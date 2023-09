Traqueur de l’ouragan Lee : dernières prévisions alors que la trajectoire de la tempête de catégorie 3 se déplace vers le nord en direction de la côte Est

Ces événements comprennent l’ouragan Idalia, qui a frappé la côte ouest de la Floride près de Big Bend fin août, l’incendie de forêt dévastateur à Maui qui a tué plus de 100 personnes, et un certain nombre de catastrophes météorologiques et climatiques moins signalées mais néanmoins très dommageables.

De violentes tempêtes, des tornades et de la grêle ont frappé les États des Plaines au printemps, tandis que la Californie a connu des inondations record entre janvier et mars.

« Il y a eu 23 catastrophes météorologiques et climatiques confirmées cette année, chacune entraînant des pertes dépassant 1 milliard de dollars. Ces catastrophes comprenaient 18 tempêtes violentes, deux inondations, un cyclone tropical, une tempête hivernale et un incendie de forêt », rapporte la NOAA. « Pour cette période depuis le début de l’année, les huit premiers mois de 2023 sont les plus nombreux en termes de nombre de catastrophes, devant 2020 avec 16 catastrophes. Le coût total de ces événements dépasse 57,6 milliards de dollars et ils ont entraîné 253 morts directes et indirectes.