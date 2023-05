Transformez votre ancien appareil photo et obtenez de superbes photos

J’ai récupéré mon Canon 6D en 2013, et bien qu’il m’ait bien servi pendant des années, il a finalement été remplacé par un Canon 5D Mk IV et plus récemment par le Canon R5. Mais plutôt que de laisser ce vieux 6D obsolète pourrir sur une étagère, j’ai décidé de lui donner une toute nouvelle vie, en le convertissant pour prendre des images infrarouges et en obtenant ainsi des photos vraiment impressionnantes.

En savoir plus: Meilleur appareil photo à acheter en 2023

Convertir une caméra pour filmer en infrarouge signifie que le capteur est modifié pour n’être sensible qu’à la lumière infrarouge. Bien qu’il soit possible de le faire vous-même, si vous êtes particulièrement doué en électronique, j’ai choisi d’utiliser un service au Royaume-Uni appelé Pro Tech Photographique, qui a converti mon 6D plein format obsolète pour filmer en infrarouge 720 nm pour 320 £ (environ 398 $). Aux Etats-Unis, Vision Kolari offre un service similaire, et bien que les critiques de l’entreprise soient bonnes, je n’ai pas utilisé l’entreprise moi-même.

Une image de paysage en « fausses couleurs », prise avec une caméra convertie en infrarouge et traitée dans Adobe Photoshop. Andrew Lanxon/Crumpe

La lumière infrarouge est invisible à l’œil nu, mais à travers la caméra, elle peut produire des effets étranges et merveilleux. Plus particulièrement, toute herbe verte ou feuillage sera particulièrement brillant – presque blanc – car la chlorophylle dans la verdure réfléchit beaucoup de lumière infrarouge vers la caméra. Généralement, vous verrez deux types de photographie infrarouge. La première est appelée fausse couleur (voir ci-dessus), où le fichier infrarouge brut est traité dans Photoshop à l’aide de canaux pour créer une image couleur avec un ciel bleu spectaculaire et souvent un feuillage blanc. C’est un look surréaliste, et certaines de mes images en fausses couleurs semblent correctes.

Mais la vraie joie pour moi est de prendre des images infrarouges en noir et blanc. La photographie infrarouge semble mieux fonctionner sous la lumière du soleil – souvent au milieu de la journée lorsque le soleil projette de fortes ombres. Ce sont des conditions que les photographes évitent généralement, en particulier pour les paysages, mais l’infrarouge prospère ici, offrant des images contrastées avec un ciel bleu qui devient presque noir, soulignant les nuages ​​​​duveteux dans le ciel.

Une image de paysage en noir et blanc, prise avec une caméra infrarouge convertie Andrew Lanxon/Crumpe

La conversion de ces clichés en noir et blanc crée des images spectaculaires avec un contraste percutant que j’adore. J’ai pris l’appareil photo lors d’un récent voyage sur l’île de Skye en Écosse et je suis tellement satisfait des photos de paysage que j’ai obtenues (vu tout au long de cet article et dans ma vidéo YouTube vue ci-dessus), les préférant aux versions couleur que j’ai prises mon Canon R5 beaucoup plus cher.

En savoir plus: Meilleurs cadeaux pour les photographes sérieux

Et bien sûr, je peux convertir ces images couleur en noir et blanc, mais elles n’auront pas le même aspect que les images en noir et blanc prises en infrarouge et n’auront pas l’aspect éthéré que l’IR peut obtenir.

À proprement parler, il est possible d’obtenir le même effet en utilisant des filtres infrarouges qui se fixent à l’avant de votre objectif. Cependant, ceux-ci fonctionnent en bloquant toute la lumière sauf l’infrarouge, ce qui signifie que très peu de lumière est autorisée à travers l’objectif. Par conséquent, vous devez utiliser de longues expositions – souvent plusieurs secondes – pour obtenir suffisamment de lumière pour une bonne photo. Avec les filtres, vous devrez également utiliser un trépied, sinon tout mouvement dans la scène (comme des arbres soufflant dans la brise) sera flou.

Une image de paysage en noir et blanc, prise avec une caméra infrarouge convertie Andrew Lanxon/Crumpe

J’ai vraiment apprécié mes expériences avec la photographie infrarouge jusqu’à présent et j’ai vraiment hâte d’en faire plus au cours de l’été. Si vous ne l’avez jamais essayé mais que vous aimez les images en noir et blanc, je vous recommande vivement d’envisager une conversion. Ce n’est pas très bon marché, mais c’est un excellent moyen de réutiliser cet appareil photo autrement obsolète et de profiter du frisson créatif de prendre des photos d’une toute nouvelle manière.