Transformez vos AirPods Pro 2 en aides auditives : tester et suivre la santé auditive dans iOS 18.1

Selon Apple, le mode aide auditive est destiné aux adultes de 18 ans et plus. De plus, toutes les aides auditives en vente libre, y compris les AirPods Pro 2, conviennent mieux aux personnes souffrant de perte auditive légère à modérée. Cependant, McManus affirme que l’utilisation des AirPod comme aides auditives n’est pas une solution permanente à la perte auditive, mais constitue un excellent point de départ.

« J’espère que la mise à jour des AirPods encouragera davantage de personnes à explorer l’utilisation des aides auditives », dit-elle. « Bien qu’ils conviennent à une utilisation situationnelle ou occasionnelle, la durée de vie de la batterie ne permettra pas de les utiliser comme solution permanente. »

Maliszewska est d’accord : les gens se sentent plus à l’aise et détendus en effectuant des tests auditifs à la maison, et le fait que les AirPod servent également d’aides auditives est une première étape importante pour lutter contre la perte auditive.

« C’est une bonne première étape, comme si quelqu’un effectuait ce test dans le confort de son foyer et était informé qu’il souffrait d’une perte auditive », dit-elle. « Cela les incitera, espérons-le, à prendre rendez-vous pour effectuer des tests plus approfondis et plus détaillés. »