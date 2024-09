« Transformers One » n’est pas aussi ridicule qu’il y paraît

Le nouveau film d’animation Transformers parle ostensiblement des premières vies des personnages de la gamme de jouets Hasbro des années 1980, mais il pourrait aussi parler d’un soulèvement de classe et des droits civiques. Je pense Transformers 1 Il s’en prend même à l’ancien président Donald Trump. En fait, il en faut deux : le méchant principal, Sentinel Prime (doublé de manière convaincante par Jon Hamm), dit, à deux reprises, que la vérité est ce qu’il dit.

Tout cela pour dire, Transformers 1 n’est pas aussi ringard qu’il y paraît. Bien sûr, c’est essentiellement un film pour enfants, mais tout comme le Transformateurs dessins animés des années 80, ça a un message.

Ou du moins, le réalisateur Josh Cooley le pense. Cooley, qui a remporté un Oscar pour son travail sur Histoire de jouets 4a quitté Pixar le 13 mars 2020 pour faire Transformers 1Il a aimé le scénario, qui retrace comment Optimus Prime (Chris Hemsworth) et Megatron (Brian Tyree Henry) sont passés du statut d’amis à celui d’ennemis. Mais alors que le monde se confinait à cause de la propagation du Covid-19, Cooley a vu son histoire changer, même légèrement.

Trump était encore au pouvoir lorsque Cooley a commencé à travailler sur le film, et il avait des réunions avec les producteurs et ils « commençaient ces réunions sur Zoom en se demandant simplement : ‘Putain, mais que se passe-t-il dans ce monde ?’ », dit-il. En fin de compte, les luttes intestines qu’ils observaient entre démocrates et républicains au sein d’une même famille sont devenues un courant sous-jacent dans l’histoire du film, où les amis deviennent ennemis, « parce que c’est ça, Transformers ».

Est-ce beaucoup pour un groupe de robots qui se transforment en voitures, même si leur slogan est « plus que ce que l’on voit » ? Oui. Pourtant, j’ai discuté avec Cooley pour lui demander ce qui l’a exactement conduit au film Transformers qu’il a réalisé et comment il a fini par avoir Scarlett Johansson comme voix d’un robot juste après qu’elle se soit affrontée à OpenAI.

ANGELA WATERCUTTER : Vous avez gagné un Oscar avec Pixar et avez bâti votre carrière là-bas. Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce virage dans un film Transformers ?

JOSH COOLEY : Et bien, tout d’abord, Pixar a été mon premier travail.

Vous étiez un artiste de storyboard, n’est-ce pas ?

Ouais. Au début, j’étais stagiaire au département des histoires, puis je suis devenu dessinateur de storyboard et j’ai gravi les échelons. Je voulais juste continuer. Donc après Histoire de jouets 4Je me suis dit : « Eh bien, je viens de travailler sur un Histoire de jouets film », tu vois ce que je veux dire ?

Ouais, « Et maintenant ? »

Comment faire mieux que ça ? J’ai donc lu le script pour Transformers 1et je me suis dit, oh, étant donné que c’est une histoire d’origine, ça ne ressemble à rien de ce que Transformers avait fait auparavant. J’adore l’idée de la relation entre ces personnages. Je me suis dit : « Je dois faire ça. »

Les films Transformers les plus récents sont une combinaison de personnages en live-action et en images de synthèse. Les Transformers : Le Filmen 1986, a été animé à la main. Transformers 1 cela ressemble à un retour aux Transformers animés, mais tout a été réalisé avec une animation CG.