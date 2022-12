Transformez votre iPad Pro en ordinateur portable avec cet étui pour clavier Brydge à 37 $

L’iPad Pro d’Apple n’est pas tout à fait un ordinateur portable, mais avec ses performances rapides et son matériel puissant, vous pouvez certainement l’utiliser comme tel. Et si vous souhaitez associer le vôtre à un clavier pour une sensation d’ordinateur portable plus traditionnelle, nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. Brydge fabrique des étuis à clavier Bluetooth élégants qui facilitent la conversion de votre tablette Apple en un ordinateur portable compact, et vous pouvez dès maintenant en acheter un en vente. Verizon offre actuellement 75 % de réduction sur et claviers pour l’iPad Pro 11 pouces. Verizon indique seulement qu’il s’agit d’une offre à durée limitée, il n’y a donc aucune garantie pendant combien de temps elle restera disponible. Passez votre commande le plus tôt possible si vous espérez vous procurer un étui pour clavier à ce prix.

Ces étuis Brydge sont compatibles avec les modèles 2021 et 2022 de l’iPad Pro et se fixent à l’aide d’une conception de charnière unique qui maintient votre iPad Pro en place. Ils sont équipés d’un clavier pleine taille, comprenant toute une rangée de caractères spéciaux iOS dédiés, et disposent de trois niveaux de rétroéclairage pour que vous puissiez travailler dans n’importe quel environnement. Les charnières pivotent jusqu’à 180 degrés afin que vous puissiez toujours trouver le meilleur angle pour travailler ou regarder. Une plaque arrière magnétique encliquetable est également incluse pour protéger l’arrière de votre iPad.

La principale différence entre le Brydge Pro et le Pro Plus est que ce dernier dispose également d’un pavé tactile intégré. Cependant, les deux modèles sont actuellement en vente au prix de 37 $, ce qui vous permet d’économiser 113 $, donc si vous voulez ou non le pavé tactile, cela dépendra de vos préférences personnelles. Et si vous avez le plus grand iPad Pro 12,9 pouces, le Le clavier pour ce modèle est également en vente pour 42 $, vous permettant d’économiser 128 $.