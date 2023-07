Transplantations cardiaques pour les bébés et suivi fiscal de Big Tech

Une société de biotechnologie appelée eGenesis expérimente la transplantation de cœurs de jeunes porcs génétiquement modifiés dans des bébés babouins dans le cadre d’une étude qui pourrait ouvrir la voie à des transplantations similaires chez des bébés humains. Il espère greffer des cœurs de porc à des bébés atteints de malformations cardiaques graves dès l’année prochaine, dans le but de leur faire gagner plus de temps pour attendre un cœur humain.

La société a développé une technique qui utilise l’outil d’édition de gènes CRISPR pour apporter environ 70 modifications au génome d’un porc. En théorie, ces modifications devraient permettre aux organes d’être transplantés avec succès sur des personnes.

La pratique s’avère plus difficile. L’équipe prévoit de tester avec 12 bébés babouins, mais des deux interventions chirurgicales qui ont été effectuées jusqu’à présent, aucun animal n’a survécu au-delà de quelques jours. Pourtant, l’entreprise, et d’autres dans le domaine, restent optimistes. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Comment les entreprises technologiques ont eu accès à nos données fiscales

Vous pourriez penser (ou du moins espérer) que des données sensibles telles que vos déclarations de revenus seraient conservées sous étroite surveillance. Mais nous avons appris la semaine dernière que les entreprises de préparation des déclarations de revenus partageaient des millions d’informations personnelles sensibles de contribuables avec Meta et Google, certaines depuis plus d’une décennie.

Les sociétés fiscales ont partagé les données via des pixels de suivi, qui sont utilisés à des fins publicitaires, a révélé mercredi un rapport d’enquête du Congrès. Beaucoup d’entre eux disent avoir supprimé les pixels, mais il n’est pas clair si certaines données sensibles sont toujours détenues par les entreprises technologiques.

Les résultats exposent les risques importants pour la vie privée que posent la publicité et le partage de données, et il est possible que les régulateurs fassent quelque chose à ce sujet. Lire l’histoire complète.

—Tate Ryan-Mosley