Trashaun Willis, la vedette athlétique manchotée du lycée de Washington dans l’Iowa, a reçu mercredi sa première offre de football de division I du programme de division de championnat de football Lamar.

Willis, un senior de 6 pieds 5 étoiles qui joue dans le football et le basket-ball pour les Demons, a amassé 1430 verges au total et 25 touchés en tant que quart-arrière de Washington, plus 37,5 plaqués et un choix six en tant que secondeur cet automne. Il détient également des offres de Loras (Division III), William Penn (NAIA), St. Ambrose (NAIA) et Mount Marty (NAIA).

Il y a quelques années, Willis a attiré l’attention nationale avec ses vidéos de trempage de huitième année devenues virales. Un an plus tard, il a de nouveau fait des nouvelles en se liant d’amitié avec un enfant de 6 ans de tout l’État qui avait également un bras manquant à cause de la même anomalie congénitale.

À l’époque, Willis avait déclaré au Des Moines Register que son objectif était de devenir un athlète de Division I pour aider à inspirer d’autres enfants comme lui.

Maintenant, il a atteint cet objectif.

Lamar s’était intéressé à Willis pendant un certain temps. Le programme FCS à Beaumont, au Texas, est allé 13-22 au cours des trois dernières saisons.

Suivez Matthew Bain sur Twitter @MatthewBain_.