Transformers: Rise of the Beasts est un carburant pour les fans avec une nouvelle saveur (et un drôle de Pete Davidson)

En explosant sur les écrans en 2007, le réalisateur Michael Bay a apporté le Ligne de jouets Transformers à la vie avec un mélange de chaos et d’amusement.

Les meilleurs films de Bay étaient des comédies déjantées assaisonnées de slapstick et de boules de feu, aperçues à travers un pare-feu de misogynie et de propagande militaire. Alors que Mark Wahlberg remplaçait Shia LaBeouf, les films glissèrent dans des niveaux d’incohérence de plus en plus grands.

C’était comme si Bay déclarait la guerre à son public, chaque séquence d’action plus forte et plus stupide, un bouillie cinématographique de chaos et de flammes.

Après 2017 Transformers : le dernier chevalier, Hasbro et Paramount ont essayé quelque chose de différent. Situé à la fin des années 80, Bourdon était essentiellement la réponse à « Et si ET était un robot jaune géant? »

Avec Hailee Steinfeld, il y avait une douceur surprenante dans l’histoire qui a reconnecté la franchise à sa source d’énergie perdue depuis longtemps : la nostalgie.

Optimus Primal, Cheetor, Wheeljack et Arcee ne sont que quelques-uns des nouveaux personnages qui apparaissent dans Transformers : Rise of the Beasts. (Paramount Pictures, Hasbro)

Ramener les Transformers à leurs racines

Il y a tout un univers de Transformers fans, collectionneurs et des conventions alimentées par l’affection pour la série de dessins animés originale et les personnages qu’ils ont inspirés. Comme un jouet pour adultes, il y a quelque chose de satisfaisant dans ces miracles miniatures de l’ingénierie plastique. Vous pliez un bras, ouvrez un volet. Mettez une jambe en place. Avec un clic satisfaisant, tout se met en place.

La personnalité de Pete Davidson ajoute une légèreté bien nécessaire à Mirage, un Autobot capable de projeter des hologrammes et de changer de forme. (Paramount Pictures, Hasbro)

Alors que les robots des films Bay évoluaient en monstres métalliques brillants avec des visages extraterrestres, Bourdon ramené les designs plus simples qui ont inspiré tant de collectionneurs, comme moi.

S’appuyant sur le succès de Bourdon, Transformers : le soulèvement des bêtes reprend là où l’histoire s’est arrêtée avec un nouveau réalisateur à la barre, Steven Caple Jr. Un fan de Transformers élevé sur les films et les dessins animés, le réalisateur de Credo II a injecté sa propre saveur dans la franchise tout en ramenant les personnages bien-aimés à leurs racines.

Le meilleur travail de Pete Davidson à ce jour

L’année est 1994 et l’endroit est Brooklyn alors que nous retrouvons Anthony Ramos dans le rôle de Noah, un ancien soldat essayant de payer les factures de son petit frère malade. À court d’options, Noah essaie désespérément de connecter une Porsche à chaud lorsqu’il découvre par inadvertance Mirage et le reste des Autobots, dirigés par Optimus Prime.

Il s’avère que Mirage, la Porsche qui parle vite, est le véhicule parfait pour les compétences particulières de Pete Davidson. Alors que l’ancien Saturday Night Live le comédien est mieux apprécié en courtes rafales, car la voix du robot, ses plaisanteries improvisées sur les frères Autobot ajoutent une étincelle bien nécessaire.

Une autre crise bouleversante approche ? Vite, envoyez les humains. (Jonathan Wenk)

Pendant ce temps, Elana, une anthropologue sous-estimée jouée par Dominique Fishback, découvre un artefact qui la place au centre d’une lutte galactique. L’assistant du musée découvre involontairement une partie de la clé de transdistorsion, qui pourrait amener sur Terre l’entité grignotant la planète appelée Unicron.

Cela pourrait également donner aux Autobots qui souffrent depuis longtemps un moyen de quitter la planète.

De Credo à Cybertron

Bientôt, les Autobots et leurs amis humains parcourent le Pérou, découvrant ainsi un autre groupe d’extraterrestres métalliques connus sous le nom de Maximals. La ménagerie mécanique comprend Ron Pearlman dans le rôle du robo-gorille rugissant Optimus Primal. Dès sa victoire aux Oscars, Michelle Yeoh est l’Airazor de haut vol. Il y a aussi un guépard robotique et mon préféré, Rhinox, un rhinocéros robotique.

Alors que toute personne raisonnable pourrait se demander pourquoi les extraterrestres qui se sont cachés sur Terre pendant des siècles prendraient la forme d’animaux métalliques, la seule vraie réponse est encore une fois la nostalgie. Comme des millions de fans de Transformers, Caple Jr. a grandi en regardant le Guerres des bêtes dessin animé. Il a maintenant une chance de faire venir des personnages plus appréciés tandis que les Autobots rejoignent les Maximals dans la bataille contre les Terrorcons, les robots ignobles qui servent Unicron.

Optimus mis à jour

Le résultat est quelque chose de nouveau pour Transformateurs fans : séquences d’action cohérentes. Les Autobots échangent des coups avec Battletrap, une dépanneuse avec une méchante chaîne en métal, alors qu’ils traversent une route étroite creusée dans les Andes. Étudiant en franchise, Caple Jr. donne même une mise à niveau à Optimus Prime. Alors que Bay’s Prime ne semblait guère plus qu’un soldat stoïque dans une autre séquence d’action époustouflante, avec Le soulèvement des bêtes nous obtenons un guerrier fatigué déchiré entre la protection des humains et le retour à la maison.

Rhinox, membre des Maximals, arrive pour enquêter lorsque les Autobots se rendent dans les jungles du Pérou. (Paramount Pictures, Hasbro)

Alors que l’escalade de l’action incitera les fans à grignoter du pop-corn par poignées, le film perpétue la tradition des plans illogiques qui dépendent étrangement de la mise en danger des humains.

Quelqu’un doit activer le gadget critique du portail de transdistorsion. Bien sûr, nous avons des faucons volants et des motos élégantes, mais envoyons le fragile anthropologue pendant que des machines massives secouent la Terre.

Le réalisateur Steven Caple Jr. remplace Michael Bay en tant que nouveau réalisateur de Transformers. On le voit ici posant sous la forme de semi-tracteur Freightliner d’Optimus Prime. (Jonathan Wenk)

Mais au moment où vous commencez à remettre en question la logique, Transformateurs tombe en morceaux. Au mieux, c’est une ambiance. Caple Jr. sert sa part de spectacles sur grand écran, accentués par des choix de musique à l’aiguille qui feront tourner les têtes. Transformers et Wu-Tang Clan ? Il était temps.

Ce n’est pas subtil, mais Le soulèvement des bêtes est garanti de laisser les fans étourdis (surtout après la révélation d’un certain générique de fin). Si vous ne connaissez pas votre Megatron de votre Motomaster, mieux vaut rester à l’écart. Sinon, déroulez et dégustez.