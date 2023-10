Transformez votre photo préférée en autocollant dynamique dans iOS 17

Apple a publié iOS 17 le 18 septembre, près d’une semaine après que la société a annoncé le nouvel iPhone 15, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 lors de son événement « Wonderlust ». Le dernier système d’exploitation inclut un certain nombre d’améliorations, telles que le mode veille utile. Mais l’une des nouvelles fonctionnalités les plus impressionnantes est la capacité d’iOS 17 à transformer vos photos et photos en direct en images personnalisées. Autocollants en direct.

En savoir plus: Aide-mémoire iOS 17 : ce qu’il faut savoir sur la dernière mise à jour de l’iPhone

Les Live Stickers sont une évolution de la fonctionnalité photo Tap-and-Lift introduite dans iOS 16, qui vous permet de découper l’arrière-plan des photos et des photos en direct. La nouvelle fonctionnalité iOS 17 vous permet d’ajouter des effets aux images découpées et de stocker les autocollants dans le nouveau tiroir d’applications dans Messages.

Voici comment prendre vos photos et les transformer en autocollants à envoyer dans Messages.

Comment créer des autocollants dynamiques dans iOS 17

1. Ouvrez votre messages sur votre iPhone.

2. Accédez à n’importe quelle conversation textuelle et appuyez sur le signe plus (+) à côté du champ de texte.

3. Robinet Autocollants.

4. Appuyez sur le cercle replié près du coin supérieur droit de l’application Autocollants.

5. Appuyez sur le grand signe plus (+). Cela ouvrira vos photos.

6. Sélectionnez la photo ou la photo en direct que vous souhaitez transformer en autocollant. Votre iPhone coupera automatiquement l’arrière-plan de la photo.

7. Si vous êtes satisfait de l’autocollant, appuyez sur Ajouter un autocollant dans le coin inférieur droit de votre écran.

Assurez-vous de sélectionner le cercle replié (sélectionné ci-dessus) pour créer vos propres autocollants. Capture d’écran de Zach McAuliffe/CNET

Votre Live Sticker sera automatiquement ajouté à l’application Autocollants dans Messages et vous aurez la possibilité de Réarranger, Ajouter un effet ou Supprimer votre Live Sticker dans l’application Stickers. Tapotement Ajouter un effet mettra un effet sur votre autocollant, comme un contour blanc pour lui donner vraiment l’apparence d’un autocollant.

Selon Apple, vous pouvez utiliser votre nouveau Live Sticker partout où vous pouvez accéder aux emoji, y compris dans d’autres applications et entre d’autres appareils Apple qui n’exécutent pas iOS 17. J’ai cependant essayé d’utiliser un Live Sticker sur l’application de messagerie Slack, et mon autocollant a reçu un fond blanc. Je ne pouvais pas non plus accéder à mes Live Stickers dans certaines applications tierces, comme TikTok. Vous pourriez donc rencontrer des problèmes lorsque vous utilisez vos Live Stickers en dehors des applications et des appareils Apple.

Pour en savoir plus sur iOS 17, voici mon examen du dernier système d’exploitationsi le système d’exploitation fonctionnera ou non sur votre iPhone et notre Aide-mémoire iOS 17.