Traqueur de poussière saharien 2021 aujourd’hui EN DIRECT – La carte montre que le sud de la Floride sera touché par un nuage d’orage qui «deviendra le ciel orange»

Un ÉNORME « nuage de poussière saharienne » frappe certaines parties de la Floride ce week-end.

La NASA surveille le nuage de poussière, qui a été balayé au large de l’Afrique par des vents violents tourbillonnant dans les déserts du Mali et de la Mauritanie.

« C’est une canicule là-bas », a tweeté vendredi le météorologue de NBC Miami, Steve MacLaughlin.

« La poussière saharienne qui maintient le ciel couvert et les risques de pluie ou de pluie fait également apparaître l’humidité et donne l’impression d’être à environ 100 ° dans le sud de la Floride. »

Selon la NOAA, « les couchers de soleil et les levers de soleil prennent des teintes plus jaunes et rougeâtres parce que la lumière du soleil à faible angle traverse une plus grande partie de l’atmosphère avant d’atteindre vos yeux. »

« Une forte charge de poussière dans l’atmosphère peut améliorer cet effet, conduisant à des couleurs plus sombres et plus durables qui provoquent des couchers de soleil et des levers de soleil éclatants », a ajouté le point de vente.

Veuillez lire notre blog en direct sur la tempête de poussière saharienne pour plus de mises à jour et les dernières nouvelles…