rendus à Jénine dans les jours qui ont suivi l’incident et ont parlé à al-Hayja et à sa famille. “Leurs enfants ont été visiblement traumatisés”, a déclaré à CNN Adam Bouloukos, directeur des affaires de l’UNRWA en Cisjordanie. “Ce type d’invasion viole non seulement le droit international, mais la décence commune.”

Alors que les soldats israéliens tiraient, les hommes armés palestiniens ont riposté, les trous de leurs balles parsemant les portes et les murs de la maison familiale. Al-Hayja a montré à CNN un sac de douilles de balles usées qu’il dit avoir été laissées par les soldats israéliens. “Ils ont tiré un nombre fou de balles”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, al-Hayja et sa femme sont restés allongés sur le sol, tenant leurs jeunes filles dans leurs bras pendant plus de trois heures. Leur fille aînée a 2 ans et demi, la plus jeune a 18 mois. “Honnêtement, je pensais que j’avais peut-être 1% de chances de m’en sortir vivant”, a-t-il déclaré.

Quelques instants plus tard, une explosion a secoué l’appartement. Il a découvert plus tard que des soldats israéliens avaient monté une deuxième position de tir dans sa chambre.

Ils ont scié les barreaux des fenêtres et tiré une roquette sur le bâtiment dans lequel se trouvaient les hommes armés, avec des marques de brûlure maculant le plafond d’al-Hayja.

“Je me suis dit, nous allons mourir”, a-t-il déclaré.

Du haut du bâtiment d’al-Hayja, le vaste camp de réfugiés de Jénine s’étend vers l’horizon et sur les collines. Ce qui était autrefois des tentes temporaires est maintenant un bidonville d’aspect plus permanent composé de maisons en grès, pavées les unes sur les autres.

En contrebas, se trouve le bâtiment visé par les soldats israéliens. La structure a été tellement endommagée après le raid que les responsables locaux ont décidé qu’il était plus sûr de l’abattre au bulldozer. Sur les décombres, les gens ont placé des banderoles avec les visages de certaines des personnes tuées – des « martyrs », ont-ils lu – et un seul drapeau palestinien.

Bien que cette opération ait été l’une des plus meurtrières depuis des années, pour les habitants d’ici, de telles incursions israéliennes se produisent trop souvent. Des affiches rappelant d’autres personnes tuées lors d’affrontements avec les forces de sécurité israéliennes au fil des ans bordent les murs du quartier.

Tsahal affirme que ces raids sont ciblés, visant des terroristes, et qu’ils ouvrent le feu lorsque ceux qu’ils recherchent leur tirent dessus.

Mais les habitants de Jénine voient les choses différemment. “Les Israéliens attaquent le camp et ils tirent sur tout ce qui bouge”, a déclaré l’ambulancier Abdel-Rahman Macharqa à CNN.

L’homme de 31 ans a été témoin de plusieurs fusillades à Jénine et affirme que la situation devient de plus en plus risquée, même pour ceux qui sauvent des vies, comme lui.

“Ils [Israeli soldiers] m’ont tiré dessus cinq fois », a déclaré Macharqa. « Nous ne nous sentons pas en sécurité, même en uniforme.

“Quand nous disons au revoir à nos femmes et à nos enfants pour qu’ils viennent travailler, nous savons que nous pourrions devenir des martyrs”, a-t-il ajouté.

Macharqa a été témoin d’une partie du raid à Jénine alors qu’il se déroulait le 26 janvier. L’ambulancier a tenté d’aider l’un des trois civils qui, selon les responsables israéliens, y ont été tués, ainsi que sept hommes armés.

“Ils ont ouvert le feu sur lui et il a été touché trois fois”, se souvient-il. Macharqa a déclaré qu’il avait éloigné l’homme et tenté de le réanimer, mais qu’il était décédé.

“Nous méritons de vivre”, a déclaré Macharqa. Il se sent frustré, non seulement par les actions israéliennes, mais aussi par ce qu’il considère comme l’attitude passive et les doubles standards de la communauté internationale.

“Les Israéliens prétendent qu’il est un terroriste, mais les Ukrainiens, quand ils se défendent de l’invasion russe, est-ce du terrorisme ?”, a-t-il demandé.

Le jour du raid, Ziad Miri’ee a surgi de sa porte après avoir entendu des coups de feu. Il a vu un soldat israélien tirer à travers sa voiture pour toucher un jeune de son quartier.

“Nos voisins là-bas ont essayé de le sortir (de la rue)”, a-t-il déclaré. “Le gamin est mort.”

Miri’ee, 63 ans, dit qu’il était l’un des résidents les plus âgés du camp de Jénine, mais il pense également que la situation s’est aggravée.

« En 2002, lorsqu’ils ont attaqué le camp et détruit les maisons au bulldozer, c’était beaucoup plus facile que les trois heures et demie du raid de la semaine dernière », a-t-il dit. A l’époque, lors de la deuxième intifada, les forces israéliennes occupaient le camp, détruisant environ 400 maisons.

“2002 a été un jeu d’enfant par rapport à l’incident ici la semaine dernière. Nous ne pouvions pas sortir d’un mètre de la maison parce que les balles arrivaient », a-t-il dit.

Miri’ee pense que la situation va encore s’aggraver, car la frustration face à l’occupation grandit, le manque d’avenir à l’horizon pousse de plus en plus de jeunes à rejoindre les rangs d’organisations militantes telles que le Jihad islamique.

“Oui, il y a plus [fighters] de cette génération », dit-il. “Cette génération est née pendant la guerre.”

A l’étage de Miri’ee, al-Hayja est encore secoué par l’expérience traumatisante. À l’intérieur de sa maison, il n’y a pas de place pour la bravade, juste le souci de la sécurité de ses filles.

“Je n’interfère pas ou ne m’implique pas dans ces choses, je vais juste de mon travail à ma maison et tout m’est tombé sur la tête”, a-t-il déclaré. “Vous êtes dans votre ville et vous n’êtes pas en sécurité, vous êtes dans votre maison et vous n’êtes pas en sécurité.”

“Vous n’êtes pas à l’abri de cet occupant qui occupe vos terres” a-t-il ajouté. “Vous n’êtes pas du tout en sécurité.”