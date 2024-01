Transformez vos selfies en portraits professionnels

L’intelligence artificielle peut sembler intimidante et, comme souvent avec les nouvelles technologies avancées, quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Mais l’IA peut être utilisée pour de nombreuses choses dans votre vie quotidienne. Nous vous montrons quelques façons de vous plonger dans l’intelligence artificielle : Expliquez des concepts déroutants Vous pouvez utiliser l’IA pour expliquer n’importe quoi, comme des concepts financiers ou même aider votre enfant à faire ses devoirs ! Des sites comme ChatGPT, Google’s Bard et Perplexity le font. Perplexity est gratuit ou vous pouvez passer à la version professionnelle moyennant un coût mensuel. Essayez de taper quelque chose comme « Expliquez ce qu’est un ARM dans l’immobilier ». Il le résumera et vous donnera même les sources en haut. Le style de conversation s’ajuste également pour vous aider. Disons que vous aidez votre enfant à faire ses devoirs. Vous lui demandez d’expliquer la photosynthèse, mais c’est encore trop compliqué. Vous pouvez ensuite taper : “Expliquez la photosynthèse comme si j’avais 10 ans”. Perplexity simplifiera ensuite la description, en la mettant dans des mots que tout le monde peut comprendre, avec des images sur le côté. Soyez votre assistant personnel. Motion, c’est comme avoir un assistant personnel qui vous aidera à planifier votre vie en apprenant vos habitudes de planification au fil du temps. Par exemple, elle apprendra quand votre patron demande une réunion, pour décaler d’autres tâches pour intégrer cette réunion. L’application combinera vos calendriers, personnels et professionnels, et vous alertera lorsque des tâches arrivent, en particulier celles avec des délais serrés. Devenez professionnel headshotsIl existe de nombreux sites qui vous offriront des headshots gratuits, mais nous aimons Aragon.AI parce que les photos semblent légitimes. Il existe également une large gamme de prix. Vous téléchargez des photos de vous-même – et tant qu’elles sont claires – le site Web vous donnera des photos de vous-même dans différentes tenues et avec différents arrière-plans. La chose importante à retenir avec tous les sites Web d’IA est de prendre le temps de lire les petits caractères. sur leur site Web et portez une attention particulière à leurs politiques de confidentialité ou à leurs conditions d’accord. Assurez-vous que vous êtes à l’aise avec les informations qu’ils collectent.

L’intelligence artificielle peut sembler intimidante et, comme souvent avec les nouvelles technologies avancées, quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Mais l’IA peut être utilisée pour de nombreuses choses dans votre vie quotidienne. Nous vous montrons quelques façons de vous plonger dans l’intelligence artificielle : Expliquer les concepts déroutants Vous pouvez utiliser l’IA pour tout expliquer, comme des concepts financiers ou même aider votre enfant à faire ses devoirs ! Des sites comme ChatGPT, Le barde de Google et Perplexité fais ça. Perplexity est gratuit ou vous pouvez passer à la version pro moyennant un coût mensuel. Essayez de taper quelque chose comme « Expliquez ce qu’est un ARM dans l’immobilier ». Il le résumera et vous donnera même les sources en haut. Le style de conversation s’ajuste également pour vous aider. Disons que vous aidez votre enfant à faire ses devoirs. Vous lui demandez d’expliquer la photosynthèse, mais c’est encore trop compliqué. Vous pouvez ensuite taper : “Expliquez la photosynthèse comme si j’avais 10 ans”. Perplexity simplifiera ensuite la description, en la mettant dans des mots que tout le monde peut comprendre, avec des images sur le côté. Soyez votre assistant personnel Motion, c’est comme avoir un assistant personnel qui vous aidera à planifier votre vie en apprenant vos habitudes de planification au fil du temps. Par exemple, elle apprendra quand votre patron demande une réunion, pour décaler d’autres tâches pour intégrer cette réunion. L’application combinera vos calendriers, personnels et professionnels, et vous alertera lorsque des tâches arrivent, en particulier celles avec des délais serrés. . Obtenez des portraits professionnels Il existe de nombreux sites qui vous offriront des portraits gratuits, mais nous aimons Aragon.AI parce que les photos semblent légitimes. Il existe également une large gamme de prix. Vous téléchargez des photos de vous-même – et tant qu’elles sont claires – le site Web vous donnera des photos de vous-même dans différentes tenues et avec différents arrière-plans. La chose importante à retenir avec tous les sites Web d’IA est de prendre le temps de lire les petits caractères sur leur site Web et de prêter une attention particulière à leurs politiques de confidentialité ou à leurs conditions d’accord. Assurez-vous que vous êtes à l’aise avec les informations qu’ils collectent.