Alors que nous assistons à une amélioration progressive de la façon dont les membres de la communauté LGBTQ sont traités, il y a beaucoup d’espoir associé au nombre d’histoires de réussite que l’on rencontre ces jours-ci. L’entrepreneur Urooz Hussain, originaire du Bihar et qui a ouvert un café à Noida, dans l’Uttar Pradesh, en est un bon exemple.

Urooz dit que la discrimination à laquelle elle a dû faire face en raison de son sexe a renforcé sa détermination à devenir son propre patron afin qu’elle puisse dépasser un système de jugement qui méprise les personnes trans. Son café est nommé «Street Temptation» et Urooz souhaite transformer son entreprise en une entreprise financière prospère.

S’adressant à l’agence de presse ANI, Urooz a déclaré: «J’ai été victime de harcèlement sur mon lieu de travail, alors j’ai décidé de créer mon propre café qui traite tout le monde de la même manière. J’espère que cela pourra inspirer d’autres membres de ma communauté.

Hussain est également le co-fondateur de «I Love Noida», qui est le premier point de selfie à Delhi-NCR et Uttar Pradesh.

Mais Urooz sait qu’elle a encore un long chemin à parcourir et qu’il faudra beaucoup de temps pour éduquer les gens et éradiquer les difficultés auxquelles sa communauté est confrontée du grand public.

Parler à Le Quint Plus tôt, Urooz avait déploré que les gens, même aujourd’hui, malgré qu’elle dirige un restaurant, les voient toujours comme une transgenre avant de remarquer qu’elle est une entrepreneuse inspirante.

Élaborant sur les défis de son voyage, Urooz a déclaré à The Quint que, même si elle était née garçon, elle avait commencé à se sentir différemment en grandissant lorsqu’elle a réalisé à quel point ses sentiments ressemblaient à ceux d’une fille. Les parents masculins de la famille n’ont pas facilité les choses, dit Urooz, qui a constamment maintenu un barrage d’intimidation alors qu’elle commençait à remettre en question son identité sexuelle.

Avec sa famille essayant constamment de la faire se comporter d’une certaine manière, Urooz a dû lutter contre les restrictions qui lui étaient imposées tout au long de ses années de croissance. Elle a finalement quitté la maison en 2013 et a déménagé à Delhi.

Hussain a fait de l’hôtellerie, de la formation industrielle et de multiples emplois avant de devenir finalement son propre patron. «Le café est sans harcèlement pour tous les sexes, ils n’ont pas à faire face à ce que j’ai vécu. C’est pour rendre mes parents fiers de m’avoir accueilli», a déclaré Hussain.

Cependant, quelques défis sont toujours là. « Nous sommes confrontés à des problèmes lorsque nous embauchons des gens pour le café. Je savais que si je perds courage, je vais casser et je ne voulais pas casser », a déclaré Urooz.

Elle a également aidé les travailleurs du sexe, leurs enfants COVID-19[feminine confinement. Dans le même temps, le café «street tentations» d’Urooz au secteur 119 sert une cuisine indo-chinoise.

Récemment, de nombreuses personnalités populaires se sont manifestées comme transgenres, ce qui laisse croire que notre société est en passe de devenir beaucoup plus tolérante envers les personnes de la communauté trans. Plus tôt ce mois-ci, l’acteur nominé aux Oscars Elliot Page, la star de Juno, Inception et The Umbrella Academy, s’est révélé transgenre dans une annonce. Page a annoncé qu’il était une personne transgenre non binaire de genre dans un message sincère sur les réseaux sociaux.

De meilleures représentations des LGBTQ et des transpersonnes ont beaucoup à faire dans notre société et même dans des exemples de la culture pop. L’un des exemples les plus frappants de représentations wronfgul semble être la star d’Akshay Kumar, récemment publiée, Laxmii (anciennement Laxmmi Bomb) qui a laissé peu d’impressions. Le film a provoqué la colère du public, queer ou autre. De nombreux membres de la communauté LGBTQIA ont affirmé que le film perpétue encore une fois des stéréotypes obsolètes et péjoratifs que Bollywood a généralement associés aux femmes trans.

(Avec des entrées d’ANI)