Selon ce plan, les trains partiraient toutes les deux minutes et transporter jusqu’à 54 passagers et 10 tonnes de fret à chaque voyage. Le trajet de 175 milles entre les deux villes ne prendrait que 45 minutes, selon la société.

La conception aérodynamique du train en lévitation vise à réduire la friction. Mais la capacité théorique du FluxJet à dépasser les jets et les trains à grande vitesse repose sur une technologie influencée par le “flux de veille”, un domaine relativement nouveau de la physique. L’entreprise a publié une vidéo en juillet montrant le processus de conception de FluxJet, y compris des aperçus rapides du fonctionnement de la technologie et des animations conceptuelles montrant à quoi pourrait ressembler la version finale :

C’est plus rapide qu’un jet commercial, et environ trois fois la vitesse de la plupart des trains à grande vitesse – avec zéro émission, rien de moins. Le FluxJet s’appuierait sur une “transmission d’énergie sans contact”, où le train tirerait de l’énergie du réseau électrique existant via des champs magnétiques, selon la société.

C’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c’est que même avec optimisme, ce système de transport en commun est à plusieurs années et à des milliards de dollars.

En mars, TransPod levé 550 millions de dollars grâce au financement des investisseurs britanniques Broughton Capital Group et de la société d’État chinoise China-East Resources Import & Export Co. Cet argent finance la recherche et le développement en cours, ainsi que des plans pour construire une piste d’essai et effectuer des tests à grande vitesse entre 2023 et 2027.

La société affirme vouloir commencer la construction de sa ligne interurbaine FluxJet d’ici 2027. TransPod indique également que le projet coûtera finalement 18 milliards de dollars, ce qui signifie qu’il devra lever beaucoup plus d’argent d’ici là, que ce soit auprès d’investisseurs privés. , financement gouvernemental ou les deux.