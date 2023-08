Transformez votre iPhone en ordinateur de plongée avec ce nouvel étui étanche

Apple a récemment misé gros sur la réalisation de films et la plongée, en ajoutant un mode cinématique à ses iPhones, l’enregistrement vidéo ProRes sur des modèles professionnels et en s’associant avec Huish Outdoors sur une application Oceanic Plus qui a ajouté une fonctionnalité d’ordinateur de plongée à l’Apple Watch Ultra, qui J’ai testé lors d’une journée de plongée l’année dernière. Aujourd’hui, Huish Outdoors apporte la fonctionnalité de son ordinateur de plongée à l’iPhone avec le nouveau Étui de plongée Oceanic Plusqui permet également aux plongeurs d’utiliser leur iPhone pour des photos et des vidéos sous-marines.

L’étui prend en charge tous les iPhone, à commencer par l’iPhone SE de deuxième génération et au-delà. Il est évalué à 60 mètres (196 pieds) et est couvert de points de montage universels pour ajouter des accessoires photo ou vidéo. Ces points de montage ne prennent pas en charge le déclenchement de l’éclairage stroboscopique pour photographie, mais uniquement des lampes vidéo avec leur propre source d’alimentation intégrée.

Regarde ça: Plongée sous-marine avec l’Apple Watch Ultra 10h00

Le boîtier est doté de capteurs de profondeur et de température qui fournissent les données nécessaires au fonctionnement de l’application Oceanic Plus de l’iPhone comme ordinateur de plongée. Les informations de plongée peuvent être affichées à côté de l’image d’aperçu pour la photographie et la vidéographie. Comme pour l’Apple Watch Ultra, il n’y a pas de fonction d’intégration aérienne.

Le boîtier possède sa propre batterie, qui, selon Huish Outdoors, offre une « semaine complète de plongée » et se recharge en 45 minutes via USB-C. Cependant, il n’est pas remplaçable par l’utilisateur.

Comme l’application Oceanic Plus l’a fait pour l’Apple Watch Ultra, le boîtier de plongée Oceanic Plus peut transformer un iPhone en ordinateur de plongée. Huish à l’extérieur

Comme pour l’Apple Watch Ultra, vous aurez besoin de l’application Oceanic Plus sur abonnement pour utiliser les fonctionnalités de l’ordinateur de plongée pour la plongée sous-marine. Le même abonnement couvre les deux appareils, même lorsqu’ils les exécutent en même temps.

Les photos et vidéos prises pendant la plongée seront rassemblées et incluses dans le journal de bord post-plongée conservé par l’application, ainsi que des données sur le moment et la profondeur où les photos ont été prises. L’application comprend également des filtres de correction des couleurs intégrés.

La valise Oceanic Plus Dive coûte 490 $ et est disponible pour Pré-commander maintenant. Si vous envisagez d’utiliser les capacités de l’ordinateur de plongée de l’application, vous devrez également souscrire à l’application Oceanic Plus, qui coûte 10 $ par mois ou 80 $ par an. Le coût du dossier et de l’abonnement à l’application totalise environ le coût d’un basique autonome plonger ordinateur.

Un plongeur utilise l’Oceanic Plus Dive Housing pour photographier un requin. Huish à l’extérieur

Si vous envisagez uniquement de faire de la plongée en apnée ou de prendre des photos avec l’étui de plongée, vous n’aurez pas besoin d’un abonnement à l’application, mais il existe peut-être encore des moyens plus abordables de garder votre téléphone au sec en profondeur.

J’ai hâte de plonger dans cette affaire et de fournir un examen plus détaillé à l’avenir.