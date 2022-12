Transporter des migrants par bus vers des villes-indices met à rude épreuve les ressources locales

Après que les migrants sont arrivés en bus au domicile du vice-président Kamala Harris à Washington, DC, la veille de Noël, ils ne sont pas restés longtemps dans le froid glacial sans vestes d’hiver. Mais ce n’est pas grâce au gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, qui a dirigé un programme visant à envoyer des migrants dans les États et les villes bleues pour protester contre les politiques frontalières de l’administration Biden.

Les groupes d’entraide, qui accueillent des migrants à DC, ont reçu un conseil de leurs organisations partenaires à la frontière selon lesquels trois bus de migrants viendraient le jour de Noël. Mais les bus sont arrivés un jour plus tôt que prévu, ce qui a envoyé des groupes, dont le Migrant Solidarity Mutual Aid Network, se précipiter pour s’assurer que la ville puisse les transporter jusqu’à une église et une synagogue où ils ont fourni de la nourriture chaude, des vêtements et des jouets aux enfants.

Ils font partie d’au moins 7 000 migrants qui ont été transportés par bus à DC cette année, bien que beaucoup d’entre eux n’y résident pas de manière permanente, a déclaré Madhvi Bahl, l’un des principaux organisateurs du Migrant Solidarity Mutual Aid Network.

“C’était terrible pour eux de faire ça la veille de Noël”, a-t-elle déclaré. “Mais pour nous, c’est juste la norme depuis huit mois.”

Alors que les arrivées de migrants à DC la veille de Noël et à Martha’s Vineyard plus tôt cette année ont retenu le plus l’attention des médias, il y a eu un flux constant d’autobus – ou, dans certains cas, de vols charters – arrivant dans les villes du nord depuis qu’Abbott a annoncé son migrant programme de bus en avril. En novembre, le Texas avait transporté plus de 13 000 migrants vers d’autres parties du pays dans le cadre du programme sans en avertir les autorités locales ou les groupes d’entraide dans les villes d’accueil, apparemment dans le but de semer le chaos et de rejeter la faute sur le président Joe Biden. Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, et le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, tous deux républicains, ont depuis adopté des programmes similaires dans leurs États.

Abbott a clairement indiqué qu’il avait envoyé des vagues de migrants vers le nord pour forcer le président Biden à faire plus pour sécuriser la frontière. Mais les groupes d’entraide voient un avantage inattendu dans les efforts visant à expédier des migrants vers des États dirigés par les démocrates : tant que les voyages sont volontaires, ils peuvent rapprocher les migrants de leurs destinations finales aux États-Unis.

Les groupes d’aide travaillent 24 heures sur 24 pour faciliter le processus en accueillant les migrants à leur arrivée dans les villes d’accueil, en les aidant à se rendre à leur destination finale et en leur offrant un soutien et une aide continus dans le processus généralement long de demande de statut légal aux États-Unis. . Mais les groupes disent qu’ils ne reçoivent pas suffisamment d’aide des gouvernements locaux, dont les ressources sont limitées, et que le gouvernement fédéral n’est pas intervenu pour officialiser le processus à l’échelle nationale.

Les villes réceptrices font face à un manque de ressources

En juin, l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a accordé une subvention de 2 millions de dollars à l’organisation d’aide humanitaire SAMU First Response pour exploiter un abri temporaire pour les migrants arrivant en bus dans le comté de Montgomery, dans le Maryland, juste à l’extérieur de DC. Mais les groupes d’entraide ont appelé l’administration Biden à augmenter son soutien financier.

À DC, les ressources existantes de la ville ne sont pas suffisantes, a déclaré Bahl. Le maire de DC, Muriel Bowser, une démocrate, a déclaré une urgence publique qui a libéré 10 millions de dollars de fonds pour créer un bureau des services aux migrants qui fournit aux migrants de la nourriture, des soins de santé et, dans le cas des familles avec de jeunes enfants, un logement temporaire dans hôtels. La ville a également permis aux enfants migrants de s’inscrire dans les écoles publiques. Mais les personnes qui ne voyagent pas avec de jeunes enfants n’obtiennent pas de logement parrainé par la ville et elles ne sont pas non plus actuellement autorisées à accéder aux services d’aide aux sans-abri de la ville, même si elles peuvent prouver leur résidence, laissant aux groupes d’entraide le soin de leur trouver un logement dans les hôtels. , des institutions religieuses ou au domicile des bénévoles.

Reconnaissant l’écart dans les services, Bowser a demandé à deux reprises que la Garde nationale soit envoyée pour aider à recevoir les migrants arrivant en bus, mais le Pentagone l’a refusée les deux fois, et les groupes d’entraide ont fait valoir que l’armée ne devrait pas s’impliquer dans ce qui est un matière humanitaire.

De même, le maire démocrate de New York, Eric Adams, a déclaré l’état d’urgence face à la crise des migrants en octobre, alors qu’il y avait en moyenne cinq à six bus arrivant dans la ville chaque jour, mettant la pression sur les coffres de la ville.

Les groupes d’entraide affirment que la création d’un système uniforme dans lequel les villes bleues peuvent traiter les nouveaux arrivants de la frontière pourrait aider. Dans le cadre du système actuel, “chaque ville réceptrice réinvente la roue dans une certaine mesure”, a déclaré Bahl.

Ces groupes s’appuient actuellement sur leurs partenaires des ONG à la frontière pour obtenir des informations sur le nombre de migrants en route et sur leur date d’arrivée prévue. Il y a un manque de coordination de base de la part des responsables gouvernementaux du Texas, de l’Arizona et de la Floride qui affrètent ces bus et ces avions.

Cela signifie que les habitants de Martha’s Vineyard ont été pris au dépourvu lorsque DeSantis a transporté des migrants vers l’île plus tôt cette année. Les résidents locaux se sont mobilisés : les migrants ont été accueillis par une église et ont reçu un téléphone portable s’ils n’en avaient pas déjà un et une carte-cadeau Visa de 50 $. Avec leur consentement, le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, les a ensuite hébergés temporairement sur une base militaire à Cape Cod où ils ont reçu une aide humanitaire supplémentaire, notamment de la nourriture, des soins de santé, des kits d’hygiène et des conseils juridiques et de crise.

Mais le processus peut encore être beaucoup plus fluide, a déclaré Bahl.

“Si le gouvernement fédéral s’asseyait et officialisait ce processus, puis soutenait les villes réceptrices, nous pourrions en fait créer quelque chose d’utile pour l’ensemble du pays”, a-t-elle déclaré.

L’administration Biden a appelé Abbott à coopérer avec les États qui accueillent des migrants. Abdullah Hasan, un porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré lundi dans un communiqué qu’Abbott avait non seulement “abandonné des enfants sur le bord de la route à des températures sous le point de congélation la veille de Noël”, mais qu’il l’avait également fait “sans se coordonner avec aucun gouvernement fédéral”. ou les autorités locales.

Il n’est pas clair si l’administration a le pouvoir de faire légalement beaucoup plus que cela, ou si cela nécessiterait une législation fédérale – une perspective très peu probable dans le Congrès étroitement divisé qui se réunira dans la nouvelle année.