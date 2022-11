Transport en commun d’Edmonton: une maman signale des passages à tabac aléatoires et un vol près de la gare MacEwan

Un autre habitant d’Edmonton s’est manifesté pour exprimer sa frustration et sa tristesse face au manque de sécurité dans et autour des centres de transport en commun de la ville. Elle demande également plus d’officiers sur le terrain.

Jeudi dernier, Rob Nicholl a rendu public un passage à tabac qu’il a subi à la station Southgate LRT. Il a dit qu’il n’y avait ni sécurité ni police pour l’aider.

Lundi, Janelle Dyke a parlé d’une attaque qu’elle a subie mardi après-midi à l’extérieur de la gare MacEwan au centre-ville d’Edmonton.

“Rien n’est cassé, mais évidemment, c’est très contusionné. Ils ont fait un tomodensitogramme quand je suis allé à l’hôpital et j’ai une légère commotion cérébrale”, a-t-elle déclaré, montrant une ecchymose sur près de la moitié de son visage.

Dyke sortait tout juste du travail quand elle a été abordée par deux femmes venant de la direction de la gare. Elle se souvient qu’on lui a demandé de l’argent et qu’on en a offert.

Ensuite, dit-elle, l’une des femmes l’a frappée deux fois à la tête. L’autre femme l’a aspergée de poivre ou de gaz poivré.

“C’était comme à bout portant avec n’importe quel spray, juste dans mes globes oculaires, qui s’est également répandu sur mes vêtements. Alors que je m’essuie les yeux tout au long de cela, ça ne faisait que se répandre et s’aggraver”, Dyke a dit.

Son téléphone a disparu, ainsi que l’argent qu’elle avait.

Et tandis que le service de police d’Edmonton a confirmé que des agents enquêtaient, Dyke souhaite que la ville en fasse plus en affectant des policiers armés pour patrouiller dans et autour des stations de TLR.

“Je veux de la vraie police, comme honnêtement”, a-t-elle déclaré.

“Il faut absolument qu’il y ait des forces de police là-bas, et même plus dans les trains.”

Vendredi, le syndicat représentant les opérateurs de transport en commun a également soulevé des problèmes de sécurité et a demandé plus d’agents de la paix du transport en commun.

Un porte-parole du service de police d’Edmonton a déclaré que la force “partage les inquiétudes concernant la criminalité et le désordre dans le système de transport en commun” et que des patrouilles régulières sont déjà en cours.

“EPS s’engage à utiliser les ressources disponibles pour faire face aux situations à la fois proactives et émergentes sur le transport en commun et la sécurité reste la priorité numéro un d’EPS”, a écrit Carolin Maran dans un communiqué à CTV News Edmonton.

Un directeur de succursale de la ville a qualifié l’incident de “très troublant” et a offert des “réflexions” à Dyke et à sa famille, mais n’a promis aucun changement à la dotation en personnel ou aux politiques actuelles.

« La ville d’Edmonton adopte une approche à plusieurs niveaux en matière de sûreté et de sécurité. Une approche consiste à faire patrouiller le service de police d’Edmonton et les agents de la paix du transport en commun pendant nos heures d’ouverture, y compris le soir et tard dans la nuit, et à répondre aux incidents signalés », Carrie Hotton -MacDonald d’ETS a écrit dans un communiqué mardi.

En avril, le maire Amarjeet Sohi a annoncé que 21 nouveaux agents de police des transports en commun seraient embauchés et que la ville ajoute également davantage d’équipes de transport en commun de proximité spécialisées dans la santé mentale, les dépendances et le logement.

En octobre, la province a annoncé 187 millions de dollars sur deux ans à consacrer aux services de lutte contre les dépendances et aux aides au logement.



Avec des fichiers de David Ewasuk de CTV News Edmonton