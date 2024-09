« Transformers One » rapporte 9,5 millions de dollars le jour de sa sortie

« Transformers One » ne semble pas prêt à faire un bon début après avoir engrangé 9,56 millions de dollars dans 3 978 salles vendredi et lors des projections en avant-première. Cela met le préquel animé, coproduit par Paramount Animation et Hasbro Entertainment, sur la bonne voie pour un week-end d’ouverture de 26,3 millions de dollars en Amérique du Nord, ce qui est inférieur aux projections de l’industrie pour un début de film à plus de 30 millions de dollars.

Ces chiffres nationaux ne sont pas un échec définitif pour la sortie de Paramount, qui a été produite avec un budget de 75 millions de dollars, un prix inférieur à celui d’un long métrage d’animation de studio ou d’un film d’action en direct de Transformers. De plus, cette franchise s’est avérée plus attrayante pour le public international, en particulier ces dernières années. Mais il est difficile d’imaginer qu’il n’y ait pas eu d’espoir d’un lancement plus important pour mettre un peu plus d’espace entre Transformers One et Beetlejuice Beetlejuice, qui, pour son troisième week-end, est toujours en lice pour la tête des classements.

Le succès de « Transformers One » sera mesuré par la capacité du studio à maintenir son moteur en marche dans les semaines à venir. Paramount a réussi à obtenir une performance récupérable pour un autre long métrage familial cet été, avec le film original à effets spéciaux « IF » qui a récolté 111 millions de dollars aux États-Unis après un lancement en demi-teinte de 33 millions de dollars. Le studio cherchera également à rester sur la bonne voie.

Les critiques ont été très positives pour le préquel réalisé par Josh Cooley, qui met en vedette Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson et Keegan-Michael Key. Et le public est plutôt enthousiaste à propos de cet opus, qui marque la première sortie en salle d’un film d’animation de la franchise depuis la sortie en 1986 de « The Transformers : The Movie ». La société de sondage Cinema Score a attribué une note A élogieuse après avoir sondé les spectateurs. Bumblebee et les Autobots ont besoin de ce buzz, car « Transformers One » rivalisera pour le public familial avec le long métrage d’animation d’Universal, « The Wild Robot », acclamé par la critique, qui sortira la semaine prochaine.

Lionsgate, qui sort également ce week-end, connaît un nouveau démarrage à un seul chiffre pour une sortie à grande échelle avec le thriller de Halle Berry « Never Let Go ». Le film surnaturel, réalisé par Alexandre Aja, a rapporté environ 1,6 million de dollars vendredi et des avant-premières dans 2 667 salles. Il devrait débuter à la quatrième place.

Le thriller, qui a obtenu une note médiocre de C+ sur Cinema Score, est le dernier d’une série peu flatteuse de non-démarrages en salles pour Lionsgate, qui n’a pas réussi à attirer le public avec « Borderlands », « The Crow » et « The Killer’s Game », tous sortis au cours des deux derniers mois. Le distributeur sort le week-end prochain « Megalopolis », l’épopée controversée de Francis Ford Coppola, bien qu’il ne distribue que le film et n’ait aucun investissement de production dans le projet. Néanmoins, les semaines de mauvais résultats au box-office pour « Megalopolis » semblent préfigurer une autre sortie en stagnation pour Lionsgate à l’horizon immédiat.

Le film de Warner Bros. « Beetlejuice » continue de faire le plein de ventes. La suite de la comédie surnaturelle a ajouté 6,7 millions de dollars vendredi, soit une chute de 54 % par rapport à son total quotidien de 14,5 millions de dollars il y a une semaine. « Transformers One » progresse pour l’instant, mais il est possible que le fantôme finisse par rapporter le plus d’argent de toutes les sorties – même lors de son troisième week-end. Vendredi, il a dépassé « Charlie et la Chocolaterie » (206 millions de dollars) pour devenir la troisième sortie nationale la plus rentable de la carrière du réalisateur Tim Burton, sans tenir compte de l’inflation. « Beetlejuice 2 » est également désormais le sixième film le plus rentable de l’année en Amérique du Nord, après avoir dépassé de peu « Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire » (196 millions de dollars) plus tôt cette semaine.

Le film d’Universal « Speak No Evil » glisse à la troisième place, avec une chute de 49% qui devrait lui permettre de récolter 5,8 millions de dollars pour son deuxième film. Le remake d’horreur produit par Blumhouse dépassera les 21 millions de dollars au cours de ses 10 premiers jours de sortie.

Et toujours dans le top 5, le film de Disney « Deadpool & Wolverine », qui a engrangé 991 000 $ de recettes vendredi. Cette comédie de super-héros classée R, qui en est à son neuvième week-end de sortie, a dépassé il y a quelques jours « The Avengers » (623 millions de dollars) pour devenir le 13e film le plus rentable de tous les temps aux États-Unis. Le titre de 12e place est à prendre s’il parvient à rattraper « Barbie » (636 millions de dollars).

Pendant ce temps, Mubi sort The Substance, le film d’horreur à l’aspect suintant, dans 1 949 salles. Le long métrage de la réalisatrice Coralie Fargeat, acclamé par la critique et qui a remporté le prix du scénario à Cannes en mai, a généré 1,3 million de dollars de ventes entre vendredi et avant-premières. Ce n’est pas un grand succès, mais c’est censé être le début d’un succès de bouche à oreille, qui sera propulsé par de bonnes critiques, un taux de dégoût superlatif et un buzz important en matière de récompenses, en particulier pour Demi Moore.