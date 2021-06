transports, climat dans le plan des démocrates

WASHINGTON – La Maison Blanche et les démocrates du Congrès se préparent à faire cavalier seul sur un vaste ensemble d’infrastructures, affirmant qu’ils sauront d’ici la semaine prochaine si les républicains les rejoindront ou s’ils voleront en solo sur un projet de loi modernisant les systèmes de transport du pays et adressant la menace du changement climatique.

Les républicains du Sénat vont « soit choisir de travailler avec nous pour faire avancer les choses, pour dynamiser notre économie, soit ils choisiront la voie du (chef du GOP) Mitch McConnell, qui a toujours été une obstruction aujourd’hui, une obstruction demain, une obstruction pour toujours », Le président du caucus démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, DN.Y. a déclaré aux journalistes mardi. « Et s’ils choisissent la voie d’obstruction, alors nous sommes prêts à faire ce qui est nécessaire pour que le plan américain pour l’emploi franchisse la ligne d’arrivée. »

Jeffries a pris la parole à la suite d’une réunion avec des démocrates de la Chambre et des responsables de la Maison Blanche, y compris le conseiller du président Steve Ricchetti, pour discuter de la voie à suivre en matière d’infrastructure au milieu de ce qu’ils considèrent comme un délai d’action en baisse.

Ricchetti a indiqué que la Maison Blanche prévoyait de « faire le point » dans sept à dix jours sur l’état des pourparlers sur les infrastructures avec le groupe bipartite de sénateurs, selon un responsable de la Maison Blanche. Les dirigeants démocrates ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les projets de loi sur les infrastructures atteignent les étages de la Chambre et du Sénat au cours des prochaines semaines, à temps pour l’approbation finale avant les vacances du Congrès en août.

Les démocrates poursuivent une stratégie « à deux voies » pour mettre en œuvre le plan américain pour l’emploi de Biden qui verserait l’argent des contribuables non seulement dans les autoroutes, les ponts et les aéroports, mais aussi dans les bornes de recharge pour véhicules électriques à large bande et dans les nouveaux logements, tout en accélérant la conversion du pays des combustibles fossiles en énergie propre.

D’une part, les démocrates ont déclaré qu’ils négocieraient avec les républicains un projet de loi axé sur les transports traditionnels. Si un accord ne peut pas être trouvé, les démocrates intégreraient ces programmes dans un projet de loi climatique plus large en utilisant le « réconciliation budgétaire », une stratégie parlementaire qui contourne le processus d’obstruction systématique et permet à une majorité simple d’adopter une loi.

Le plan américain pour l’emploi avait un prix initial de 2,25 billions de dollars. Biden est passé de ce nombre à 1,4 billion de dollars tandis qu’un groupe bipartite de 10 sénateurs a dévoilé la semaine dernière un programme de 1,2 billion de dollars axé sur les infrastructures traditionnelles telles que les routes, les ponts et les voies navigables.

La Maison Blanche a peu parlé de la proposition, à part l’attachée de presse Jen Psaki qui a déclaré dimanche que « nous examinons toujours ».

Même s’il y a un accord sur les éléments de transport de l’infrastructure, les démocrates procèdent sur une deuxième voie qui couvrirait non seulement des éléments du plan américain pour l’emploi de Biden, mais apporterait également des piliers de son plan américain pour les familles de 1,8 billion de dollars qui comprend une « infrastructure humaine » telle que la gratuité les frais de scolarité des collèges communautaires, l’enseignement préscolaire universel et la garde d’enfants.

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y,. a déclaré aux journalistes mardi qu’il rencontrerait mercredi les démocrates de la commission sénatoriale du budget pour élaborer une résolution budgétaire définissant une voie de réconciliation.

Les deux vont de l’avant: la piste bipartite et la piste sur la réconciliation », a déclaré Schumer aux journalistes mardi. « Et nous espérons tous les deux terminer au mois de juillet. »

Les progressistes se disent prêts à soutenir le projet de loi sur les transports uniquement à condition que la législation sur le climat soit également avancée.

« Je disais qu’il doit absolument y avoir un accord garanti que le climat est intégré dans ces projets de loi sur les infrastructures et qu’il correspond au problème qui doit être résolu », a déclaré le sénateur Ed Markey, D-Mass., co-sponsor du Nouveau pacte vert. « Nous ne pouvons pas avoir de dessert avant le plat principal. »

Les républicains ont résisté à un projet de loi qui va au-delà des programmes de transport traditionnels, qualifiant la proposition d’infrastructure de Biden de « liste de souhaits libérale » qui mettrait le pays en faillite.

McConnell a déclaré aux journalistes mardi qu’il ne soutiendrait aucun projet de loi qui tente d’abroger certaines parties des réductions d’impôts de 2017 (que Biden a proposées) ou qui n’est pas entièrement payé.

« J’aimerais beaucoup que nous obtenions un résultat sur les infrastructures. C’est important. Le pays en a besoin », a-t-il déclaré. Et « nous avons une histoire de faire des infrastructures sur une base bipartite. »