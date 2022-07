Transformez n’importe quelle pièce en un instant avec ces lampes intelligentes Philips remises à neuf

Que vous organisiez une fête, que vous dégustiez une tasse de café le matin ou que vous vous installiez pour regarder un film du vendredi soir, un ensemble de lumières intelligentes peut vous aider à donner le ton. Mais passer aux ampoules intelligentes peut être assez coûteux, surtout si vous partez de zéro. Mais aujourd’hui seulement, vous pouvez acheter une vaste sélection d’ampoules intelligentes Philips Hue remises à neuf, qui font partie de nos lumières intelligentes préférées sur le marché en 2022et économisez gros par rapport aux achats neufs. Cette vente se termine ce soir à 21h59 PT (00h59 HE)assurez-vous donc de passer vos commandes avant cette date.

D’après Woo, les articles remis à neuf peuvent montrer des signes d’usure, mais seront toujours en parfait état de fonctionnement. De plus, toutes les rénovations sont soutenues par Woot’s Garantie limitée de 90 joursdonc si vous pouvez vivre avec quelques coups et éraflures, c’est un excellent moyen d’obtenir des ampoules intelligentes de premier ordre pour moins cher.

Il y a une vaste sélection d’ampoules intérieures et extérieures, de bandes lumineuses, de projecteurs et plus encore disponibles à cette vente, donc que vous cherchiez à améliorer votre terrasse arrière ou votre home cinéma, vous trouverez tout l’équipement dont vous avez besoin à cette vente. . La a été nommé notre projecteur LED blanc intelligent préféré, avec plus de 50 000 nuances réglables, et en ce moment, vous pouvez acheter un pack de deux pour 37 $, 13 $ de moins que ce qu’il se vend habituellement . Ou, si vous cherchez à ajouter de la couleur au mélange, vous pouvez saisir ceci . Il comprend un pont Hue, qui agit comme un hub central pour que vous puissiez facilement contrôler toutes vos lumières intelligentes à la fois, et quatre ampoules A19, qui ont plus de 16 millions de combinaisons de couleurs possibles. Et que vous soyez un joueur, un fanatique de la télévision ou un grand cinéphile, ce peut faire passer votre contenu au niveau supérieur en synchronisant l’affichage de votre téléviseur avec vos lumières intelligentes Hue pour une immersion sérieuse. Vous pouvez le saisir pour 200 $, soit 50 $ de moins que ce qu’il vend .