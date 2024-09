Transfusion libérale ou restrictive dans les traumatismes crâniens

LIGNE SUPÉRIEURE :

Une étude sur les patients atteints traumatisme crânien et anémie n’a constaté aucune différence significative dans le risque d’issues neurologiques défavorables et les taux de mortalité à 6 mois entre les stratégies de transfusion de globules rouges (GR) libérales et restrictives.

MÉTHODOLOGIE:

Des chercheurs ont mené un essai randomisé multicentrique au Canada, au Royaume-Uni, en France et au Brésil, auprès d’adultes souffrant d’un traumatisme crânien aigu modéré ou grave et d’anémie admis à l’unité de soins intensifs (USI).

Au total, 742 participants (âge moyen, 48,7 ans ; 72,7 % d’hommes) ont été assignés aléatoirement selon un ratio 1:1 pour recevoir des transfusions de globules rouges soit par une stratégie libérale (transfusion initiée à un taux d’hémoglobine ≤ 10 g/dL) soit par la stratégie restrictive standard (transfusion initiée à un taux d’hémoglobine ≤ 7 g/dL).

La stratégie transfusionnelle a été mise en œuvre jusqu’à la sortie du patient de l’USI, et les résultats défavorables ont été principalement évalués à 6 mois.

Les critères secondaires étaient le taux de mortalité et les scores sur certaines mesures d’indépendance fonctionnelle, de qualité de vie et dépression à 6 mois.

EMPORTER:

Le taux médian d’hémoglobine pendant le séjour en USI et le nombre médian d’unités de globules rouges transfusées par patient étaient respectivement de 10,8 g/dL et 3 dans le groupe de stratégie libérale et de 8,8 g/dL et 0 dans le groupe de stratégie restrictive.

Les stratégies de transfusion libérales et restrictives n’étaient pas associées à une différence significative dans le risque d’issues défavorables (différence absolue ajustée, 5,4 points de pourcentage ; IC à 95 %, −2,9 à 13,7) ou dans les taux de mortalité (26,8 % contre 26,3 %) à 6 mois.

Parmi les survivants, la stratégie libérale était associée à des scores plus élevés sur certaines mesures d’indépendance fonctionnelle et de qualité de vie, mais les intervalles de confiance n’ont pas été ajustés pour les tests multiples.

Événements thromboemboliques veineux et syndrome de détresse respiratoire aiguë ont été notés dans les deux groupes.

EN PRATIQUE:

« Une stratégie de transfusion libérale n’a pas diminué le risque d’évolution neurologique défavorable à 6 mois tel que mesuré par le GOS-E [Glasgow Outcome Scale–Extended] « chez les patients gravement malades ayant subi un traumatisme crânien », écrivent les auteurs.

SOURCE:

L’étude a été dirigée par Alexis F. Turgeon, MD, Centre Hospitalier Universitaire de Québec-Centre de recherche de l’Université Laval, Québec, Québec, Canada. C’était publié en ligne le 13 juin 2024, à Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

LIMITES:

La population étudiée était limitée aux patients souffrant d’anémie, ce qui peut avoir entraîné un risque initial plus élevé d’issues défavorables. Des déséquilibres initiaux entre les groupes, y compris des variables pronostiques, peuvent avoir influencé les résultats. L’incapacité à masquer les affectations de traitement à l’équipe clinique pourrait avoir introduit un biais. L’étude n’a pas été conçue pour évaluer la non-infériorité d’une stratégie transfusionnelle restrictive, de sorte que le risque de préjudice associé à une telle stratégie ne peut être exclu.

DIVULGATIONS :

L’étude a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada et le Consortium canadien d’accélération des essais cliniques. Des informations supplémentaires sont mentionnées dans l’article original.

Cet article a été créé à l’aide de plusieurs outils éditoriaux, dont l’IA. Des rédacteurs humains ont révisé ce contenu avant publication.