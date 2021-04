L’Alabama a adopté une nouvelle loi qui interdit aux écoles publiques d’autoriser les filles transgenres à participer à des sports féminins, ravivant le débat sur la mesure controversée, qui a été adoptée par d’autres États conservateurs.

Le projet de loi HB 391 stipule que les écoles publiques de la maternelle à la 12e année «Ne peut jamais permettre à un homme biologique de participer à une équipe féminine.» Parrainée par le représentant de l’État républicain Scott Stadthagen, la loi a été adoptée par les deux chambres de la législature sans difficulté avant d’être approuvée par le gouverneur Kay Ivey vendredi.

Dans une déclaration, Stadthagen a remercié le gouverneur pour «Protéger les droits des athlètes féminines de l’Alabama», ajouter ça «Défendre ce qui est juste n’est pas toujours facile, mais c’est toujours la bonne chose à faire.»

Les partisans de la législation soutiennent que les filles transgenres ont des avantages physiologiques en compétition, ce qui rend leur participation à des sports féminins injuste. Les législateurs de l’État qui ont soutenu le projet de loi ont déclaré qu’il était nécessaire de « intégrité » des programmes sportifs féminins.

Mais les critiques ont insisté sur le fait que la loi était exclusive et s’attaque à un problème qui n’existe pas. Le groupe de défense des droits de l’homme LGBTQ a déclaré que la loi était «Motivé politiquement» et «Conçu pour discriminer une population déjà vulnérable.»





Le directeur de l’État de l’Alabama du groupe, Carmarion D.Harvey-Anderson, a affirmé que le projet de loi était basé sur «Mensonges et désinformation», ajoutant que les jeunes transgenres ont fait du sport «Cohérent avec leur identité de genre pendant des années sans incident au niveau collégial et professionnel.» La règle entraînera des batailles juridiques coûteuses financées par les contribuables et nuira à la réputation de l’État, a prédit l’organisation.

Les réactions ont également été partagées sur les réseaux sociaux. Beaucoup semblaient considérer la loi comme non controversée et nécessaire. Un intervenant a fait valoir que ceux qui étaient contrariés par la règle ne comprenaient pas que les hommes biologiques ont des attributs qui leur donnent un avantage injuste sur les athlètes féminines.

Les gens qui sont contrariés par cela ne comprennent pas les avantages physiologiques que les hommes ont dans le sport par rapport aux femmes. Je suis pour les personnes trans mais elles n’ont pas leur place dans le sport féminin – Oui (@ Jeds_6) 25 avril 2021

Les filles ont droit à une «concurrence loyale» et les athlètes transgenres doivent former leurs propres équipes, mentionné un autre partisan de la mesure.

«Il n’y a aucune restriction. Tout le monde peut faire du sport en fonction de son sexe réel. Pas de restrictions, » a écrit une personne qui semblait frustrée par la controverse.

Mais il y en avait beaucoup d’autres qui voyaient le problème différemment. Les utilisateurs de Twitter ont accusé les républicains de se répandre «Haine et peur» avec un commentateur se demandant si le GOP organisait un concours pour voir « Qui peut aliéner le plus d’électeurs. »

Quel peuple horrible, le GOP est devenu le parti de la haine et de la peur, se consolidant dans le sud et le Midwest. – Gnome sait (@GnomeKnows) 25 avril 2021

Les législateurs républicains de tout le pays ont présenté des projets de loi qui empêcheraient les filles transgenres de jouer dans des équipes sportives féminines. Le mois dernier, le gouverneur républicain du Mississippi, Jonathon Tate Reeves, a signé un projet de loi interdisant aux athlètes trans de participer à des équipes sportives féminines ou féminines. L’Idaho est devenu l’année dernière le premier État à instituer de telles restrictions, mais la loi est actuellement contestée devant les tribunaux.

Dans le même temps, il y a aussi des États qui ont rejeté le mouvement. Jeudi, la gouverneure démocrate du Kansas, Laura Kelly, a opposé son veto à un projet de loi similaire, affirmant qu’il nuirait aux enfants.

Les gouverneurs républicains du Dakota du Nord et du Sud ont également abrogé la législation interdisant aux jeunes transgenres de rejoindre des équipes sportives féminines.

