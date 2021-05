«Transformers Revenge Of The Fallen» diffusé sur 4 chaînes et langues | Actualités des films

Mumbai: Hollywood se sent maintenant comme à la maison avec la propriété pan-réseau phare de ZEE, «Ticket To Hollywood», qui présente les plus grands blockbusters hollywoodiens dans la langue de votre choix. Avec des diffusions consécutives de succès à succès tels que Jumanji: The Next Level de Dwayne « The Rock » Johnson, The Karate Kid et Stuart Little, la propriété est sur le point de diffuser l’aventure de science-fiction ultime qui n’est rien de moins que un héritage, «Transformers: Revenge Of The Fallen».

Ce dimanche 23 mai 2021 à 12 h, & flix combiné à la puissance de ZEE avec Zee Action, Zee Thirai et Zee Cinemalu, diffusera le film à succès en quatre langues à savoir. Anglais, hindi, tamoul et télougou. Avec cela, la propriété permet à d’innombrables fans d’Hollywood de #LeapForth et de transformer leurs journées à succès avec seulement un « Ticket To Hollywood ».

Michael Bay cloue complètement ce film avec des bots nouvellement introduits, une action de combat explosive métal contre métal et une intrigue apocalyptique incroyablement scénarisée qui en fait un thriller à la pointe du progrès. Suite du blockbuster de 2007, les héros et les anti-héros se frayent un chemin vers une ancienne source de pouvoir appelée Energon, avec le potentiel d’effacer toute existence vivante et de ramener le retour de « The Fallen », un être aux pouvoirs mystiques .

Lorsque le patin à roues alignées à l’épée, à la fusée et les fusillades lourdes ne suffisent pas, Shia LaBeouf, Megan Fox, Tyrese Gibson et d’autres acteurs notables cèdent la place à une comédie subtile et à une romance intime qui s’intègrent bien ensemble.

Créant un spectacle pas comme les autres, ZEE combine la gamme passionnante des derniers blockbusters hollywoodiens sur sa chaîne de cinéma anglaise & flix et la portée de ses chaînes de films en langue indienne pour présenter « Ticket To Hollywood » – une destination pour les derniers blockbusters hollywoodiens en langues indiennes . La propriété voit les derniers blockbusters d’Hollywood diffusés sur les chaînes ZEE, doublés dans les langues régionales. Avec cela, l’établissement vise à répondre aux besoins d’une base de fans hollywoodiens en constante évolution en Inde – les téléspectateurs non satisfaits qui ont soif d’une expérience hollywoodienne plus grande que nature dans la langue de leur choix.

Alors, ne manquez pas votre Ticket To Hollywood et assistez à la rencontre ultime entre les humains et les robots avec ‘Transformers’ diffusé le 23 mai à 12h00 sur & flix et Zee Action, Zee Thirai et Zee Cinemalu respectivement

Chez Zee English, nous exhortons vivement toutes nos parties prenantes à rester chez elles, à rester en sécurité et à se masquer.