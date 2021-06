Transformez votre téléphone en coach de fitness

En 2014, Apple et Google ont tous deux annoncé des applications de tableau de bord pour suivre la santé et le bien-être personnels, et les entreprises n’ont cessé d’améliorer ces applications depuis.

Prêt à sortir cet été et à vous mettre en forme ? Le matériel de votre smartphone, ses logiciels et une boutique d’applications remplie de programmes peuvent vous aider à montrer la voie. Voici un guide sur la façon de tirer le meilleur parti de votre appareil.

Si vous recherchez une application d’entraînement pour un plan d’exercice qui va au-delà du comptage de pas, vous avez de nombreuses options. La plupart des programmes populaires sont disponibles pour Android et iOS. Ceux-ci incluent le Planificateur d’entraînement Jefit et Entraîneur d’entraînement de Skimble ; les deux offrent des guides d’exercices et de routines spécifiques pour de petits frais d’abonnement.

Tous les deux Pomme Santé et Google Fit incluent des outils de base comme un podomètre, qui utilise le capteur de mouvement du téléphone pour suivre vos pas, mais les applications de fitness et de nourriture peuvent fournir des informations plus détaillées.

le Google Fit l’application fonctionne sur le Android et iOS systèmes d’exploitation. (Il peut également importer des données de santé à partir de Porter OS , Montres Apple et applications tierces .) En collaboration avec le American Heart Association , Google Fit aide les utilisateurs à se fixer des objectifs d’activité pour gagner des « Points cardiaques » pour une meilleure santé cardiovasculaire. Cette année, Google a annoncé que l’application pourrait également utiliser l’appareil photo du téléphone pour mesurer cœur et respiratoire tarifs à titre informatif (mais pas à titre de diagnostic médical) ; Les téléphones Pixel de Google ont été les premiers à bénéficier de cette fonction.

le peloton l’application (13 $ par mois) propose des entraînements vidéo et Google Fit propose une liste de programmes gratuits vidéos d’exercices sur YouTube. Pour ceux plantés dans l’écosystème Apple, le Apple Fitness+ le service est de 10 $ par mois et nécessite une Apple Watch avec votre iPhone pour surveiller vos signes vitaux.

Image Pour les personnes à petit budget ou préférant faire de l’exercice à la maison, des applications comme Skimble’s Workout Trainer, à l’extrême gauche, proposent des programmes de fitness et peuvent synchroniser les données avec Apple Health ou Google Fit. Google Fit, près de la gauche, propose une collection de vidéos d’entraînement YouTube gratuites. Crédit… Skimble; Google

Les coureurs et les cyclistes qui souhaitent mesurer leurs progrès ont une variété d’applications à considérer. Pour les débutants, le $3 Canapé à 5K L’application fournit un plan d’entraînement pour les débutants quelque peu stationnaires afin de se frayer un chemin jusqu’à une solide routine de course. Runkeeper et MapMyRun utiliser les services de localisation du téléphone pour enregistrer et tracer des itinéraires ; les deux sont gratuits avec des achats intégrés. Cyclemètre et Strava sont également des applications peu coûteuses qui suivent la course à pied, le cyclisme et plus encore.

Tenir un journal alimentaire

Si vous souhaitez vous concentrer sur les ajustements alimentaires – manger plus de protéines, consommer moins de sodium, perdre quelques kilos pandémiques – et ne pas enregistrer manuellement les étiquettes des aliments, envisagez une application de nutrition dédiée. Beaucoup d’entre eux sont téléchargeables gratuitement, mais proposent des abonnements intégrés pour une planification alimentaire personnalisée, un soutien communautaire et d’autres fonctionnalités.

Image Le perdez-le ! L’application, à l’extrême gauche, vous invite à tenir un journal alimentaire de votre journée afin que vous puissiez voir combien de calories vous consommez. MyFitnessPal, à gauche, fonctionne de manière similaire et possède sa propre base de données d’informations nutritionnelles. Crédit… Le perdre! / MyFitnessPal

Parmi les applications de cette catégorie, Le perdre! se concentre sur le comptage des calories et la perte de poids, et peut partager ses données avec Apple Health, Google Fit et d’autres applications. Le perdre! possède une énorme base de données d’informations nutritionnelles pour des millions d’articles et peut scanner les étiquettes des emballages pour ajouter de nouveaux aliments. MyFitnessPal est un programme similaire avec une base de données de 11 millions d’aliments, une énorme communauté en ligne et la possibilité de synchroniser et partager des données avec 50 autres applications et appareils de fitness.