Traque des virus : les meilleurs indices sont peut-être dans les égouts

Les tests des eaux usées ont capturé des niveaux croissants de COVID et même des preuves de poliomyélite. Peut-il prédire de nouvelles épidémies virales ?



Yogi Berra l’a bien dit : “C’est difficile de faire des prédictions, surtout sur l’avenir.”

Bien qu’il ne parlait pas d’infections virales ou de la pandémie actuelle, il aurait tout aussi bien pu le faire. Même les meilleurs scientifiques, spécialistes des maladies infectieuses et épidémiologistes ont eu du mal à prédire avec précision quand de nouvelles épidémies virales apparaîtront (pensez à COVID-19), quand les anciennes réapparaîtront (pensez à la polio) et comment comprendre cela à temps pour faites une différence. Et s’ils le pouvaient ? Un outil déjà disponible appelé test des eaux usées est prometteur – et la façon dont nous utilisons les résultats pourrait aider à freiner la prochaine poussée de COVID ou à prédire la montée d’un nouveau virus surprenant.

COVID : Quand peut-on s’attendre à la prochaine hausse ?

Depuis des mois maintenant, les États-Unis ont enregistré plus de 100 000 nouveaux cas de COVID-19 et 300 décès chaque jour. Et en fait, le nombre de cas est probablement beaucoup plus élevé parce que les taux de tests ont chuté et que les tests à domicile positifs ne sont pas inclus dans les décomptes officiels. Avec des chiffres comme ceux-ci et de nouvelles variantes émergentes, de nouveaux pics de cas semblent inévitables.

Mais quand?

Peut-être dans les prochaines semaines, à mesure que de nouvelles variantes hautement contagieuses se répandront. Ou peut-être en automne et en hiver, car nous passons plus de temps à l’intérieur. Ou peut-être que ce virus nous surprendra à nouveau et attendra l’année prochaine pour réapparaître.

Un énorme défi pour contenir la pandémie de COVID-19 est qu’au moment où nous savons que les infections augmentent rapidement dans une communauté, cela dure déjà depuis un certain temps. Parce que les gens ne présentent souvent aucun symptôme au départ, l’infection peut se propager pendant un certain temps sans préavis.

Si nous pouvions prédire quand la prochaine hausse se produira, il est possible que nous puissions prendre les mesures préventives appropriées. Et c’est là que vos selles – excréments, caca, peu importe comment vous préférez l’appeler – entrent en jeu.

Détecter les épidémies virales à l’aide des eaux usées

L’idée est simple : lorsque les gens ont une infection virale, le virus peut souvent être détecté dans leurs selles. Par conséquent, les eaux usées d’une ville ou d’une ville, ou peut-être d’une communauté, peuvent être testées pour voir si le virus est présent et, si c’est le cas, si la quantité augmente avec le temps.

Cette approche est utilisée depuis les années 1940, lorsque la poliomyélite était une préoccupation majeure. Mais les tests des eaux usées peuvent également être utilisés pour détecter plusieurs types de l’hépatite, le norovirus pseudo-grippalet éventuellement rougeole.

Les méthodes utilisées pour tester les eaux usées se sont améliorées au fil du temps. Les premiers efforts ont tenté de cultiver des virus à partir d’échantillons d’eau; plus récemment, les tests se sont orientés vers la détection du matériel génétique viral.

Polio et COVID dans les eaux usées

En juin 2022, des analyses des eaux usées à Londres ont détecté le virus qui cause la polio, une maladie potentiellement mortelle ou invalidante. Bien qu’aucun cas actif de poliomyélite n’ait encore été diagnostiqué à Londres, cette découverte a déclenché une enquête sur l’origine du virus, qui pourrait être infecté et s’il existe une menace pour la santé publique.

Aux États-Unis, un comté de New York qui avait testé les eaux usées pour les niveaux de COVID a également commencé à tester la poliomyélite après qu’un cas actif de poliomyélite s’est produit chez un adulte non vacciné.

Les analyses des eaux usées se sont-elles avérées utiles pour détecter et suivre le SRAS CoV2, le virus qui cause le COVID-19 ? En effet, il a. Les niveaux de ce virus dans les eaux usées ont reflété étroitement les taux d’infection dans de nombreuses villes du monde et, dans certains cas, ont prédit une épidémie avant même qu’une communauté ait remarqué que les cas augmentaient. La Le CDC inclut désormais les données sur les eaux usées dans ses rapports réguliers sur les taux d’infection au COVID-19.

Les résultats des analyses des eaux usées sont généralement associés à d’autres informations, telles que les taux d’infection signalés par les hôpitaux et les cabinets médicaux, les tendances de l’infection dans les communautés voisines et les taux de vaccination. Ensemble, ces informations fournissent aux responsables de la santé publique de meilleures informations sur une gamme d’infections virales inquiétantes et sur la direction que peut prendre le nombre de cas.

En quoi les données sur les eaux usées sont-elles utiles ?

La détection de la présence ou d’un niveau croissant de virus dans les eaux usées peut aider les responsables de la santé publique, les prestataires de soins de santé et les chercheurs

prédire quand une surtension se produit ou quand elle atteint son maximum

mettre à jour les messages sur les mesures de prévention (par exemple, conseils de port du masque dans les espaces publics ou de distanciation physique)

demander plus de vaccins et de médicaments antiviraux

encourager plus de tests

identifier de nouvelles variantes.

Permettre aux gens de savoir si les cas augmentent dans leur communauté peut être particulièrement important pour ceux qui font face à des obstacles au dépistage, y compris les personnes qui n’ont pas d’assurance maladie ou de médecin de premier recours. Les analyses des eaux usées peuvent être particulièrement utiles lorsque le sous-dénombrement est courant, comme dans le cas du COVID-19.

À l’avenir, les analyses des eaux usées pourraient s’améliorer au point où nous pourrons limiter le site d’une épidémie à un seul quartier ou à un établissement résidentiel tel qu’une maison de retraite ou une prison.

La ligne du bas

Malheureusement, la pandémie de COVID-19 n’est pas terminée. Et nous entendons des rapports alarmants sur la propagation internationale du virus causant la variole du singe. À l’avenir, il est fort probable que d’anciens virus comme la poliomyélite et la rougeole réapparaissent et que de nouvelles pandémies s’installent.

Nous aurons besoin de toute l’aide possible pour garder une longueur d’avance sur ces épidémies. Une partie de cette aide proviendra probablement des eaux usées. Ainsi, aussi étrange que cela puisse paraître, ce que vous jetez dans les toilettes peut aider les responsables de la santé à détecter – et peut-être même à contenir – une menace pour la santé publique.

Suis moi sur Twitter @RobShmerling