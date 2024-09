Transformers One est apprécié par 98 % des téléspectateurs, y compris Kojima + Mise à jour du box-office mondial

Le week-end dernier a été décevant pour Transformers One au box-office. Comme l’ont dit de nombreux experts hollywoodiens, il est regrettable qu’un film qui a reçu un si bon accueil ait si mal marché. Surtout quand il s’agit du même genre de films qui ont été décriés par les critiques et les fans et qui ont rapporté plus d’un milliard de dollars.



Tout cela ne concerne que les chiffres nationaux, car le film n’est pas encore sorti sur les principaux marchés internationaux (comme la Chine et le Royaume-Uni). Maintenant que le week-end est terminé, nous savons que le les marchés internationaux ont été ouverts (qui inclut les Philippines, le Vietnam et le Mexique) a ajouté 14 millions de dollars au box-office mondial, ce qui porte le total de Transformers One à près de 40 millions de dollars. Nous verrons si le bouche-à-oreille positif aura un impact sur les chiffres du week-end prochain.

En parlant de ce bouche à oreille, c’est vraiment autre chose. Le score d’audience sur Rotten Tomatoes (critiques vérifiées) est de 98%. Et ce n’est pas tout, nous avons même la bénédiction de Kojima. Pour ceux qui ne le savent pas, Hideo Kojima est l’un des concepteurs de jeux les plus célèbres de tous les temps. Il est à l’origine de la franchise Metal Gear Solid et propose ses critiques rapides sur Twitter. Pour ce film, il a déclaré que cela lui rappelait X-Men First Class, qui est son film X-Men préféré. Vous pouvez voir le tweet ici.

https://pbs.twimg.com/media/GYEdVr1aUAAUEZ7?format=jpg&name=large