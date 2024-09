Translucidité de la tartrazine : comment ce colorant alimentaire couramment utilisé pourrait faire progresser les soins de santé

Une meilleure vue pour des connaissances scientifiques

La recherche médicale dépend fortement des études sur des modèles animaux, et nos progrès en médecine ont été profondément influencés par de meilleures méthodes d’analyse, notamment toutes les composantes de la multiomique : génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique, etc.

Mais parfois, des observations moins poussées sont les plus utiles. Par exemple, les mouvements des organes, la taille des veines, etc. C’est plus délicat qu’il n’y paraît, car il n’est ni pratique ni possible, avec un budget raisonnable, d’utiliser des techniques d’imagerie avancées comme les scanners et l’IRM sur des milliers de souris par mois.

Idéalement, les chercheurs souhaiteraient pouvoir observer directement le corps et les organes des échantillons testés, et ce au moindre coût possible.

Cela pourrait bien devenir une réalité, grâce au travail de pas moins de 21 chercheurs de l’Université de Stanford. Ils ont découvert qu’une molécule colorante courante utilisée comme colorant alimentaire peut essentiellement rendre le corps des souris « transparent » pour l’analyse, et ont publié leurs résultats dans la prestigieuse revue Science, sous le titre « Obtention d’une transparence optique chez les animaux vivants grâce à des molécules absorbantes « .

Comment voir à travers les corps

La recherche a commencé par l’observation des limites de nombreuses méthodes d’imagerie optique des tissus profonds, notamment la microscopie à deux photons, l’imagerie par fluorescence proche infrarouge II et le nettoyage optique des tissus.

Toutes ces techniques offrent des informations utiles, mais elles manquent soit de profondeur de pénétration et de résolution suffisantes, soit ne sont pas adaptées aux animaux vivants. La visualisation interne des animaux vivants reste donc un besoin encore largement insatisfait chez les biologistes et les chercheurs médicaux.

Les chercheurs ont théorisé à partir d’un principe physique appelé Modèle d’oscillateur de Lorentz Sans entrer dans les détails de la physique impliquée, il s’agit d’un principe déterminant la façon dont les atomes réagissent aux ondes électromagnétiques (qui incluent la lumière visible et non visible).

De ce principe fondamental, les chercheurs déduisent que des molécules spécifiques, une fois dissoutes dans l’eau, augmenteraient l’indice de réfraction des solutions à base d’eau.

À son tour, cela permettrait à l’eau et aux lipides d’avoir presque le même indice réfractaire, rendant l’ensemble du corps également transparent à certaines fréquences lumineuses.

« Nous avons prédit que les molécules de colorant avec des résonances d’absorption nettes dans le spectre proche ultraviolet (300 à 400 nm) et la région bleue du spectre visible (400 à 500 nm) sont efficaces pour augmenter la partie réelle de l’indice de réfraction du milieu aqueux à des longueurs d’onde plus longues lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau. En conséquence, les colorants hydrosolubles peuvent réduire efficacement le contraste RI entre l’eau et les lipides, conduisant à la transparence optique des tissus biologiques vivants.«

Trouver la tartrazine

À partir de cette première approche théorique, ils ont cherché une véritable molécule colorante qui répondrait aux caractéristiques requises. Ils ont découvert que la tartrazine, un colorant alimentaire courant approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, était une molécule colorante.

Ils ont découvert que la tartrazine avait pour effet de rendre la peau, les muscles et les tissus conjonctifs transparents de manière réversible chez les rongeurs vivants. En effectuant des tests sur des hydrogels diffusants imitant les tissus et sur des tissus biologiques ex vivo (échantillonnés/extraits), ils ont également découvert que la résolution de l’image pouvait être réduite au niveau du micromètre.

Souris « transparentes »

En pratique, cela signifiait que dans des conditions d’éclairage adéquates, les chercheurs pouvaient observer les tissus plus profonds, en voyant à travers la peau et les tissus superficiels des souris.

En utilisant des molécules colorantes absorbantes, nous pouvons transformer l’abdomen généralement opaque d’une souris vivante en un milieu transparent. Cet « abdomen transparent » permet de visualiser directement les neurones entériques marqués par des protéines fluorescentes, capturant leurs mouvements qui reflètent la motilité intestinale sous-jacente chez les souris vivantes.

Cette approche pourrait être utilisée pour d’autres parties du corps de la souris que l’abdomen, comme par exemple « le cuir chevelu d’une tête de souris pour visualiser les vaisseaux sanguins cérébraux et le membre postérieur de la souris pour l’imagerie microscopique haute résolution des sarcomères musculaires ».

Cela suggère également que d’autres agents similaires pourraient être découverts et utilisés, peut-être avec une efficacité encore plus grande et un coût moindre en termes de facilité d’utilisation.

Investir dans l’imagerie biologique

Depuis le début de la médecine moderne, les progrès scientifiques ont été portés par l’amélioration des outils d’observation, du premier microscope aux séquenceurs génomiques actuels.

Cela est toujours vrai aujourd’hui, avec l’émergence de nombreuses nouvelles techniques, depuis les souris « transparentes » évoquées ici jusqu’aux visualisations 3D avancées de tissus vivants.

Sociétés d’imagerie médicale et de données

Illumina est la société de génomique leader, de loin la plus grande et la plus établie du secteur, avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars, qui a connu une croissance de 11 % au cours des 5 dernières années.

Comme la plupart des entreprises de séquençage du génome, Illumina gagne de l’argent en vendant les séquenceurs, mais surtout en vendant les consommables utilisés par les séquenceurs, les revenus par machine augmentant généralement au fil du temps à mesure qu’elle s’habitue progressivement à sa capacité à plein temps.

Le nouveau modèle de séquenceur de génome de la société, NovaSeqX, est un succès, avec 390 expéditions au total pour 2023. Cela a accéléré l’adoption du séquençage massif du génome parmi les clients d’Illumina avec davantage d’analyses multi-omiques (mélangeant plusieurs techniques « -omiques ») et une plus grande échelle pour les analyses unicellulaires et spatiales.

Lorsqu’on parle d’Illumina, il faut expliquer longuement une nouvelle application de la génomique, la détection du cancer dans un échantillon de sang, appelée biopsie liquide. Illumina a travaillé sur cette technologie, puis l’a transformée en une société appelée Grail.

Grail est un véritable succès technique et commercial, avec 7 500 prestataires prescrivant les tests Grail et ayant franchi le cap des 100 000 tests réalisés. Il a également détecté 92 % des rechutes de cancer dans 6 cancers du sang différents.

Quelques années plus tard, Illumina rachètera cette société à un prix beaucoup plus élevé.

Cette situation a entraîné plusieurs problèmes. Tout d’abord, les autorités réglementaires des États-Unis et de l’Union européenne ont exprimé des inquiétudes quant au risque de monopole, Illumina étant le fournisseur de machines de séquençage du génome de nombreux concurrents de Grail.

Cela a donné lieu à une amende de 432 millions d’euros de la part de l’UE. Si cette décision interdisant l’acquisition n’est pas résolue, « Illumina cédera Grail d’ici un an si elle ne remporte pas son recours devant le tribunal de l’UE. «

Une autre série de problèmes est venue des conditions de la coûteuse scission de Grail, de la levée de fonds et de la réabsorption dans Illumina.

L’investisseur activiste Carl Icahn a attaqué le conseil d’administration de l’entreprise et a laissé entendre que des transactions potentiellement malhonnêtes ou malveillantes avaient été menées en faveur d’initiés contre les intérêts des actionnaires de la société. La SEC enquête également sur la question.

Jusqu’à présent, le PDG a été changé, un autre membre du conseil d’administration est parti, 4 nouveaux membres du conseil d’administration ont été nommés et Illumina a publié un « Mise à jour axée sur la gestion .” Vous pouvez également en savoir plus sur ces soupçons et accusations dans cette série d’articles de Investissement non conforme aux PCGR .

L’action de la société a chuté de près de 80 % par rapport à ses sommets de juillet 2021, pour revenir à ses niveaux de 2013.

Il s’agit d’une situation plutôt choquante pour une entreprise aussi importante et bien établie qu’Illumina, que ces accusations soient fondées ou non, car elle reflète mal la décision de sa direction de se séparer de Grail. Au mieux, cette situation s’est avérée être une erreur coûteuse.

Les investisseurs voudront évaluer s’ils sont prêts à suivre Carl Icahn, un investisseur activiste légendaire et controversé avec un parcours impressionnant.

Et si la mauvaise gouvernance des dernières années est désormais pleinement valorisée, elle a peut-être excessivement endommagé la valorisation de l’entreprise par rapport à son leadership commercial très fort dans le séquençage génétique.

10x Genomics est un leader en biologie spatiale, qui étudie le génome et le transcriptome en 3D, permettant de visualiser l’activité des gènes au niveau cellulaire voire intracellulaire.

La société a été fondée en 2012, avec parmi ses fondateurs Serge Saxonov, directeur R&D de la société de tests génomiques personnalisés 23andMe.

10x Genomics a connu une croissance grâce à un mélange de R&D (plus d’un milliard de dollars investis dans la R&D à ce jour) et d’acquisitions. Sa plateforme Visium a notamment été obtenue grâce à l’acquisition de Spatial Transcriptomics en 2018.

C’est également de cette manière que 10x Genomics acquerrait ses Xénium plateforme en acquérant Readcoor et Cartana en 2020.

En 2020, il lancerait également la plateforme Chromium qui a été mis à jour l’année suivante vers Chromium X.

Grâce à l’acquisition de Tetramer Shop en 2021, 10x Genomics lancerait également FAISCEAU (Barcode Enabled Antigen Mapping) en 2022. Il permet aux chercheurs d’identifier en détail les composants du système immunitaire. Cela pourrait avoir un impact considérable sur la recherche sur l’immunité et les nouvelles maladies.

Les revenus ont augmenté de 17 % d’une année sur l’autre au deuxième trimestre 2023, porté par les ventes de Xenium, avec le cap des 100 unités vendues franchi en août 2023 .

L’entreprise aussi a remporté en septembre 2023 une victoire décisive contre son principal rival, Nanostring . Nanostring est pour l’instant interdit de vendre ses instruments CosMx Spatial Molecular Imager (SMI) dans la majeure partie de l’UE pour violation des brevets génomiques 10x.

L’entreprise en est encore à ses débuts, un peu comme Illumina à ses débuts. Pour l’instant, la biologie spatiale est confinée au monde de la recherche académique et fondamentale. Mais comme de nombreuses biotechnologies, elle pourrait un jour se généraliser, devenir peu à peu un outil médical, puis un test « de routine ». Dans tous les cas, le parc croissant de machines installées devrait stimuler les ventes de consommables et la croissance du chiffre d’affaires.