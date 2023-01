Transport en commun dans le comté de McHenry – Shaw Local

Ayant dû compter sur les transports en commun dans le comté de McHenry à plusieurs reprises dans le passé, je suis bien conscient de l’insuffisance et du manque de fiabilité du service d’autobus dans le comté de McHenry depuis de nombreuses décennies.

Je suis dans le comté depuis assez longtemps pour me souvenir de l’expansion de la RTA dans le comté de McHenry sous l’administration Carter. Ensuite, les résidents pouvaient compter sur un service généralement ponctuel, y compris le service d’itinéraire du samedi, avec des autobus parfois remplis à pleine capacité.

Ensuite, l’horaire des bus dans le comté de McHenry a commencé avant 6 heures du matin et s’est terminé après 19 heures avec des bus toutes les heures tout au long de la journée. Cet horaire complet permettait aux passagers de compter sur le bus pour se rendre à destination et en revenir en temps opportun, offrait une flexibilité dans la planification de sa journée, y compris les changements de dernière minute, et n’obligeait pas les passagers à attendre jusqu’à huit heures pour un retour. autobus d’itinéraire.

La population du comté a plus que doublé depuis lors, et certaines communautés ont connu une croissance exponentielle (Huntley est près de 17 fois plus grande), mais le service de bus a été réduit et remplacé par un système d’appel à la carte qui ne peut desservir qu’un fraction des passagers desservis à la fin des années 1970 et 1980.

La recherche montre que pour chaque dollar dépensé dans les transports en commun, l’économie profite de 3 $.

Le comté de McHenry a besoin et mérite un service d’autobus du 21e siècle pour soulager la congestion et répondre aux besoins de tous nos citoyens. Investissons dans notre communauté.

Terry Kapell

McHenry