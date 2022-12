Traumatisé par Covid, mais dirigé par un parti qui ne s’excuse jamais

Elle croyait à la désinformation du gouvernement sur la pandémie en Occident, elle a donc soutenu le verrouillage de Shanghai en avril, une position qu’elle regrette maintenant. Sachant maintenant mieux, elle veut que le parti s’excuse auprès de “toutes les personnes innocentes qui sont mortes sous” zéro Covid “, les personnes qui ont perdu leurs revenus sous les blocages et toutes les personnes qui ont subi un lavage de cerveau par la machine de propagande”, a-t-elle déclaré.

Comme Mme Zhang, la plupart des personnes que j’ai interrogées pour cette chronique ne veulent être identifiées que par un seul nom pour des raisons de sécurité.

Dans une société normale, pour une erreur politique aussi grave que “zéro Covid”, le public exigerait plus que des excuses, a déclaré Yan, chef de projet dans une société Internet à Pékin. « Ils auraient voulu un nouveau parti au pouvoir. Mais c’est une autre affaire dans le contexte chinois.

Tous ceux à qui j’ai parlé croient que le gouvernement devrait s’excuser, mais personne ne s’attend à ce qu’il le fasse. Le Parti communiste ne peut être que “grand, glorieux et correct”, ont-ils dit, selon sa propre description dans de nombreux discours officiels. Et Xi Jinping, le plus haut dirigeant du pays, a fait taire presque toute dissidence et critique de son leadership.

“L’appel aux excuses est très courageux, et je le veux aussi”, a déclaré Yan. “Mais il est très peu probable que cela se produise.”

Le Parti communiste n’a jamais présenté d’excuses au peuple chinois pour aucune des atrocités qu’il a subies au cours de ses 73 années au pouvoir. Pas après que plus de 20 millions de personnes soient mortes de faim lors du désastreux Grand Bond en avant, ni lorsque le pays a été plongé dans une décennie de chaos et de destruction économique par la Révolution culturelle. Et pas pour la politique de l’enfant unique qui a imposé de nombreux avortements forcés et contribue maintenant à fomenter une crise démographique avec l’une des populations qui vieillissent le plus rapidement au monde.

Le parti a même tué un genre littéraire appelé «littérature cicatricielle», qui a émergé après la Révolution culturelle à la fin des années 1970 et a dépeint les souffrances que les gens ont endurées pendant cette campagne politique. Le parti ne veut jamais que quiconque se concentre trop sur ses cicatrices, car il demanderait inévitablement d’où viennent les cicatrices, a déclaré Xu Chenggang, chercheur principal au Stanford Center on China’s Economic and Institutions, qui a été persécuté pendant la Révolution culturelle.