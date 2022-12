Transformez du jambon à moitié prix en un festin de fondue sautée : recette de ma la xiang guo

Ma la xiang guo est un sauté épicé et salé originaire de Chongqing en Chine. Il est emballé avec ma la (épicé engourdissant) et c’est le moyen idéal de donner un nouveau souffle à un sac de restes ou à des spéciaux post-Noël.

Dans les restaurants ma la xiang guo du monde entier, vous choisissez parmi un éventail de viandes cuites et crues ; Fruit de mer; des légumes; nouilles et féculents; choisissez votre niveau d’épices puis remettez-le au chef (et préparez-vous à être époustouflé). L’assaisonnement lourd couvre efficacement toutes les saveurs des ingrédients individuels, ce qui donne un plat cohérent et savoureux.

Ce plat est généralement assaisonné de piments séchés, de grains de poivre du Sichuan et de pâte de fèves au piment (doubanjiang) avec une pâte de raccourci facile connue sous le nom de base de hotpot. Avec une poignée d’épices parfumées, ce sont des ingrédients que j’ai toujours dans mon garde-manger. J’ai fait quelques ajustements à la recette traditionnelle pour plus de commodité.

Choisissez de la viande et des fruits de mer précuits coupés en morceaux de 4 à 5 cm, accompagnés de légumes de votre choix pour le croquant. J’ai ajouté des tranches de jambon de Noël fumé, de l’agneau braisé froid et des crevettes cuites, puis j’ai pillé mon réfrigérateur pour trouver les restes de légumes de la sur-restauration de Noël. Je me suis retrouvé avec de la laitue gemme fanée, des courgettes, du céleri et des radis – tous croquants, frais et délicieux même lorsqu’ils sont sautés.

Les quantités pour cette recette sont vraiment un guide, utilisez ce que vous voulez, mais essayez de sélectionner une gamme de textures pour une expérience culinaire amusante. Beaucoup de riz cuit à la vapeur chaud n’est pas négociable – vous en aurez besoin pour refroidir la brûlure.

Restes de Noël ma la xiang guo

Préparation 15 minutes

Cuisiner 10 minutes

Sert Quatre à six, avec du riz

“Essayez de sélectionner une gamme de textures pour une expérience culinaire amusante.” Photographie : Rosheen Kaul

125 ml d’huile de cuisson

8-10 piments séchés, Préférez les piments du Sichuan

1 cuillère à soupe de grains de poivre de Sichuan entiers

1 anis étoilé

2 feuilles de laurier

4 tranches de gingembre, peau sur

4 gousses d’ail, découpé en tranches

2 piments rouges frais, taillé en diamants

3 cuillères à soupe de doubanjiang sauce aux haricots chili, disponible dans les supermarchés et les épiciers asiatiques

100g de fond de fondue facultatif, mais recommandé

1 cuillère à soupe de poudre de bouillon de poulet

1 cuillère à soupe de sauce aux huîtres

1 cuillère à soupe de sauce soja légère

1 cuillère à soupe de sucre semoule

300 g de reste de viande cuite dinde, jambon, poulet, etc., râpé ou coupé en bouchées

100g de fruits de mer cuits crevettes, palourdes, huîtres, homard, etc., coupés en bouchées

100g de légumes verts à feuilles laitue, chou, chou frisé, etc., coupés en bouchées

100 g de légumes croquants radis, céleri, oignons, chou-fleur, etc., coupés en bouchées

Suppléments supplémentaires en option – œufs durs, champignons, pommes de terre frites / rôties, etc.

2 tiges d’oignon de printemps coupé en morceaux de 4 cm

½ botte de coriandre couper en morceaux de 4 cm

Chili pétrole servir

Potée après Noël de Rosheen Kaul. Photographie : Rosheen Kaul

Allumez votre hotte aspirante à plein régime et ouvrez une fenêtre à la manivelle, car vous êtes sur le point de faire cuire du piment à une chaleur torride.

Chauffez l’huile dans un grand wok ou une poêle à feu vif jusqu’à ce qu’elle frémisse. Assurez-vous que votre récipient de cuisson est assez grand pour contenir tous les ingrédients avec de l’espace à revendre.

Ajouter les piments séchés, les grains de poivre de Sichuan, le laurier et l’anis étoilé. Faire sauter jusqu’à ce qu’il soit parfumé, environ 30 secondes.

Ajouter les tranches de gingembre, les piments frais et l’ail, faire sauter à feu vif pendant 10 à 20 secondes. Ajouter la base de fondue (si utilisée), doubanjiang, bouillon de poulet, sauce aux huîtres, sauce soja et sucre semoule et faire revenir à feu moyen jusqu’à ce que l’huile se sépare.

Ajoutez vos ingrédients un à la fois, et laissez à chaque fois bien frire avant d’ajouter le lot suivant. Si vous surchargez votre wok ou votre poêle à frire, vous finirez par faire mijoter vos ingrédients. Faites sauter à feu vif après chaque ajout – le wok doit être grésillant et non fumant.

Faire sauter à feu vif pendant deux à trois minutes après avoir ajouté tous les ingrédients. Incorporer les tiges d’oignon de printemps et de coriandre, et de l’huile de piment supplémentaire si vous le souhaitez.

Servir avec du riz et manger immédiatement.