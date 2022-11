Transport gratuit offert au garde-manger de Mt. Morris – Shaw Local

MOUNT MORRIS – Le système de transport Lee-Ogle (LOTS) et le garde-manger Loaves & Fish Food fourniront un transport gratuit vers le garde-manger une fois par mois.

À compter du lundi 12 décembre, toute personne vivant à Mt. Morris ou Leaf River qui n’a pas de moyen de transport peut programmer un trajet avec LOTS vers et depuis Loaves & Fish Food Pantry gratuitement.

Ce service sera offert une fois par mois le deuxième lundi du mois seulement. Vous devez appeler LOTS (815-288-2117) pour planifier un trajet au moins trois jours ouvrables à l’avance (en décembre, appelez avant le 6 décembre pour planifier un trajet).

Le garde-manger ouvrira tôt le deuxième lundi pour ceux qui voyagent avec la camionnette LOTS uniquement, à 12h15.

Loaves & Fish Food Pantry est ouvert les premier et troisième jeudis de 16 h 30 à 19 h et les deuxième et quatrième lundis de 14 h à 16 h 30. Toute personne en situation d’insécurité alimentaire est la bienvenue.

Nous encourageons nos voisins utilisant le garde-manger à ne pas venir plus d’une fois par mois afin que nous puissions servir tous nos voisins dans le besoin, mais si quelqu’un a besoin de nourriture, il sera servi.

Les nouveaux volontaires sont toujours les bien venus! Si vous avez des questions ou souhaitez faire du bénévolat, veuillez appeler le garde-manger au 815-613-8776.