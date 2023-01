TRAU bat le Sudeva Delhi FC 2-0 pour aller quatrième

La nouvelle année n’a pas changé de fortune pour le Sudeva Delhi FC, mais Tiddim Road Athletic Union (TRAU) est passé de la sixième à la quatrième place du classement Hero I-League avec une victoire convaincante au stade Khuman Lampak jeudi.

Avec 16 points à son actif, soit autant que celui du Real Kashmir, TRAU reste derrière ce dernier au tableau des points grâce au record du face à face entre les deux équipes.

Il s’agissait de la cinquième victoire de TRAU à domicile en autant de matchs et, à l’exception de quelques instants, ils ont toujours semblé en contrôle. Ils ont obtenu plus de corners et beaucoup plus de tentatives de but que leurs adversaires et ont eu plus de possession. Le gardien Bishorjit Singh s’est occupé des quelques ouvertures créées par Sudeva.

Le héros de TRAU, cependant, était l’attaquant ghanéen Nana Poku. Sa passe défensive vers la gauche pour Bikash Singh a donné à l’équipe locale son premier but à la 39e minute. Poku lui-même a porté le score à 2-0 à la 54e minute lorsqu’il a mis le ballon dans la surface de réparation, a tourné en douceur et a laissé échapper un pied droit qui a légèrement dévié un défenseur de Sudeva avant qu’il n’entre.

Poku aurait pu ajouter à son décompte dans le temps d’arrêt alors qu’il n’avait que le gardien à battre. Mais Sachin Jha a quitté la ligne pour faire un blocage incroyable, sauvant les garçons de Shankarlal Chakraborty de nouvelles rougeurs. Même à la 86e minute, l’arrière droit de TRAU Naresh Singh est allé directement au but de Sudeva sur le chevauchement et a réduit pour Poku, mais il n’a pas pu en avoir assez sur le ballon pour marquer son deuxième et le troisième de l’équipe.

Sudeva, assise en bas de tableau, aurait du mal à retirer quoi que ce soit de positif de cette égalité. Le seul point positif était peut-être leur milieu de terrain nigérian Akeem Aboiye alias Ola. C’est lui qui a créé la première chance du match lorsqu’il a lancé un puissant pied gauche sur le but de TRAU qui a demandé à Bishorjit de faire de son mieux mais Ishan De aurait pu marquer sur le ricochet. Quatre minutes plus tard, Ola réussit un autre tir cadré. Même la meilleure chance pour Sudeva a été créée par Ola à la fin du match. Son coup franc précis à la 81e minute a trouvé un Karthik Panicker banalisé devant le but de TRAU. Mais le remplaçant qui venait d’entrer la tête large.

Outre la victoire qui a placé TRAU en quatrième position sur le tableau des points, l’entraîneur-chef Nandakumar Singh serait également impressionné par la table rase car ce n’est que leur troisième cette saison. Sa défense a passé une bonne journée. Pas seulement le gardien de but Bishorjit, même Manash Protim Gogoi a passé une excellente journée au bureau.

Sudeva reste au plus bas avec un seul point récolté lors de son dernier match de 2022 contre le Mohammedan Sporting. Cela leur aurait donné l’espoir d’un meilleur spectacle cette année, mais il a été écrasé ce soir. Ils n’ont pas pu capitaliser sur les quelques occasions qu’ils se sont créées et même le triple changement de Chakraborty à la 60e minute n’a produit aucun résultat souhaitable.

Le remplaçant Biaktea est passé très près du but à la 82e minute lorsque le tacle de Salam Johnson Singh dans la surface de TRAU a évité le danger. Biaktea pensait qu’il s’agissait d’un penalty, mais l’arbitre Mithun Kumar Kundu pensait le contraire.

