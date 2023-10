Transmettre de grandes richesses à nos enfants signifie la fin de la société. Demandez simplement à Aristote | Will Hutton

‘Mon est comme de la merde », a écrit Francis Bacon en 1625. « Ce n’est pas bon à moins qu’il ne soit répandu. » Personne n’accuse le père de la méthode scientifique et de l’empirisme britannique d’être socialiste, même si les nombreux critiques conservateurs des droits de succession voudront sans doute désormais le regrouper avec Karl Marx et l’élite libérale comme de sombres ennemis des aspirations.

Ils devraient également ajouter le philosophe grec Aristote à leur liste d’ennemis de gauche. « L’homme est par nature un animal social », écrit-il. « La société précède l’individu. Quiconque ne peut pas mener la vie commune ou est suffisamment autonome pour ne pas en avoir besoin et ne participe donc pas à la société est soit une bête, soit un dieu.

Bacon et Aristote identifient deux maximes largement partagées jusqu’à la naissance de la droite anglo-américaine moderne, et son plaidoyer sans vergogne en faveur d’encore plus de richesses pour ceux qui les possédaient déjà au nom de « l’aspiration ». Pourtant, nous sommes tous membres d’une société vivant une vie commune qui a des droits sur nous ainsi que nos droits sur elle ; et la richesse est d’autant meilleure qu’elle est répandue. Bacon a développé son thème avec approbation, citant un contemporain : « Quand la richesse gisait sur un tas, elle ne dégageait qu’une puanteur et une mauvaise odeur ; mais quand il se répandait, cela produisait beaucoup de fruits.

Les enfants ne méritent pas uniquement parce qu’ils ont eu de la chance et sont issus d’un ventre riche

Pour éviter cette odeur nauséabonde et financer la vie commune qui sous-tend la société, des civilisations aussi disparates que l’Europe féodale et la Rome antique ont toutes insisté sur le fait que lorsque la richesse est transférée d’une génération à l’autre, il devrait y avoir un prélèvement sur ce transfert. Ce n’est que justice : reconnaître que nous sommes des animaux sociaux et que répartir la richesse est la « cause de beaucoup de fruits ».

Les enfants ne méritent pas uniquement parce qu’ils ont eu de la chance et sont issus d’un ventre riche. Ce n’est pas un argument accepté par la droite conservatrice d’aujourd’hui et ses avant-gardistes médiatiques. Comme un Le télégraphe du jour journaliste a écrit la semaine dernière, s’insurgeant contre les droits de succession : « D’un simple coup de plume du HMRC, les fruits d’une vie d’amour et de travail sont détournés vers un État débauché et ingrat. Il n’est pas étonnant que cette taxe soit si amèrement ressentie.» Cette taxe « pernicieuse » devrait tout simplement être abolie.

Où commencer? Premièrement, presque tous les droits de succession sont prélevés sur les biens qui passent en grande partie aux enfants adultes et aux parents, généralement âgés de 50 à 60 ans, qui sont déjà aisés et dont les parents vivaient à Londres et dans le sud-est où les prix de l’immobilier sont élevés (les entreprises et les exploitations agricoles bénéficient d’exonérations). La raison pour laquelle le produit des droits de succession augmente est en partie due au gel du seuil, mais surtout à la hausse extraordinaire des prix de l’immobilier. Prix ​​des maisons sont désormais 12 fois les revenus moyens à Londres – neuf fois dans l’ensemble du pays. L’idée selon laquelle le fait d’être le bénéficiaire de cette flambée des prix de l’immobilier est le résultat d’une « vie d’amour et de travail » est une connerie sentimentale.

Être les enfants de parents propriétaires d’une maison, c’est déjà avoir un avantage phénoménal dans la vie. La banque de maman et papa dépense 11 milliards de livres sterling par an pour aider leurs enfants à accéder au logement – ​​des cadeaux à vie qui n’entraîneront aucun impôt sur les successions tant que le donateur vivra sept ans. À l’âge de 35 ans, une étude Selon l’UCL de Londres, les niveaux d’accession à la propriété sont trois fois plus élevés pour ceux qui ont la chance d’avoir des parents à revenus élevés qui sont propriétaires de leur maison et qui peuvent les aider à acheter, par rapport aux malchanceux dont les parents sont des locataires peu instruits. À l’âge de 35 ans, le groupe chanceux possède environ 10 fois plus de richesse immobilière que celui des malchanceux. Ce chiffre devrait encore doubler dans les décennies à venir. La Grande-Bretagne est en train de créer un réseau de mini-dynasties familiales, principalement situées dans le sud-est et entièrement motivées par une chance non méritée. L’injustice ne pourrait guère être plus frappante.

Comme le dit Paul Johnson, de l’Institute for Fiscal Studies, au cours de la dernière génération, la richesse en proportion du PIB a à peu près doublé, mais les recettes fiscales proportionnelles provenant de la richesse sont restées les mêmes. Comme aux États-Unis, les riches britanniques se sont révélés merveilleusement habiles à éviter de contribuer proportionnellement au pot commun. Si les droits de succession étaient supprimés, IFS calcule qu’environ la moitié (47 %) de la prestation irait à ceux qui ont une succession de 2,1 millions de livres sterling ou plus au décès, qui constituent le 1 % des successions les plus riches. Pour les plus riches, cela signifierait une réduction d’impôt moyenne d’environ 1,1 million de livres sterling. Aspiration? Cet argent provenant de la flambée des prix de l’immobilier ira aux adultes en fin de vie active qui disposent déjà en moyenne d’un patrimoine de 830 000 £. L’idée selon laquelle cela va déclencher une vague d’entrepreneuriat (rappelons-nous que les entreprises ne paient pas) ou consolider les aspirations est pour les oiseaux. Il s’agit de récompenser ceux qui en ont déjà beaucoup.

L’aspiration est-elle une valeur si clairement au sommet de la hiérarchie des valeurs qu’elle devrait l’emporter sur les autres ?

Quoi qu’il en soit, l’aspiration est-elle une valeur si clairement au sommet de la hiérarchie des valeurs qu’elle devrait l’emporter sur les autres ? Aristote soutenait que ce qui apporte satisfaction aux êtres humains, c’est d’utiliser tous les dons dont nous disposons pour rendre le monde progressivement meilleur d’une manière ou d’une autre – et non d’empocher autant de butin que possible et que le diable en prenne le dernier. Et si l’on s’assurait que la société soit saine dans son ensemble ?

Les droits de succession peuvent ne rapporte « que » 7 milliards de livres sterling par an, mais il y a beaucoup de choses que 7 milliards de livres sterling peuvent acheter. Les enfants britanniques de cinq ans sont parmi les plus petits d’Europe, en grande partie à cause d’une mauvaise alimentation ; Le refus du crédit pour enfants aux troisième et quatrième enfants est l’une des principales raisons pour lesquelles d’ici 2027, 77% des familles de quatre enfants devraient vivre dans la pauvreté. Le financement des places de formation et d’apprentissage est plafonné. Étonnamment, les dépenses en termes réels dans les classes de sixième et dans l’enseignement supérieur sont inférieures à ce qu’elles étaient en 2010. L’arriéré des affaires non entendues devant les tribunaux de la Couronne atteint un sommet sans précédent. Un État débauché ?

Il est certainement possible de réformer les droits de succession – les allègements accordés aux entreprises, aux exploitations agricoles et aux retraites personnelles sont sans doute trop généreux et, en élargissant leur assiette, il devrait être possible de lever et de réformer les seuils d’exonération d’impôt et de réduire les taux de réduction. Les 30 % de la population qui pensent follement qu’ils pourraient être assujettis aux droits de succession (le nombre réel est de 4 %) doivent être assurés qu’il n’y a aucun risque. Il doit être clair que l’État ne réclamera jamais qu’une fraction de la valeur des legs et des cadeaux. Mais le principe est incontestablement juste.

Il y aura beaucoup de jubilation et d’acclamations de la part des membres conservateurs vieillissants lors de leur conférence cette semaine si, comme cela a été signalé, Rishi Sunak promet d’abolir ou d’éviscérer les droits de succession. Bacon et Aristote se retourneront dans leurs tombes. Dans leur déni de la société, les conservateurs sont-ils des bêtes ou des dieux ? La puanteur d’encore plus de boue qui ne se répandra pas sera accablante.