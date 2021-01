LA traque est lancée pour une assassine qui a abattu un gouverneur mexicain dans la salle de bain d’un restaurant alors que des escouades exclusivement féminines lynchent des hommes à travers le Mexique.

Les autorités mexicaines ont publié des images de vidéosurveillance de la femme qui aurait tiré trois fois sur l’ancien gouverneur de Jalisco lors de l’attaque sanguinaire.

Le journal local rapporte que l’ancien gouverneur et ancien membre du Parti révolutionnaire institutionnel Aristoteles Sandova a reçu une balle dans la nuque, une deuxième balle près du cœur et une troisième dans l’estomac.

Il y a maintenant une récompense de 37 000 £ pour l’assassin qui a effectué l’exécution brutale de l’homme de 46 ans à Puerto Vallarta, Jalisco.

Le meurtre a eu lieu le 18 décembre dans le restaurant Distrito 5 dans le haut lieu touristique de Puerto Vallarta.

Les images de vidéosurveillance montrent une femme blonde vêtue d’un sweat à capuche gris et d’un jean bleu et son complice masculin aux cheveux noirs fuyant le restaurant après le bain de sang.

Le procureur général de Jalisco, Gerardo Solis Gomez, a annoncé qu’il offrait au moins 1 000 000 MXN (37 041 £) pour toute information permettant de localiser et d’arrêter les suspects.

« Deux personnes ont été identifiées, un homme et une femme, qui pourraient être liées aux événements sous enquête », a déclaré Solis.

« Afin d’obtenir des informations véridiques qui nous permettent d’identifier ces personnes, le bureau du procureur de l’État offre un million de pesos en récompense à ceux qui fournissent des données précises sur chacune d’elles. »

TUÉ DANS LE SANG FROID

Sandoval est arrivé au restaurant à 22 heures, heure locale, avec trois amis, l’homme d’affaires Eduardo Riguero, Joaquín Sandoval, qui n’est pas lié à l’ancien gouverneur, et Patricia Ceballos.

Sandoval, qui avait son agent de sécurité présent, s’est rendu seul aux toilettes et a été abattu peu après 1 heure du matin.

Ses gardes du corps ont désespérément tenté de l’évacuer du restaurant mais ont rencontré d’autres hommes armés à l’extérieur.

Au moins un des agents de sécurité a été grièvement blessé, mais a survécu à l’attaque.

Les flics ont jusqu’à présent arrêté quatre travailleurs et les ont inculpés de justice et de dissimulation de preuves.

La semaine dernière, Solis a révélé que des images montraient des employés de Distrito 5 nettoyant le sol près du bar et le sol du couloir menant à la salle de bain.

Ils ont également été vus en train de retirer un tapis.

Un juge a émis des mandats d’arrêt contre six autres travailleurs recherchés pour les mêmes infractions.

Les autorités soupçonnent l’implication du cartel de la nouvelle génération de Jalisco et ont émis six mandats d’arrêt avec trois en attente d’approbation et une personne non identifiée a été arrêtée.

Sandoval était membre de l’ancien Parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir qui a gouverné l’État de 2013 à 2018.

Cela survient alors que le pays voit une augmentation des escadrons de combat exclusivement féminins qui attirent les hommes dans des pièges avant de les assassiner brutalement.

Connus sous le nom de Sicarias – signifiant «hitwomen» – ces tueurs mortels utilisent leur beauté pour charmer leurs victimes avant de les assassiner de sang-froid.

Des filles d’à peine sept ans sont enlevées ou enlevées de force à leurs parents par des barons de la drogue et entraînées à tuer, tandis que d’autres sont attirées par le style de vie glamour affiché par les trafiquants de drogue millionnaires.

En septembre 2019, Claudia Ochoa Felix, la principale meurtrière d’El Chapo – surnommée le «Kim Kardashian du crime organisé» – a été retrouvée morte dans le lit de son amant d’une aspiration pulmonaire, qui peut être causée par un étouffement.

Mais leurs successeurs continuent d’afficher leur style de vie sanguinaire sur les réseaux sociaux, posant avec des fusils, des gilets pare-balles et même des tigres dans le but de montrer leur richesse.