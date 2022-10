TransUnion, Equifax, Experian ont peut-être enfreint les règles de déclaration de crédit, déclare le représentant Jim Clyburn

Un démocrate clé veut des agences d’évaluation du crédit Équifax , Expérian et TransUnion a fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument omis de répondre aux plaintes des consommateurs pendant la pandémie.

Le représentant James Clyburn, président du House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis, a déclaré que les trois plus grandes agences nationales de renseignements sur les consommateurs du pays avaient des “problèmes de longue date” pour répondre aux consommateurs qui se plaignent d’erreurs de rapport de crédit.

“Ces données soulèvent également des inquiétudes quant à savoir si le [credit rating companies] remplissent toutes leurs obligations envers les consommateurs et envers le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) en vertu de la Fair Credit Reporting Act (FCRA) », a écrit le démocrate de Caroline du Sud dans un communiqué du 13 octobre. lettre au directeur du Bureau de la protection financière des consommateurs, Rohit Chopra.

Clyburn a demandé aux PDG d’Equifax, Experian et TransUnion en mai pour les réponses des entreprises aux plaintes des consommateurs dans les premiers jours de la pandémie.

Le CFPB signalait alors que 4,1 % des plaintes avaient été résolues en 2021, contre près de 25 % des plaintes en 2019, avant la pandémie.

Et la majorité des différends relatifs aux rapports de solvabilité n’ont pas entraîné la correction ou la suppression des erreurs signalées dans les rapports de solvabilité. Le sous-comité a constaté qu’Equifax n’avait pas modifié plus de la moitié des éléments contestés chaque année de 2019 à 2021. Experian a corrigé environ 52 % des retards de paiement contestés ou d’autres données erronées, tandis que TransUnion a corrigé entre 49 % et 53 % du crédit. rapports pendant cette période.

Le sous-comité a en partie attribué la pause des remboursements de prêts étudiants et une augmentation du vol d’identité lié à la pandémie aux erreurs de déclaration de crédit.

En vertu de la loi CARES, les paiements de prêt suspendus étaient censés être signalés comme étant en cours, bien que certains prêteurs puissent les avoir classés à tort comme en retard. La fraude à la consommation peut également entraîner des rapports de solvabilité défectueux.

Mais les consommateurs ont contesté les informations trouvées dans leurs rapports de crédit à une plus grande échelle qu’on ne le savait auparavant, a constaté le sous-comité. Le CFPB a estimé le nombre combiné de soumissions de différends entre Equifax, Experian et TransUnion à 8 millions en 2021. Mais les données obtenues par le sous-comité ont montré qu’Equifax, à lui seul, a reçu près de 14 millions de plaintes cette année-là.

Le CFPB a également reçu un nombre “record” de plaintes concernant les sociétés de notation de crédit de 2020 à 2021 avec plus de 619 000 rien qu’en 2021. Les consommateurs ont contesté près de 336 millions d’articles, y compris des noms, des adresses ou des comptes de crédit, sur leurs rapports de crédit de 2019 à 2021, a constaté le sous-comité.

Pourtant, selon les preuves obtenues par le sous-comité, les évaluateurs de crédit rejettent des millions de litiges par an sans enquête. Au moins 13,8 millions de personnes ont été expulsées entre 2019 et 2021, a constaté le sous-comité.

Le rejet des litiges viole les lois sur le crédit équitable s’ils sont soumis directement par les consommateurs aux représentants autorisés. La défense des entreprises, dit le sous-comité, est que les différends sont rejetés sans enquête lorsqu’ils soupçonnent qu’un service de réparation de crédit est celui qui porte plainte.

Mais le sous-comité affirme que chaque agence utilise des critères vagues pour déterminer quels litiges sont soumis par un tiers non autorisé. Equifax, par exemple, envoie des courriers qui “ont tendance à utiliser un langage et un format identiques [and] proviennent du même code postal.”

Experian tient compte des « caractéristiques de l’enveloppe » et des « caractéristiques de la lettre », y compris la « couleur d’encre identique/similaire » et la « police identique/similaire » lors du choix des litiges à ignorer. TransUnion utilise également des critères basés sur l’enveloppe dans son processus de mise au rebut.

Le sous-comité a également constaté que les sociétés de notation de crédit ont renvoyé plus de la moitié des litiges aux fournisseurs de données pour enquête entre 2019 et 2021. TransUnion a renvoyé le plus à 80% à 82%.

Les fournisseurs de données ont été cité par le CFPB pour insuffisance d’enquêtes. Le bureau a également cité les sociétés d’évaluation du crédit pour avoir accepté ces conclusions sans enquête indépendante.

“La prévalence des erreurs de déclaration de crédit a été particulièrement préoccupante à un moment où les Américains ont eu besoin d’accéder au crédit pour faire face aux circonstances économiques difficiles provoquées par la pandémie”, a écrit Clyburn dans la lettre à Chopra. “Les erreurs dans les rapports de crédit peuvent réduire les cotes de crédit des consommateurs, bloquant potentiellement l’accès aux prêts, au logement et à l’emploi, entre autres conséquences graves.”

La Consumer Data Industry Association, l’association professionnelle qui représente Equifax, Experian et TransUnion, a déclaré que tous les litiges que les consommateurs partagent directement avec trois évaluateurs de crédit sont traités conformément aux exigences fédérales.

“Des rapports récents ont mis en évidence des tendances, notamment une activité accrue de certaines sociétés de réparation de crédit, ce qui peut gonfler le nombre de plaintes et saper le processus de traitement des demandes légitimes”, a déclaré à CNBC un représentant de l’association. “L’industrie de l’évaluation du crédit continuera de collaborer avec le CFPB et les décideurs politiques pour mieux servir les consommateurs et continuer à proposer des solutions innovantes pour accroître les opportunités économiques pour les consommateurs.”