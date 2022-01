Traqueur de chemin ‘Bomb cyclone’ EN DIRECT – NYC, Boston et le nord-est se préparent pour la ‘bombogenèse’ et la date de la tempête de neige révélée

Les prévisionnistes ont émis un avertissement de cyclone à la bombe avec jusqu’à 20 pouces de neige qui devraient frapper ce week-end.

Selon les météorologues, le Nord-Est pourrait voir son premier blizzard de « cyclone à la bombe » en quatre ans.

Alors que la région se prépare à une autre tempête hivernale ce week-end, les prévisions montrent que la ville de New York pourrait voir jusqu’à 20 pouces de neige, rapporte NBC.

Le nord-est potentiel devrait se former au large du centre de l’Atlantique par les Carolines en fin de semaine et charger la côte est au cours du week-end.

Jeudi, la trajectoire de la tempête montre que le centre et l’est de Long Island jusqu’à la Nouvelle-Angleterre pourraient être les plus durement touchés.

Lisez notre traqueur de trajectoire de cyclone à la bombe pour les dernières nouvelles et mises à jour…

