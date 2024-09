« Transformers One » peut-il se remettre de son lancement au box-office ?

Dans les coulisses, les cinéastes Phil Lord et Chris Miller n’étaient pas les plus heureux des campeurs lorsque leur chouchou des critiques Spider-Man : Dans le Spider-Verse a ouvert ses portes à 35 millions de dollars aux États-Unis début décembre 2018. Après tout, le film d’animation CGI avait reçu des critiques élogieuses et un CinemaScore A+ convoité de la part du public, beaucoup prédisant une ouverture à 40 millions de dollars ou plus.

Leur angoisse s’est avérée vaine. Grâce à un bouche-à-oreille exceptionnel – la denrée la plus précieuse pour les spécialistes du marketing hollywoodien – le film PG a décollé. Apprécié à la fois par les familles et les fanboys, le film de Sony a atteint 190 millions de dollars aux États-Unis, un chiffre jamais vu. L’élargissement de sa franchise phare de super-héros pour inclure à la fois une série de films d’animation et une série de films en prises de vue réelles a été un coup de maître en matière de propriété intellectuelle, car cela signifiait pouvoir développer le côté enfant et famille de l’allée.

Paramount avait à peu près la même intention lors de la réalisation Transformers 1le dernier volet d’une de ses franchises les plus précieuses. Pourtant, malgré de bonnes critiques et des scores de sortie d’audience presque parfaits, le film a fait ses débuts avec un faible 24,6 millions de dollars au cours du week-end du 20 au 22 septembre au lieu des 30 à 35 millions de dollars attendus. Pire encore, il est arrivé deuxième derrière le troisième week-end de Beetlejuice Beetlejuice (25,9 millions de dollars) dans une surprise.

Les initiés ne se trompent pas et admettent que les consommateurs – en particulier les hommes âgés de 18 à 24 ans – n’étaient pas aussi disposés à adopter une version animée. Transformateurs film après sept films live-action comme ils l’avaient espéré. Et il n’y a pas eu assez de familles qui se sont déplacées. Mais ils ne sont pas prêts à admettre leur défaite et à dire que le film pourrait s’inspirer de Spider-Verse et ont de longues jambes au box-office grâce au même bouche-à-oreille élogieux.

Paul Dergarabedian, analyste en chef du box-office chez Comscore, convient que le film, basé sur la célèbre gamme de jouets Hasbro, pourrait potentiellement se redresser. « Faire passer une franchise de films de l’action réelle à l’animation est un défi, et bien que le Spider-Verse « La série a réussi à franchir ce pas avec succès, mais c’était plutôt une exception et le résultat d’autres facteurs qui ont joué en sa faveur », explique Dergerabedian. « Mais des critiques fantastiques et des scores d’audience solides pourraient donner des jambes à Optimus pour Transformers 1 dans les semaines à venir.

L’analyste de Wall Street Eric Handler de Roth Capital Partners est moins indulgent.Transformers 1 « Le film a connu un démarrage très décevant, surtout compte tenu des notes élevées des critiques et du public. Je ne sais pas exactement ce qui a causé ce faible taux de participation. Heureusement pour l’industrie dans son ensemble, le box-office du troisième trimestre dépassera les attentes et il semble que le résultat final sera modeste par rapport à l’année dernière, comparé aux estimations de Wall Street qui tablaient sur une baisse de 10% à 10%. »

Selon les sondages de sortie éclair de PostTrak, 40 pour cent du public du week-end d’ouverture de l’année dernière Spider-Man : À travers le Spider-Verse était dans la tranche d’âge de 18 à 24 ans. Cela se compare à 24 pour cent pour Transformers 1« Ce n’était tout simplement pas assez « cool » pour ce public », déclare un dirigeant d’un studio rival. Mais un autre dirigeant rival soutient que À travers le Spider-Verse avait l’avantage d’être une suite.

Des sources de Hasbro Entertainment et de Paramount affirment Transformers 1 Le film n’est pas vraiment en danger financier, sachant que le budget de 75 millions de dollars du film a été divisé en trois parties entre Paramount, Hasbro et New Republic. Paramount et Hasbro ne renonceront pas non plus à de futurs films en live-action. Transformateurs films, avec le producteur de franchise de longue date Lorenzo Di Bonaventura qui prépare un Transformateurs-GI Joe film crossover avec Chris Hemsworth en vedette, qui se trouve être la voix de la star dans Transformers 1.

Réalisé par Josh Cooley, ancien élève de Pixar, Transformers 1 est une histoire d’origine qui raconte comment deux des Transformers les plus emblématiques, Optimus Prime et Megatron, sont passés du statut de meilleurs amis à celui d’ennemis juré sur leur planète natale Cybertron. Des sources affirment qu’il aurait coûté 300 millions de dollars ou plus pour recréer Cybertron pour un film live-action. L’animation a considérablement réduit ce coût.

Le Transformateurs La série a commencé à connaître des rendements décroissants après les quatre premiers films, tous réalisés par Michael Bay. Les jours de gloire ont atteint leur apogée avec les troisième et quatrième volets, sortis en 2011. Transformers : La Face Cachée de la Lune et 2013 Transformers : L’Âge de l’extinctionqui ont tous deux rapporté plus de 1,1 milliard de dollars au box-office mondial. Transformers : Le dernier chevalierle cinquième et dernier titre réalisé par Bay, a rapporté 602 millions de dollars dans le monde en 2017. Fin 2018, Bourdon a culminé à 465 millions de dollars, suivi de 439 millions de dollars pour Transformers : Le Soulèvement des bêtes en 2023.

La série a toujours vu la majorité de ses recettes provenir de l’étranger. Transformers 1 Le film n’a été lancé que sur 40 % du marché international jusqu’à présent, rapportant 14 millions de dollars, et de nombreux marchés importants n’ont pas encore ouvert. Le film n’a pas encore été déployé sur des marchés tels que la Chine, la Corée du Sud, le Brésil, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Les acteurs du film ont récemment entamé une tournée mondiale éclair et Paramount espère que ces efforts porteront leurs fruits. Hemsworth et Brian Tyree Henry prêtent leur voix aux deux personnages principaux, avec Keegan-Michael Key, Scarlett Johansson, Steve Buscemi, Laurence Fishburne et Jon Hamm également au casting.

Au niveau national, l’adaptation du livre pour enfants de DreamWorks Animation et Universal sera présentée le week-end prochain Le robot sauvage compliquer les choses en termes de concurrence pour les enfants et les parents.

« Avec Le robot sauvage « En s’adressant à un public familial PG similaire, j’espère qu’il y aura suffisamment de place pour que les deux films fassent leur marque dans ce couloir de sortie plutôt difficile de fin septembre », déclare Dergarabedian.

Transformers 1 Les partisans du film restent optimistes. « L’histoire n’est pas terminée », déclare un autre initié. « Après sept films en prises de vues réelles, l’animation n’est pas encore un média éprouvé, mais je pense que les gens trouveront le film. »