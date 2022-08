TRAU FC enregistre une victoire palpitante 2-1 contre Army Red

Le Tiddim Road Athletic Union (TRAU) FC a décroché sa première victoire de la saison en Durand Cup, avec une victoire palpitante 2-1 contre l’Army Red Football Team (ARFT) dans un affrontement du Groupe C au stade Khuman Lampak dimanche.

L’équipe de l’armée a semblé la meilleure en première mi-temps et est entrée dans la pause avec une avance de 1-0, grâce à une frappe de Liton Shil, mais les buts de Boirangdao Bodo et L. Milan dans les neuf dernières minutes du temps réglementaire ont complété une amende. performance de retour de TRAU en seconde période.

ASIA CUP 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Le résultat rend cependant plus difficile pour les deux équipes de se qualifier pour les KO. L’équipe Army Red a semblé la meilleure équipe en première mi-temps, créant de meilleures et plus de chances au but.

La première bonne occasion est venue à TRAU lorsque Khanngam a récupéré le ballon au bord de la surface de réparation, mais son manque de contrôle approprié lui a fait manquer une brillante occasion de prendre les devants.

À la 20e minute, c’était l’occasion pour les Reds de passer à côté alors que Deepak Singh, qui avait réalisé un excellent match sur le flanc droit, a réalisé un centre de qualité mais la tête de Shubham Rana n’était pas cadrée. Quatre minutes plus tard, Khongsai manquait de peu alors que les Reds poursuivaient.

Ils ont finalement percé à la 35e minute du match, grâce à une entreprise individuelle fantastique de leur seul attaquant Liton Shil.

Il a été joué à environ 30 mètres du but par Deepak du flanc droit. Par la suite, il a battu son marqueur pour le rythme, pour éclater à l’intérieur de la surface et prendre un pied droit pour la première fois en courant. Jedidi Haokip dans le but de TRAU a réussi un arrêt, mais Liton était à nouveau à portée de main pour bondir sur le rebond et l’insérer dans le fond du but. C’était son deuxième du tournoi.

A LIRE AUSSI| ATK Mohun Bagan bat Emami East Bengal 1-0, élimine les rivaux du Derby de Kolkata de la Durand Cup

Army Red a terminé la mi-temps avec la tête ainsi que la plus grande part de possession. En seconde période, TRAU a continué à attaquer avec rythme mais a manqué de créativité dans le dernier tiers. L’équipe Army Red semblait vouloir défendre l’avantage d’un but et n’en créait pas autant qu’elle l’avait été lors du premier. Cependant, la course infatigable de TRAU leur a finalement permis d’obtenir l’achat qu’ils recherchaient jusqu’à la 81e minute du match.

La tentative de dégagement de Kamardeep du plus profond de la défense des Reds a frappé un attaquant TRAU et a rebondi à l’intérieur de la surface avec gentillesse pour le Boirangdao Bodo toujours en difficulté. L’attaquant local a pénétré à l’intérieur avec une bonne première touche et a propulsé un tir entre les jambes du gardien de l’armée Bhabindra Thakuri, qui n’avait pas grand-chose à faire jusque-là dans le match.

L’avance est venue à l’équipe locale à la 89e minute lorsqu’un centre de Roshan Singh du flanc droit a vu un dégagement très désinvolte et peut-être fatigué de la défense des Reds. Il n’a trouvé qu’un L. Milan en attente qui a été amené il y a à peine six minutes et il n’a pas commis d’erreur pour trouver le fond du filet.

Il n’y avait pas beaucoup de temps pour que les Reds reviennent et la foule locale était ravie de la première victoire de leur équipe préférée du tournoi.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici